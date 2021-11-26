МСТИСЛАВЛЬ
МСТИСЛАВЛЬ - город на востоке Белоруссии, в Могилёвской области.
Насчитывал 10,6 тысяч человек (2012). Расположен на реке Вихра (бассейн Днепра), близ границы с Россией. Ближайшая железнодорожная станция Ходосы (в 19 км к юго-западу от Мстиславля).
Город основан на Замковой горе («Замок») между 1136 годом и 1156 годом смоленским кнзем Ростиславом Мстиславичем. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи при описании событий 1156 года как город Смоленского княжества. Грушевидный в плане детинец (площадь 1,45 га) занимал возвышенность между глубокими оврагами на правом берегу реки Вихра; имел деревянную башню-донжон (XII-XVII века, неоднократно горела и восстанавливалась) с храмом во имя Успения Пресвятой Богородицы в нижнем ярусе. Детинец был окружён валом (высотой 6-7 м) и рвами (глубина св. 25 м); на юге и юго-западе к нему примыкал неукреплённый посад (в XII-XIII веках площадь до 4,5 га).
Исследовано несколько ярусов деревянных настилов улиц и частей дворов-усадеб. Среди наиболее ценных находок: берестяная грамота (1230-1240-е годы), писало, кольцо из розового сланца с обратной надписью в двух местах (НТАЖ…ЪВ) (XIII век); иконка-подвеска с изображением Богородицы с Младенцем Христом (конец XII века), кресты (в том числе энколпионы), фрагменты колокола; серебряный ковш с ручкой в виде человека с протянутыми руками (конец XII - начала XIII века), фрагменты персидской фаянсовой чаши с люстровой поливой (XI-XII века) и расписных арабских стеклянных бокалов; детали арбалета (редки для русских княжеств), наконечники ножен меча, копий, стрел, шпоры, стремена; резные деревянные и костяные изделия, в том числе шахматные фигурки, и др.
Во 2-й половине XII - 1-й трети XVI века (с перерывами) центр удельного Мстиславского княжества, находившегося до середины XIV века в составе Смоленского княжества, затем в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Трижды пострадал от крупных пожаров (конец XII века; между 1296 годом и 1307 годом; между 1345 годом и 1365 годом). В XIII-XIV веках - объект борьбы Смоленского княжества и ВКЛ.
В XIV веке на детинце возведён деревянный замок. Близ города произошло Мстиславское сражение 1386 года между войсками ВКЛ и силами великого княжества смоленского Святослава Ивановича, в котором победу одержали войска ВКЛ, а смоленский князь погиб. В 1433 году, во время борьбы в ВКЛ между Свидригайло и Сигизмундом, безуспешно осаждался последним. В XV-XVIII веках центр производства изразцов, в XVI-XIX веках - стеклянных изделий. Неоднократно осаждался русскими войсками - во время русско-литовских войн 1500-1503 годов (1501, 1502), 1507-1508 годов (1507, 1508), 1512-1522 годов (1514, 1519). С 1529 года во владении великого князя литовского Сигизмунда II Августа. Во время русско-литовской войны 1534-1537 годов были разорены посады города.
В 1565-1772 годах центр Мстиславского воеводства ВКЛ (с 1569 года в составе Речи Посполитой). В 1634 году получил магдебургское право. В русско-польскую войну 1654-1667 годов взят штурмом 22.07.1654 года русскими войсками под командованием князя А.Н. Трубецкого. В 1658 году город изменил царю, в апреле 1659 года после 2-месячной осады сдался войскам под команд. князя И.И. Лобанова- Ростовского. В конце августа 1660 сдался польско-литовским войскам.
По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой. В 1708 году, во время Сев. войны 1700-1021 годов, оказался в зоне военных действий русской и шведской армий, близ него в августе/сентябре и сентябре произошли два сражения, в которых победу одержали русские войска; тогда же по приказу царя Петра I был взорван замок Мстиславля (восстановлен после окончания войны и просуществовал до 1772).
В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой (см. в статье Разделы Речи Посполитой) вошёл в состав Российской империи. Центр провинции (1772-1777 годы), уездный город (с 1777 года) Могилёвской губернии (1772-1796 годы, 1802-1919 годы; в 1777-1796 годах Могилёвское наместничество), Белорусской губернии (1796-1802 годы). В ноябре 1917 года установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов в Мстиславле в марте - ноябре 1918 года размещались Могилёвский губернский исполком, Могилёвский губком РКП(б) и другие учреждения.
Уездный город Смоленской губ. РСФСР (1919-1924 годы). Районный центр Калининского (1924-1927 годы) и Оршанского (1927-1930 годы) округов БССР, с упразднением округов один из районных центров БССР (1930-1938 годы), с 1938 года Могилёвской области БССР (с 1991 года Республики Беларусь). В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками (с 14.07.1941 года по 28.09.1943 год), освобождён советскими войсками Западного фронта в ходе Смоленско-Рославльской наступательной операции.
Первый план регулярной застройки Мстиславля (1778) в основном определил планировочную структуру города. Сохранились памятники барокко: бывший иезуитский монастырь с костёлом Архангела Михаила (1640 год, перестроен в 1730-1738 годы, с 1842 года православный Николаевский кафедральный собор), коллегиумом, аптекой (оба XVIII века) и оградой с часовнями (2-я половина XIX века); бывший монастырь кармелитов с костёлом Вознесения Девы Марии (заложен в 1637 году, реконструирован в 1746-1750 годах, архитектор И.К. Глаубиц; 3-нефная базилика с 2 колокольнями; в интерьере - лепнина и фрески середины XVIII века; возвращён католикам в 1997 году).
В XIX - начале XX века построены: Троицкая церковь (1834 год; значительно перестроена в XX веке), здание духовной семинарии (1-я половина XIX века), деревянный лямус (2-этажное здание с арочной галереей); Крестовоздвиженская церковь (1871), кафедральный собор Св. Александра Невского (1870 год; на фундаменте бернардинского костёла 1720-х годов), деревянная Преображенская церковь (2-я половина XIX века), фрагменты ограды, брамы и часовен (конец XIX века) Тупичевского Свято-Духова монастыря (основан в 1641 году, закрыт после 1917 года); здания Дворянского собрания (конец XIX века), земской управы, казначейства (оба конца XIX - начала XX века), мужской гимназии (1908), торговые ряды, паровая мельница (все начала XX века); жилая застройка XIX - начала XX века.
Курган Славы в память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятники Петру Мстиславцу (1990-е годы, скульптор Н.И. Малиновский; 2001 год, скульпторы А.В. Ботвинё-нок, А. Чигрин). Районный историко-археологический музей (1988 год, открыт в 1995 году).
Маслодельно-сыродельный завод.
Близ Мстиславля расположены: Пустынский Свято-Успенский монастырь (основан в 1380 году, в 1601-1839 годах грекокатолический; закрыт в 1925 году, возрождается с 2003 года) с руинами классицистического Успенского собора (1801-1808 годы, перестроен в 1869 году) и Покровской церкви (1865), с церкви Рождества Богородицы (1864 год, восстановлена в 2003 году; колокольня - 1866 год); в деревне Селец - бывший Онуфриевский монастырь (основан в 1407 году; церковь Св. Онуфрия, 1825 год); в селе Мазолово - Мазоловский Свято-Вознесенский монастырь (XVII век; Свято-Вознесенская церковь - 1799 год, колокольня - 1827-1832 годы); в деревне Славное - деревянная Свято-Ильинская церковь (1-я половина XIX века), в деревне Ослянка - деревянная церковь XIX века.