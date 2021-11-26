МСТИСЛАВЛЬ

МСТИСЛАВЛЬ - го­род на востоке Бе­ло­рус­сии , в Мо­ги­лёв­ской области.

Насчитывал 10,6 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на реке Вих­ра (бас­сейн Днеп­ра), близ гра­ни­цы с Рос­си­ей. Бли­жай­шая железнодорожная станция Хо­до­сы (в 19 км к юго-за­па­ду от Мстиславля).

Го­род ос­но­ван на Зам­ко­вой го­ре («За­мок») ме­ж­ду 1136 годом и 1156 годом смо­лен­ским кнзем Рос­ти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си при опи­са­нии со­бы­тий 1156 года как го­род Смо­лен­ско­го княжества. Гру­ше­вид­ный в пла­не де­ти­нец (площадь 1,45 га) за­ни­мал воз­вы­шен­ность ме­ж­ду глу­бо­ки­ми ов­ра­га­ми на пра­вом бе­ре­гу реки Вих­ра; имел де­ревянную баш­ню-дон­жон (XII-XVII века, не­од­но­крат­но го­ре­ла и вос­ста­нав­ли­ва­лась) с хра­мом во имя Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в ниж­нем яру­се. Де­ти­нец был ок­ру­жён ва­лом (высотой 6-7 м) и рва­ми (глу­би­на св. 25 м); на юге и юго-за­па­де к не­му при­мы­кал не­ук­ре­п­лён­ный по­сад (в XII-XIII веках площадь до 4,5 га).

Ис­сле­до­ва­но несколько яру­сов де­ревянных на­сти­лов улиц и час­тей дво­ров-уса­деб. Сре­ди наи­бо­лее цен­ных на­хо­док: бе­ре­стя­ная гра­мо­та (1230-1240-е годы), пи­са­ло, коль­цо из ро­зо­во­го слан­ца с об­рат­ной над­пи­сью в двух мес­тах (НТАЖ…ЪВ) (XIII век); икон­ка-под­вес­ка с изо­бра­же­ни­ем Бо­го­ро­ди­цы с Мла­ден­цем Хри­стом (конец XII века), кре­сты (в том числе эн­кол­пио­ны), фраг­мен­ты ко­ло­ко­ла; се­реб­ря­ный ковш с руч­кой в ви­де че­ло­ве­ка с про­тя­ну­ты­ми ру­ка­ми (конец XII - начала XIII века), фраг­мен­ты персидской фа­ян­со­вой ча­ши с люс­т­ро­вой по­ли­вой (XI-XII века) и рас­пис­ных арабских стек­лян­ных бо­ка­лов; де­та­ли ар­ба­ле­та (ред­ки для русских кня­жеств), на­ко­неч­ни­ки но­жен ме­ча, ко­пий, стрел, шпо­ры, стре­ме­на; рез­ные де­ревянные и кос­тя­ные из­де­лия, в том числе шах­мат­ные фи­гур­ки, и др.

Во 2-й половине XII - 1-й тре­ти XVI века (с пе­ре­ры­ва­ми) центр удель­но­го Мсти­слав­ско­го княжества, на­хо­див­ше­го­ся до середины XIV века в со­ста­ве Смо­лен­ско­го княжества, за­тем в Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ). Три­ж­ды по­стра­дал от круп­ных по­жа­ров (конец XII века; ме­ж­ду 1296 годом и 1307 годом; ме­ж­ду 1345 годом и 1365 годом). В XIII-XIV веках - объ­ект борь­бы Смо­лен­ско­го княжества и ВКЛ.

В XIV веке на де­тин­це воз­ве­дён де­ревянный за­мок. Близ го­ро­да про­изош­ло Мсти­слав­ское сра­же­ние 1386 года ме­ж­ду вой­ска­ми ВКЛ и си­ла­ми великого княжества смо­лен­ско­го Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча, в ко­то­ром по­бе­ду одер­жа­ли вой­ска ВКЛ, а смо­лен­ский князь по­гиб. В 1433 году, во вре­мя борь­бы в ВКЛ ме­ж­ду Свид­ри­гай­ло и Си­гиз­мун­дом, без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся по­след­ним. В XV-XVIII веках центр про­изводства из­раз­цов, в XVI-XIX веках - стек­лян­ных из­де­лий. Не­од­но­крат­но оса­ж­дал­ся русскими вой­ска­ми - во вре­мя русско-ли­товских войн 1500-1503 годов (1501, 1502), 1507-1508 годов (1507, 1508), 1512-1522 годов (1514, 1519). С 1529 года во вла­де­нии великого князя ли­тов­ско­го Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста. Во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов бы­ли ра­зо­ре­ны по­са­ды го­ро­да.

В 1565-1772 годах центр Мсти­слав­ско­го вое­вод­ст­ва ВКЛ (с 1569 года в со­ста­ве Ре­чи Пос­по­ли­той). В 1634 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В русско-поль­скую вой­ну 1654-1667 годов взят штур­мом 22.07.1654 года русскими вой­ска­ми под ко­мандованием князя А.Н. Тру­бец­ко­го. В 1658 году го­род из­ме­нил ца­рю, в апреле 1659 года по­сле 2-ме­сяч­ной оса­ды сдал­ся вой­скам под ко­манд. князя И.И. Ло­ба­но­ва- Рос­тов­ско­го. В кон­це августа 1660 сдал­ся поль­ско-ли­товским вой­скам.

