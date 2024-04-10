6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Великий князь Андрей Боголюбский

Елисеев Г.

Андрей Боголюбский – один из самых уникальных правителей Древней Руси. Сын Юрия Долгорукого – основателя Москвы, и половецкой княжны, дочери хана Аепы. Он стал одним из первых собирателей русских земель, фактически создав в XII веке Владимиро-Суздальское княжество, краеугольный камень будущей Московской Руси. В 1169 году Андрей Боголюбский покорил Киев, где был ранее отравлен его отец.Глубоко религиозный, князь и воин утвердил два праздника, почитаемых до сих пор в числе главных церковных дат: Спаса и Покрова Пресвятой Богородицы. В XVIII веке был канонизирован Русской православной церковью.