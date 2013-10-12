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Лектор: Кучкин Владимир Андреевич

Российский историк, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории Российской академии наук

Высшая власть в Древнерусском государстве; ее распределение между князьями во времена Святослава, Ярополка, Владимира, Ярослава Мудрого. Распад Древнерусского государства на самостоятельные княжества. Отношения между правителями этих княжеств и отношения князей внутри княжеств. Каким был путь возвращения к единоличной власти на Руси. Этим и многим другим вопросам посвящена лекция В.А. Кучкина.



Лекторий «Исторические субботы»

