6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода.

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Книга посвящена декору рукописных книг Великого Новгорода XV века, времени расцвета русской художественной культуры. Миниатюра и орнаментальное убранство рукописей средневековой Руси известны значительно меньше, чем иконопись и другие виды искусства. Характеристика произведений, истолкование сюжетов, выявление эволюции стиля, истории книгописных мастерских и творчества мастеров, а также впервые публикующиеся цветные репродукции дают представление о важной разновидности русской национальной культуры в эпоху Средневековья.