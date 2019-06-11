Студёное море Истомы: первое «окно» в Европу В наших учебниках географии по традиции подробно расписываются великие географические открытия – куда и как ходили в дальние моря Васко да Гама, Америго Веспуччи, Христофор Колумб, Фернан Магеллан и другие великие путешественники. И лишь вскользь рассказывается о наших бесстрашных мореходах, которые в северных морях совершали не менее важные подвиги, чем их заморские коллеги. Русские покорители Севера Конец XV века. Куда плыть, когда из всех морей у Московского государства на тот момент было только Белое и Северный Ледовитый океан? Какие пальмы, ананасы, когда кругом только ледяные торосы, мхи и северное сияние? Два месяца – лето, а остальное – зима, зима, зима…...

В наших учебниках географии по традиции подробно расписываются великие географические открытия – куда и как ходили в дальние моря Васко да Гама, Америго Веспуччи, Христофор Колумб, Фернан Магеллан и другие великие путешественники. И лишь вскользь рассказывается о наших бесстрашных мореходах, которые в северных морях совершали не менее важные подвиги, чем их заморские коллеги.

Русские покорители Севера

Конец XV века. Куда плыть, когда из всех морей у Московского государства на тот момент было только Белое и Северный Ледовитый океан? Какие пальмы, ананасы, когда кругом только ледяные торосы, мхи и северное сияние? Два месяца – лето, а остальное – зима, зима, зима… Но суровая природа не была помехой для смелых мореходов – русских поморов. Они совершали дерзкие путешествия к далёким приполярным островам и землям.

Поморы освоили многие мореходные суда, но самым лучшими из них были кочи. Кочи были приспособлены к длительным плаваниям и не боялись льдов. Такие корабли имели особую округлую форму, позволявшую выдерживать ледовое сжатие, а простые паруса помогали лавировать по ветру не хуже многомачтовых кораблей Европы. Поморами был накоплен богатый опыт плаваний и по чистой воде, и среди льдов. Они умело пользовались компасом, который называли «маточкой». От отца к сыну передавался опыт плавания. В каждой мореходной семье хранились рукописные лоции и карты.

Сначала поморы совершали свои плавания вдоль берегов. В лоциях были помечены все подходящие стоянки в бухтах и другие приметные места, сведения о течениях, ветрах и движении льдов. Русские мореходы первыми обогнули Кольский полуостров и добрались до северных берегов Скандинавии. Во второй половине XV века они добрались до островов архипелага Шпицбергена, где часто стали оставаться на зимовки. Сами поморы называли Шпицберген Грумантом. К XVI веку поморские кочи плавали к Новой Земле и открыли Ямал и Обскую губу.

Посольство в Данию

В 1496 году великий князь московский Иван III решил отправить посольство в Данию, которое предложило Русскому государству договор «о любви и братстве». Послом был назначен подьячий Григорий Истома. Он состоял переводчиком с латинского и немецкого языков при дворе Ивана III Васильевича и Василия III, ездил не только в Данию, но и позже в Священную Римскую империю (1517-1518).

Путь в Копенгаген была не близким, отношения со Швецией были в тот момент весьма враждебными, и традиционная дорога через Балтийское море, по сути, была закрыта. Решили воспользоваться более безопасным путём – из устья Северной Двины в Копенгаген, в обход северных берегов Швеции. Путешествие началось из Великого Новгорода. В устье Северной Двины Истома нанял у поморов четыре судна, которые и стали основой экспедиции. Обогнув Скандинавский полуостров, путешественники добрались до норвежского города Тронхейм и уже оттуда на санях до Копенгагена.

Трудности, с которыми столкнулись путешественники, – тема для отдельно рассказа. Сам Григорий Истома был в Дании несколько раз и неоднократно путешествовал по Студёному морю (Северному Ледовитому океану). В 1517 году его рассказ о путешествии записал посол Священной Римской империи барон Сигизмунд Герберштейн и позднее включил в свою знаменитую книгу «Записки о Московии», опубликованную в 1549 году.

Это первое из европейских описаний плаваний вдоль северной оконечности Скандинавского полуострова.

Вскоре под воздействием этого рассказа было совершено и первое плавание англичан в Белое море, что в дальнейшем стало толчком к развитию русско-английской торговли. А деятельность самого Истомы как первооткрывателя морских путей заслужила высокую оценку историков у нас и за рубежом.

Новое прочтение старых вопросов

Сегодня северные пути всё больше занимают умы и учёных, и политических деятелей. Конечно, Северный морской путь значительно сокращает сроки доставки товаров с востока на запад. И многие западные политики стараются подвинуть Россию с этой дороги, забывая, что большая часть пути проходит через наши территориальные воды, и лавры первенства их открытия принадлежат нашим соотечественникам. Даже предположение о возможности практического использования Северо-Восточного прохода (так до XX века назывался Северный морской путь) впервые было высказано русским дипломатом Дмитрием Герасимовым в 1525 году. В XVI веке англичане несколько раз попробовали пройти по этому пути, но дальше Новой Земли проникнуть не смогли. Впервые за одну навигацию Северный морской путь был осилен экспедицией Отто Шмидта в 1932 году на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков».