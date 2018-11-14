Русская военная археология XIII-XV века

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Лектор: Жуков Клим Александрович Военный историк, писатель, научный секретарь семинара военной археологии при Институте истории материальной культуры Российской академии наук. «Военное дело и вооружение всегда были «локомотивом» технического прогресса, впитывая в себя самые передовые идеи и технологии. Таким образом, изучая древнее вооружение, мы исследуем производство, экономику и движение наиболее значимой социальной прослойки средневековья – воинского сословия. Лекция посвящена генезису и эволюции защитного и наступательного снаряжения Руси XIII-XV вв. в контексте эпохи», - пояснил автор лекции.

Лекторий «Исторические субботы»