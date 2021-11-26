МОЛОЖСКОЕ КНЯЖЕСТВО

МОЛОЖСКОЕ КНЯЖЕСТВО - по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние в со­ста­ве Яро­слав­ско­го кня­же­ст­ва (по­сле 1321-1463 годов).

Центр - г. Мо­ло­га (ны­не не су­ще­ст­ву­ет, в 1941 году за­то­п­лен во­да­ми Ры­бин­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща). Воз­ник­ло в ре­зуль­та­те раз­де­ла от­цов­ской вот­чи­ны ме­ж­ду сы­новь­я­ми яро­слав­ско­го князя Да­вы­да Фё­до­ро­ви­ча (умер 1321 год), млад­ший сын ко­то­ро­го князь Ми­ха­ил Да­вы­до­вич (умер по­сле 1362 года) по­лу­чил в удел Моложском княжестве. В его со­став во­шли зем­ли, рас­по­ло­жен­ные пре­имущественно в бас­сей­не р. Мо­ло­га и по ни­зовь­ям её пра­вых при­то­ков.

К се­ве­ру от сто­ли­цы Моложского княжества, на мес­те впа­де­ния р. Уд­рас в Мо­ло­гу, на­хо­дил­ся второй по зна­че­нию эко­номический центр княжества - Хо­ло­пий го­ро­док. На се­ве­ре Моложское княжество гра­ни­чи­ло с Бе­ло­зер­ским княжеством, его вла­де­ния вклю­ча­ли зем­ли в вер­ховь­ях пра­вых при­то­ков р. Шекс­на. На за­па­де и юге с Моложским княжеством со­сед­ст­во­ва­ли бе­жец­кие во­лос­ти Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и Уг­лич­ское княжество. В этом рай­оне в со­став Моложского княжества во­шли зем­ли, рас­по­ло­жен­ные в бас­сей­нах рек Суд­ка (Сут­ка), Сить, Себ­ла и др. (пра­вые при­то­ки р. Мо­ло­га). На вос­то­ке Моложское княжество гра­ни­чи­ло с Яро­слав­ским княжеством. Здесь вла­де­ния князя Ми­хаи­ла Да­вы­до­вича рас­по­ла­га­лись по обо­им бе­ре­гам р. Вол­га, ко­то­рая на юго-вос­то­ке ста­ла ес­тественным ру­бе­жом Мо­лож­ско­го княжества.

В борь­бе за вла­ди­мир­ское великое кня­же­ние Ми­ха­ил Да­вы­до­вич под­дер­жи­вал московских кня­зей. Зи­мой 1340/1341 года он был ве­ли­ко­кня­же­ским на­мест­ни­ком Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го в Но­вом Тор­ге (Торж­ке). В 1345 году при под­держ­ке сво­их со­юз­ни­ков Ми­ха­ил Да­вы­до­вич за­нял ста­рей­ший стол в Яро­слав­ском княжестве, в 1361 году хан Хызр под­твер­дил его яр­лы­ки, на об­рат­ном пу­ти из Ор­ды князь Ми­ха­ил Да­вы­до­вич был ог­раб­лен. В пе­ри­од его прав­ле­ния в Яро­слав­ле на тер­ри­то­рии Моложского княжества по­яви­лись уде­лы его сы­но­вей, пра­ви­те­лем Моложского княжества стал Лев Ми­хай­ло­вич (до 1362 года - начала 1370-х годов), ко­то­рый в 1362 году же­нил­ся на до­че­ри твер­ско­го князя Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча. В начале 1370-х годов в борь­бе за вла­ди­мир­ское великое кня­же­ние ме­ж­ду великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем и великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем Лев Ми­хай­ло­вич, по-ви­ди­мо­му, под­дер­жал по­след­не­го из них. В от­вет московская сто­ро­на под­дер­жа­ла пре­тен­зии на Моложское княжество его млад­ших брать­ев - кня­зей Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча (умер 1408 году) и Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча (умер в начале XV века). В хо­де это­го про­ти­во­стоя­ния твер­ские вой­ска за­хва­ти­ли, раз­гра­би­ли и со­жгли Мо­ло­гу.

Прав­ле­ние князя Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча (начало 1370-х годов - 1408 год) ста­ло вре­ме­нем рас­цве­та Моложского княжества. Ле­том 1375 года вой­ска Моложского княжества во гла­ве с князем Фё­до­ром Ми­хай­ло­ви­чем уча­ст­во­ва­ли в сбо­ре кня­зей Северо-Восточной Ру­си в Во­ло­ке (Лам­ском), по­хо­де на во­лос­ти Твер­ско­го княжества и оса­де Тве­ри (29 ию­ля - 31 августа). Со­глас­но ус­ло­ви­ям московско-твер­ско­го ми­ра (1 сентября 1375 года), великий князь Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич от­ка­зал­ся от сво­их пре­тен­зий в от­но­ше­нии пра­вите­лей Яро­слав­ско­го княжества. В 1375-1380 годы и 1386 году вой­ска князя Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча уча­ст­во­ва­ли в по­хо­дах про­тив ор­дын­цев и Нов­го­ро­да. В 1398 году дочь пра­ви­те­ля Моложского княжества бы­ла вы­да­на за­муж за бу­ду­ще­го великого князя твер­ско­го Алек­сан­д­ра Ива­но­ви­ча (умер 1425 году).

