ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ
ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ - князь киевский (1235 год).
Из династии Рюриковичей. В историографии существуют три версии происхождения Изяслава Мстиславича.: 1) внук черниговского князя Игоря Святославича, сын князя Владимира Игоревича; согласно этой версии, имя князя Изяслав Владимирович (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв, П. М. Строев, П. В. Голубовский, Д. И. Иловайский, Р. В. Зотов, М. Димник, Дж. Феннел, Н. Ф. Котляр, А. Е. Петров); 2) сын киевского князя Мстислава Романовича Старого (М. С. Грушевский, А. В. Кузьмин); 3) сын галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного (А. А. Горский). Наиболее правдоподобной представляется 2-я версия.
В 1231 году Изяслав Мстиславич участвовал в княжеском съезде в Киеве, приуроченном к поставлению нового епископа Ростовского Кирилла. В 1233 году присоединился к походу киевского князя Владимира Рюриковича на помощь владимиро-волынскому князю Даниилу Романовичу, в ходе которого отделился от киевских сил, взял волынский город Тихомль и разорил его округу. В 1234 году перешёл на сторону черниговского князя Михаила Всеволодовича. Попытка Михаила Всеволодовича и Изяслава Мстиславича захватить в том же году Киев не удалась благодаря помощи, оказанной киевскому князю Даниилом Романовичем.
В 1235 году Изяслав Мстиславич с помощью половцев и при поддержке черниговского князя разбил под Торческом силы Владимира Рюриковича и Даниила Романовича. Владимир Рюрикович попал в плен к половцам, а Изяслав Мстиславич занял киевский стол. Известно, что Изяслав Мстиславич не выдвигал никаких претензий на Галич, в связи с чем слабость 3-й версии его происхождения показал А. В. Кузьмин: в соответствии с ней ни дед Изяслава Мстиславича, ни его отец никогда не занимали киевского стола, поэтому его претензии и занятие им Киева были бы абсолютно необоснованны. Киевское княжение Изяслава Мстиславича длилось недолго. В том же году половцы после уплаты выкупа освободили Владимира Рюриковича, который, вероятно, сумел сразу вернуть себе Киев. О дальнейшей судьбе Изяслава Мстиславича источники не сообщают. По некоторым данным, умер в 1236 году.