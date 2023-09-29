Оле́г Ива́нович

Оле́г Ива́нович (в крещении Иаков, в схиме Иоаким) (ум. 05.07.1402) — великий князь Рязанский (1350–1371, 1372–1380, 1381–1402), сын либо рязанского великого князя Ивана Ивановича Коротопола , либо рязанского великого князя Ивана Александровича, внук пронского, затем рязанского великого князя Ивана Ярославича, отец рязанского великого князя Федора Ольговича. Проводил активную политику в отношении Золотой Орды , Литвы и Москвы. По условиям московско-­тверского договора 1375 признавался третейским судьей по спорам между Дмитрием Ивановичем Московским и Михаилом Александровичем Тверским. В 1380 вступил в союз с Мамаем и литовским князем Ягайло , однако сообщил о продвижении ордынцев Дмитрию Ивановичу. В Куликовской битве 1380 участия не принимал. По договору 2 августа 1381 О. И. признал себя «братом молодшим» московского великого князя, уступив ему Талицу, Выползов и Такасов, лишался самостоятельности во внешнеполитической деятельности и обязывался поддерживать Москву в отношении Великого княжества Литовского (ВКЛ), Орды и русских княжеств. В 1382 О. И. показал вой­ску Тохтамыша броды на Оке, поспособствовав разорению Москвы. На обратном пути Тохтамыш разграбил Рязанское княжество, а осенью 1382 поход против О. И. совершил Дмитрий Донской. В 1386 между Москвой и Рязанью заключено соглашение, положившее конец усобицам и подкрепленное в 1387 браком сына О. И. Федора и Софьи — дочери Дмитрия Донского. Тогда же активизировалась политика О. И. в отношении Орды и ВКЛ. В 1387 из Орды бежал сын О. И., Родослав. В 1393 О. И. поручился за своего зятя, князя Корибута (Дмитрия) Ольгердовича , женатого на его дочери Анастасии, в верности князю Ягайло. В 1395 литовский великий князь Витовт отвоевал Смоленск — родовую вотчину другого зятя О. И., князя Юрия Святославича, что вызвало серию столкновений Рязанского княжества с ВКЛ. В 1401 Юрий Святославич с помощью О. И. вернул себе Смоленск. В 1402 сын О. И. Родослав совершил поход на Брянск, был разбит литовцами у Любутска и пленен. В том же году О. И. скончался и был похоронен в основанном им Солотчинском монастыре Рождества Богородицы.

Лит. : Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960; Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. М., 1998; Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в. М., 2003. Л. В. Столярова.