Спус­тя не­ко­то­рое вре­мя по­сле смер­ти Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча в Моложском княжестве про­изо­шёл кон­фликт ме­ж­ду его деть­ми и пле­мян­ни­ка­ми. Московская сто­ро­на под­дер­жа­ла пер­вых из них, в ре­зуль­та­те че­го кня­зья Ан­д­рей Льво­вич Ду­ло и Бо­рис Льво­вич ли­ши­лись сво­их вла­де­ний и бы­ли вы­ну­ж­де­ны отъ­е­хать на служ­бу в Тверь. Бывышие вла­де­ния князя Льва Ми­хай­ло­ви­ча (на­хо­див­шие­ся, по пред­по­ло­же­нию В.А. Куч­ки­на, к се­ве­ро-вос­то­ку от Мо­ло­ги) раз­де­ли­ли ме­ж­ду со­бой сы­но­вья кня­зей Фё­до­ра и Ива­на Ми­хай­ло­ви­чей.

В конце XIV - начале XV веков на тер­ри­то­рии Моложского княжества об­ра­зо­ва­лись мно­го­численные уде­лы (Сиц­кий, Про­зо­ров­ский, Суд­ский, Шу­мо­ром­ский и др.), раз­ме­ры ко­то­рых бы­ли раз­лич­ны. Вла­де­ния сы­но­вей князя Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча вклю­ча­ли зем­ли по ле­во­му бе­ре­гу р. Вол­га и про­тя­ну­лись до устья р. Мо­ло­га. Основная часть Моложского княжества ос­та­лась в ру­ках сы­но­вей князя Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча. Обе вет­ви ди­на­стии бы­ли вер­ны­ми со­юз­ни­ка­ми великих кня­зей мо­с­ков­ских. 15 января 1411 года мо­лож­ские кня­зья при­ни­ма­ли уча­стие в не­удач­ной для них бит­ве под Лыс­ко­вом про­тив ра­ти ни­же­го­род­ско-суз­даль­ских кня­зей. Во вре­мя Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов они под­дер­жа­ли в 1433-1434 годы Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча. По све­де­ни­ям ро­до­слов­цев первой половины XVI века, по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от князя Юрия Дмит­рие­ви­ча (ве­ро­ят­но, у церкви Ни­ко­лая на Го­ре в Рос­тов­ском княжестве).

В мае 1434 года Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич ос­та­нав­ли­вал­ся в Мо­ло­ге на пу­ти из Нов­го­ро­да в Ко­ст­ро­му и Ниж­ний Нов­го­род. Оче­вид­но, мо­лож­ские кня­зья уча­ст­во­ва­ли на сто­ро­не войск Ва­си­лия II в бит­ве на р. Ко­то­росль (6 января 1435 года), где они на­нес­ли по­ра­же­ние си­лам князя Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го. Тра­гические по­след­ст­вия для мо­лож­ских кня­зей име­ло уча­стие в со­ста­ве московских войск в Суз­даль­ском сра­же­нии 1445 года: в нём по­гиб­ли двою­род­ные бра­тья - про­зо­ров­ский князь Иван Фё­до­ро­вич и шу­мо­ром­ский князь Глеб Ива­но­вич, вну­ки князя Фё­до­ра Ми­хай­ло­ви­ча - сиц­кие кня­зья Бо­рис и Пётр Се­мё­но­ви­чи, про­зо­ров­ский князь Юрий Ива­но­вич и его сын Ан­д­рей Юрь­е­вич Бак­лаш­ка. Стар­шие вну­ки кня­зей Фё­до­ра и Ива­на Ми­хай­ло­ви­чей - Дмит­рий Ва­силь­е­вич Сле­пой и Се­мён Ан­д­рее­вич - умер­ли без­дет­ны­ми, вслед­ст­вие это­го их вла­де­ния, от­но­сив­шие­ся к ста­рей­ше­му сто­лу в Моложском княжестве, ста­ли счи­тать­ся вы­мо­ро­чен­ны­ми. Пра­во вер­хов­ной вла­сти в них долж­но бы­ло пе­рей­ти к великому кня­зю мо­с­ков­ско­му. Од­на­ко из-за про­дол­же­ния Московской усо­би­цы великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий II со­хра­нил не­за­ви­си­мость Моложского княжества, опи­ра­ясь на млад­ших мо­лож­ских кня­зей в борь­бе с князем Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой.

Вес­ной - осе­нью 1463 года вер­хов­ной вла­сти великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча на­ря­ду с Яро­слав­ским княжеством бы­ло под­чи­не­но и Моложскому княжеству: Мо­ло­га, Хо­ло­пий го­ро­док и вот­чи­на сы­но­вей шу­мо­ром­ско­го князя Гле­ба Ива­но­ви­ча (Бо­ри­са, Се­мё­на Хро­мо­го, Ми­хаи­ла Ша­ми­на и Ива­на Го­лы­ги) во­шли в со­став его вла­де­ний. При этом зна­чительная часть во­лос­тей Моложского княжества ос­та­лась в ру­ках ме­ст­ных кня­зей; в них они счи­та­лись пол­ны­ми су­ве­ре­на­ми, со­хра­няя ос­тат­ки удель­ных прав вплоть до середины XVI века (так, например, Ста­рый Хо­ло­пий городок ос­та­вал­ся во вла­де­нии кня­зей Про­зо­ров­ских до их опалы в оп­рич­ни­ну).

Автор статьи: А.В. Кузь­мин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)