По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи Пос­по­ли­той . В 1708 году, во вре­мя Сев. вой­ны 1700-1021 годов, ока­зал­ся в зо­не во­енных дей­ст­вий русской и шведской ар­мий, близ не­го в ав­гу­сте/сен­тяб­ре и сен­тяб­ре про­изош­ли два сра­же­ния, в ко­то­рых по­бе­ду одер­жа­ли русские вой­ска; то­гда же по при­ка­зу ца­ря Пет­ра I был взо­рван за­мок Мстиславля (вос­ста­нов­лен по­сле окон­ча­ния вой­ны и про­су­ще­ст­во­вал до 1772).

В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (см. в статье Раз­де­лы Ре­чи По­спо­литой) во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. Центр про­вин­ции (1772-1777 годы), уезд­ный го­род (с 1777 года) Мо­ги­лёв­ской губернии (1772-1796 годы, 1802-1919 годы; в 1777-1796 годах Мо­ги­лёв­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Бе­ло­рус­ской губернии (1796-1802 годы). В но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в Мстиславле в мар­те - но­ябре 1918 года раз­ме­ща­лись Мо­ги­лёв­ский гу­берн­ский ис­пол­ком, Мо­ги­лёв­ский губ­ком РКП(б) и другие уч­ре­ж­де­ния.

Уезд­ный го­род Смо­лен­ской губ. РСФСР (1919-1924 годы). Рай­он­ный центр Ка­ли­нин­ско­го (1924-1927 годы) и Ор­шан­ско­го (1927-1930 годы) ок­ру­гов БССР, с упраздне­ни­ем округов один из районных цент­ров БССР (1930-1938 годы), с 1938 года Мо­ги­лёв­ской области БССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь). В Великую Отечественную вой­ну был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (с 14.07.1941 года по 28.09.1943 год), ос­во­бо­ж­дён советскими вой­ска­ми Западного фрон­та в хо­де Смо­лен­ско-Ро­славль­ской на­сту­пательной опе­ра­ции.

Пер­вый план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки Мстиславля (1778) в основном оп­ре­де­лил пла­ни­ро­воч­ную струк­ту­ру го­ро­да. Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ба­рок­ко : бывший ие­зу­ит­ский мо­на­стырь с кос­тё­лом Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1640 год, пе­ре­стро­ен в 1730-1738 годы, с 1842 года пра­во­слав­ный Ни­ко­ла­ев­ский ка­фед­раль­ный со­бор), кол­ле­гиу­мом, ап­те­кой (оба XVIII века) и ог­ра­дой с ча­сов­ня­ми (2-я половина XIX века); бывший мо­на­стырь кар­ме­ли­тов с кос­тё­лом Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии (за­ло­жен в 1637 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1746-1750 годах, архитектор И.К. Глау­биц; 3-не­фная ба­зи­ли­ка с 2 ко­ло­коль­ня­ми; в ин­терь­е­ре - леп­ни­на и фре­ски середины XVIII века; воз­вра­щён ка­то­ли­кам в 1997 году).

В XIX - начале XX века по­строе­ны: Тро­иц­кая церковь (1834 год; зна­чи­тель­но пе­ре­строе­на в XX веке), зда­ние ду­хов­ной се­ми­на­рии (1-я половина XIX века), де­ревянный ля­мус (2-этаж­ное зда­ние с ароч­ной га­ле­ре­ей); Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь (1871), ка­фед­раль­ный со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1870 год; на фун­да­мен­те бер­нар­дин­ско­го кос­тё­ла 1720-х годов), де­ревянная Пре­об­ра­жен­ская церковь (2-я половина XIX века), фраг­мен­ты ог­ра­ды, бра­мы и ча­со­вен (конец XIX века) Ту­пи­чев­ско­го Свя­то-Ду­хо­ва монастыря (ос­но­ван в 1641 году, за­крыт по­сле 1917 года); зда­ния Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (конец XIX века), зем­ской упра­вы, ка­зна­чей­ст­ва (оба конца XIX - начала XX века), муж­ской гим­на­зии (1908), тор­го­вые ря­ды, па­ро­вая мель­ни­ца (все начала XX века); жи­лая за­строй­ка XIX - начала XX века.

Кур­ган Сла­вы в па­мять зем­ля­ков, по­гиб­ших в го­ды Великой Отечественной вой­ны. Па­мят­ни­ки Пет­ру Мсти­слав­цу (1990-е годы, скульп­тор Н.И. Ма­ли­нов­ский; 2001 год, скульп­то­ры А.В. Бот­ви­нё­-нок, А. Чиг­рин). Рай­он­ный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический му­зей (1988 год, от­крыт в 1995 году).

Мас­ло­дель­но-сы­ро­дель­ный за­вод.

Близ Мстиславля рас­по­ло­же­ны: Пус­тын­ский Свя­то-Ус­пен­ский монастырь (ос­но­ван в 1380 году, в 1601-1839 годах гре­ко­ка­то­ли­че­ский; за­крыт в 1925 году, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2003 года) с руи­на­ми клас­си­ци­стического Ус­пен­ско­го со­бо­ра (1801-1808 годы, пе­ре­стро­ен в 1869 году) и По­кров­ской церкви (1865), с церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1864 год, вос­ста­нов­ле­на в 2003 году; ко­ло­коль­ня - 1866 год); в деревне Се­лец - бывший Онуф­ри­ев­ский монастырь (ос­но­ван в 1407 году; церковь Св. Онуф­рия, 1825 год); в селе Ма­зо­ло­во - Ма­зо­лов­ский Свя­то-Воз­не­сен­ский монастырь (XVII век; Свя­то-Воз­не­сен­ская церковь - 1799 год, ко­ло­коль­ня - 1827-1832 годы); в деревне Слав­ное - де­ревянная Свя­то-Иль­ин­ская церковь (1-я половина XIX века), в деревне Ос­лян­ка - де­ревянная цер­ковь XIX века.

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