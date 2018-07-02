Что такое русский тарч? Защита Отечества, как известно, самое мужское занятие. Войн было много; оружие, которое использовали нападающие и обороняющиеся, отличалось многообразием. Русское воинство холодного оружия имело в изобилии. Мечи, сабли, кинжалы, боевые топоры, копья, луки и стрелы входили в экипировку нашего воина. Но было и оружие, которое сегодня порядком подзабыто...

Защита Отечества, как известно, самое мужское занятие. Войн было много; оружие, которое использовали нападающие и обороняющиеся, отличалось многообразием. Русское воинство холодного оружия имело в изобилии. Мечи, сабли, кинжалы, боевые топоры, копья, луки и стрелы входили в экипировку нашего воина.

Одним из более экзотических видов оружия конца XVI века, сохранившихся в единственном экземпляре в Оружейной Палате Московского кремля, является «тарч». Слово это происходит от французского «targe» и подразумевает небольшой щит, крепившийся на левом плече всадника. От этого же слова происходит английское «мишень», так как именно точный удар в этот щит считался показателем мастерства рыцаря на турнире. Итак, тарч пришел к нам из Европы, хотя аналогичные конструкции известны и на востоке, вплоть до Персии и Индии.

Тарч имел разные формы и менялся от века к веку. Самые поздние тарчи, использовавшиеся на полях сражений, замечены в середине XVIII века, во времена якобитских войн в Шотландии - там горцы, стремившиеся вернуть на престол короля из своей династии, использовали круглые досчатые щиты для атак на английскую пехоту. Щит позволял если не остановить свинцовую мушкетную пулю, то как минимум отвести удар штыком и получить возможность ворваться в плотное построение английской пехоты. В центре шотландских щитов иногда крепились узкие граненые клинки, что удерживало противника от сближения в ненужный момент.

Русский тарч тоже в чем-то похож на шотландский – но там, где посередине небольшого находился металлический выступ, к которой крепился клинок. На русской модели вместо нашлепки было отверстие, в которое могла пройти рука воина. К отверстию прикреплялась железная рукавица, надеваемая на левую руку. К рукавице крепился узкий клинок, также в нее можно было взять пистоль. Также важным отличием русской модели этого щита является стальное, а не деревянное, поле щита. Тяжелая кованая пластина позволяла защищаться не только от холодного оружия, но и от огнестрельного, особенно пистолей, которые с конца XVI века активно применялись в ближнем бою. Выстрел, даже если не пробивал нательный доспех, то точно «выбивал дух» из полечившего его и на некоторое время выводил из боя. Стальной щит при этом, мог принять на себя эту нагрузку и позволить продолжить ближний бой.

Это оружие было очень удобно при оборонительных боях, особенно при защите городов и крепостей.

В конце XVII века популярность тарча стала снижаться из-за распространения огнестрельного оружия. От выстрелов деревянные щиты практически не защищали, да и управлять такой конструкцией мог далеко не каждый солдат.