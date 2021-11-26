МОЛОЖСКОЕ КНЯЖЕСТВО
МОЛОЖСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Ярославского княжества (после 1321-1463 годов).
Центр - г. Молога (ныне не существует, в 1941 году затоплен водами Рыбинского водохранилища). Возникло в результате раздела отцовской вотчины между сыновьями ярославского князя Давыда Фёдоровича (умер 1321 год), младший сын которого князь Михаил Давыдович (умер после 1362 года) получил в удел Моложском княжестве. В его состав вошли земли, расположенные преимущественно в бассейне р. Молога и по низовьям её правых притоков.
К северу от столицы Моложского княжества, на месте впадения р. Удрас в Мологу, находился второй по значению экономический центр княжества - Холопий городок. На севере Моложское княжество граничило с Белозерским княжеством, его владения включали земли в верховьях правых притоков р. Шексна. На западе и юге с Моложским княжеством соседствовали бежецкие волости Новгородской республики и Угличское княжество. В этом районе в состав Моложского княжества вошли земли, расположенные в бассейнах рек Судка (Сутка), Сить, Себла и др. (правые притоки р. Молога). На востоке Моложское княжество граничило с Ярославским княжеством. Здесь владения князя Михаила Давыдовича располагались по обоим берегам р. Волга, которая на юго-востоке стала естественным рубежом Моложского княжества.
В борьбе за владимирское великое княжение Михаил Давыдович поддерживал московских князей. Зимой 1340/1341 года он был великокняжеским наместником Семёна Ивановича Гордого в Новом Торге (Торжке). В 1345 году при поддержке своих союзников Михаил Давыдович занял старейший стол в Ярославском княжестве, в 1361 году хан Хызр подтвердил его ярлыки, на обратном пути из Орды князь Михаил Давыдович был ограблен. В период его правления в Ярославле на территории Моложского княжества появились уделы его сыновей, правителем Моложского княжества стал Лев Михайлович (до 1362 года - начала 1370-х годов), который в 1362 году женился на дочери тверского князя Василия Михайловича. В начале 1370-х годов в борьбе за владимирское великое княжение между великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем и великим князем тверским Михаилом Александровичем Лев Михайлович, по-видимому, поддержал последнего из них. В ответ московская сторона поддержала претензии на Моложское княжество его младших братьев - князей Фёдора Михайловича (умер 1408 году) и Ивана Михайловича (умер в начале XV века). В ходе этого противостояния тверские войска захватили, разграбили и сожгли Мологу.
Правление князя Фёдора Михайловича (начало 1370-х годов - 1408 год) стало временем расцвета Моложского княжества. Летом 1375 года войска Моложского княжества во главе с князем Фёдором Михайловичем участвовали в сборе князей Северо-Восточной Руси в Волоке (Ламском), походе на волости Тверского княжества и осаде Твери (29 июля - 31 августа). Согласно условиям московско-тверского мира (1 сентября 1375 года), великий князь Михаил Александрович отказался от своих претензий в отношении правителей Ярославского княжества. В 1375-1380 годы и 1386 году войска князя Фёдора Михайловича участвовали в походах против ордынцев и Новгорода. В 1398 году дочь правителя Моложского княжества была выдана замуж за будущего великого князя тверского Александра Ивановича (умер 1425 году).
Спустя некоторое время после смерти Фёдора Михайловича в Моложском княжестве произошёл конфликт между его детьми и племянниками. Московская сторона поддержала первых из них, в результате чего князья Андрей Львович Дуло и Борис Львович лишились своих владений и были вынуждены отъехать на службу в Тверь. Бывышие владения князя Льва Михайловича (находившиеся, по предположению В.А. Кучкина, к северо-востоку от Мологи) разделили между собой сыновья князей Фёдора и Ивана Михайловичей.
В конце XIV - начале XV веков на территории Моложского княжества образовались многочисленные уделы (Сицкий, Прозоровский, Судский, Шуморомский и др.), размеры которых были различны. Владения сыновей князя Ивана Михайловича включали земли по левому берегу р. Волга и протянулись до устья р. Молога. Основная часть Моложского княжества осталась в руках сыновей князя Фёдора Михайловича. Обе ветви династии были верными союзниками великих князей московских. 15 января 1411 года моложские князья принимали участие в неудачной для них битве под Лысковом против рати нижегородско-суздальских князей. Во время Московской усобицы 1425-1453 годов они поддержали в 1433-1434 годы Василия II Васильевича. По сведениям родословцев первой половины XVI века, потерпели поражение от князя Юрия Дмитриевича (вероятно, у церкви Николая на Горе в Ростовском княжестве).
В мае 1434 года Василий II Васильевич останавливался в Мологе на пути из Новгорода в Кострому и Нижний Новгород. Очевидно, моложские князья участвовали на стороне войск Василия II в битве на р. Которосль (6 января 1435 года), где они нанесли поражение силам князя Василия Юрьевича Косого. Трагические последствия для моложских князей имело участие в составе московских войск в Суздальском сражении 1445 года: в нём погибли двоюродные братья - прозоровский князь Иван Фёдорович и шуморомский князь Глеб Иванович, внуки князя Фёдора Михайловича - сицкие князья Борис и Пётр Семёновичи, прозоровский князь Юрий Иванович и его сын Андрей Юрьевич Баклашка. Старшие внуки князей Фёдора и Ивана Михайловичей - Дмитрий Васильевич Слепой и Семён Андреевич - умерли бездетными, вследствие этого их владения, относившиеся к старейшему столу в Моложском княжестве, стали считаться вымороченными. Право верховной власти в них должно было перейти к великому князю московскому. Однако из-за продолжения Московской усобицы великий князь московский Василий II сохранил независимость Моложского княжества, опираясь на младших моложских князей в борьбе с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой.
Весной - осенью 1463 года верховной власти великого князя московского Ивана III Васильевича наряду с Ярославским княжеством было подчинено и Моложскому княжеству: Молога, Холопий городок и вотчина сыновей шуморомского князя Глеба Ивановича (Бориса, Семёна Хромого, Михаила Шамина и Ивана Голыги) вошли в состав его владений. При этом значительная часть волостей Моложского княжества осталась в руках местных князей; в них они считались полными суверенами, сохраняя остатки удельных прав вплоть до середины XVI века (так, например, Старый Холопий городок оставался во владении князей Прозоровских до их опалы в опричнину).
Автор статьи: А.В. Кузьмин.