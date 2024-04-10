6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

От Калки до Угры

Дегтярев А. , Дубов И.

Три четверти тысячелетия отделяют нас сегодня от начала ордынского нашествия, но память о трудных временах не исчезла. Два с половиной века длилась героическая борьба Руси с ненавистным игом - от первого столкновения с завоевателями до полного освобождения родной страны. От битвы на Калке до знаменитого "стояния" на реке Угре. В книге, удостоенной первой премии им. М. Горького на Всесоюзном литературном конкурсе, авторы, ученые-историки, рассказывают о героической борьбе русского народа с татаро-монгольским нашествием, Куликовской битве и освобождении от ордынского ига.