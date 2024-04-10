6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Наглядная хронология. Средневековая Русь. 839-1462

Горский Антон Анатольевич , Баранов М. В. , Жантиев Д. Р.

Первая часть уникальной серии «Наглядных хронологий» – «Средневековая Русь, 839-1462» посвящена истории средневековой Руси со времен образования государственности (VIII в.) до второй половины XV в. (эпоха правления Ивана III). На главной «ленте времени» отображены важнейшие политические, военные, церковные и культурные события. Они соответствуют непрерывной хронологической шкале правлений главных русских князей. Впервые на одной хронологической шкале показана историческая преемственность власти всех великих князей, занимавших престолы в Киеве, Владимире и Москве, представлены основные княжеские усобицы в борьбе за власть, На отдельных «лентах времени» в верхней и нижней частях страниц книги можно увидеть историю Золотой Орды и Великого княжества Литовского, которые также являются частью отечественной истории. Вы хотите узнать о том, что было общего в становлении и развитии средневековой Руси и соседних государств Восточной и Северной Европы ? Наша «лента времени» дает и такую возможность. Книга иллюстрирована картами, а также историческими изображениями, которые отражают сущность описываемых событий, и условными портретами русских князей (созданы в XVII в.).