КУРУМЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА
КУРУМЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-XIV веков на побережье Байкала и в бассейнах верхнего течения рек Ангара, Лена, нижнего течения рек Баргузин, Селенга, Иркут.
Выделена Б. Э. Петри после раскопок в 1912 году как культура «курумчинских кузнецов» (от «курумчинский» - название бурятского рода, проживающего в долине реки Мурин, притока Ангары).
Городища двух типов - укреплённые каменными стенами и земляными валами; селища. Жилища - полуземлянки со стенами, обмазанными глиной, столбами для поддержания кровли, которая покрывалась берестой и корой лиственницы. Могилы под каменными насыпями и грунтовые расположены на разных кладбищах; захоронение производилось в каменном ящике или яме (в них мог помещаться гроб или колода), нередко под двускатными деревянными или покрытыми камышом крышами; погребённые лежат скорченно на правом боку, головой преим. ориентированы на северо-восток. Рядом с могильниками, чаще отдельно, находятся от 1 до 100 поминальных сооружений - прямоугольных оградок, камни которых наклонены к центру.
С курумчинской культурой связаны петроглифы, протёртые камнем или нанесённые тонкими штрихами: лошади, верблюды, птицы, сцены охоты, композиции, изображающие масштабные переселения, аристократов, гарцующих на породистых конях со знамёнами в руках, есть сцена тягловой пахоты и другое. Керамика представлена баночными плоскодонными сосудами с налепными рассечёнными валиками и прочерченными арочными и зигзагообразными линиями. Среди находок на поселениях - чугунные сошники; железные серпы, мотыги; каменные жернова. Ряд украшений (височные подвески и серьги, украшенные спиральным орнаментом) и культовые предметы (например, шестибубенцовые подвески; рис.) долго сохраняли архаичные черты; аналогичные вещи известны на территории Маньчжурии, где увязываются с культурой сяньби. В основе хозяйства - полуоседлое скотоводство и земледелие (рожь, пшеница, ячмень, конопля).
Формирование курумчинской культуры происходило на местной основе, восходящей к культуре, связанной с хунну. Носители курумчинской культуры соотносятся с народом гулигань кит. источников эпохи Тан; курыканами, упоминаемыми в орхоно-енисейских надписях; кури (фури) арабоязычных авторов; кули китайской хроники династии Юань (жили в округе Ангкола, по-видимому названному по реки Ангара). Судя по всему, это монголоязычный народ хори, участвовавший в этногенезе бурят и части якутов.