Краткий курс истории. Смоленск. Возвращение 1 августа 1514 года в ходе Русско-литовской войны (1512–1522 годы) великий князь Московский Василий III после нескольких длительных попыток сумел завладеть Смоленском. Так спустя 110 лет город, находившийся под властью Литвы, снова стал русским. Право на владение В ходе борьбы между Московским и Литовским княжествами за право быть центром объединения русских земель в единое государство Смоленск зачастую играл важнейшую роль. Сказывалось выгодное, как теперь говорят, геостратегическое и экономическое значение города: он располагался на пересечении торговых путей. Путь «из варяг в греки» соединял Балтийское и Чёрное море, другой путь проходил с запада на восток к Волге, в Каспийское море и Великий...

1 августа 1514 года в ходе Русско-литовской войны (1512–1522 годы) великий князь Московский Василий III после нескольких длительных попыток сумел завладеть Смоленском. Так спустя 110 лет город, находившийся под властью Литвы, снова стал русским.

Право на владение

В ходе борьбы между Московским и Литовским княжествами за право быть центром объединения русских земель в единое государство Смоленск зачастую играл важнейшую роль. Сказывалось выгодное, как теперь говорят, геостратегическое и экономическое значение города: он располагался на пересечении торговых путей. Путь «из варяг в греки» соединял Балтийское и Чёрное море, другой путь проходил с запада на восток к Волге, в Каспийское море и Великий Новгород. Соответственно, тот, кто контролировал Смоленск, контролировал и эти торговые пути.

На перекрёстках судьбы

Во время Батыева нашествия (1237–1240 годы) столица Смоленского княжества почти не пострадала, но были утрачены многие земли и былое значение. В течение последующих столетий Смоленское княжество оставалось формально независимым, хотя неуклонно подвергалось влиянию усилившейся Литвы. В 1404 году Смоленск был завоёван и в составе Великого княжества Литовского утратил самостоятельность. Жители города полвека то и дело поднимали восстания за независимость, но все они заканчивались неудачей. Когда в 1480 году русские земли освободились от монгольского ига, а Москва укрепила свои лидирующие позиции в праве быть центром земель русских, вопрос о принадлежности Смоленска вновь был поставлен ребром.

Непоколебимая воля

Постоянные столкновения на русско-литовской границе, слухи об убийстве в Литве княгини Елены Ивановны (сестры Василия III), а также заключение антирусского союза между Великим княжеством Литовским и Крымским ханством привели к Русско-литовской войне 1512–1522 годов. Взятие Смоленска было важнейшей задачей, но во всех предыдущих войнах с Литвой русские войска такие крупные крепости никогда не брали. Зимняя и осенняя осады 1513 года не принесли результатов: литовский гарнизон ожесточённо оборонялся, затягивая время до подхода основных сил своего князя. Но это нисколько не поколебало воли Василия III к взятию Смоленска. Уже весной 1514 года русские войска вновь подошли к Смоленску. Литовцы не успели вовремя подготовиться, крымский хан на помощь не пришёл – крепость была подвергнута мощному артобстрелу, разрушения множились. Наконец, измождённые голодом жители города вынудили литовский гарнизон сдаться. И хотя война продолжалась ещё восемь лет, Василий III крепость не отдал. А в честь самой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.