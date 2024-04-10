6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Сергий Радонежский

Китаева Л.

Преподобный Сергий Радонежский, подвижник, один из самых почитаемых русских святых. Уединенная обитель, которую он основал вдали от людских поселений, превратилась со временем в известный всему миру центр русского православия – Троице-Сергиеву лавру. В страшные годы разорения Северной Руси монголo-татарами, Сергий своим тихим, кротким словом смягчал жестокие нравы, учил милосердию, любви к родине, верил в ее благоденствие. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, предсказал ему победу. Молитвенник земли Русской, преподобный Сергий Радонежский изменил мир искренней молитвой и светлой любовью к людям. Книга, написанная ярким и образным языком, рассчитана на широкий круг читателей.