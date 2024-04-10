6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Наглядная хронология. Россия 1462 - 1917. От царства к империи.

Баранов М. В.

Книга «Россия 1462-1917. От царства к империи» посвящена истории российской государственности и российской монархии со второй половины XV века (эпоха правления Ивана III) до свержения монархии в 1917 году. Хронология важнейших для России событий на протяжении четырех с половиной веков отражена на «ленте времени». Основными этапами служат правления всех российских царей. Их исторические портреты снабжены не только датами жизни и правления, но и аннотациями, а также полными списками супруг и детей. С помощью генеалогических линий схематично отображены родственные связи между российскими монархами. В начале основной «ленты времени» с расположенными на ней событиями читатель увидит список ключевых дат в истории российской государственности до середины XV века. Территориальные изменения XV – XIX веков обозначены в виде отдельных рамок со списками приобретенных и утраченных земель. На отдельных «лентах времени» представлены войны, в которых Россия участвовала на протяжении рассматриваемого времени (в нижней части страниц книги). Вы хотите знать, кто правил в других государствах Европы в то время, когда в России правил, например, Алексей Михайлович, Петр I или Николай I ? Хронологию правления монархов ряда крупных европейских государств можно найти в верхней части страниц. Иллюстративный ряд содержит, преимущественно, исторические иллюстрации, которые отражают сущность описываемых событий.