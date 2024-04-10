6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

«Я послал тебе бересту...»

Янин В.

В этой книге, написанной выдающимся историком, академиком В.Л.Яниным, в увлекательной форме рассказывается об одном из самых замечательных открытий отечественной археологии в XX столетии — находке берестяных грамот в Новгороде. Первая из них была найдена при раскопках в Новгороде 26 июля 1951 года, и с тех пор их число увеличилось до 808 экземпляров. Книга вводит читателя в атмосферу археологических будней с их надеждами, радостями и разочарованиями. Из нее читатель узнает, как находят грамоты и как их читают, какие трудности ожидают исследователей при первом чтении исписанной бересты, каким образом получают информацию из текстов, написанных на бересте много веков назад. Но самое интересное содержится в самих текстах берестяных грамот.