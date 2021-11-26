ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ

ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ - князь ки­ев­ский (1235 год).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ют три вер­сии про­ис­хо­ж­де­ния Изяслава Мстиславича.: 1) внук чер­ни­гов­ско­го князя Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча, сын князя Вла­ди­ми­ра Иго­ре­ви­ча; со­глас­но этой вер­сии, имя кня­зя Изя­слав Вла­ди­ми­ро­вич (Н. М. Ка­рам­зин, С. М. Со­ловь­ёв, П. М. Стро­ев, П. В. Го­лу­бов­ский, Д. И. Ило­вай­ский, Р. В. Зо­тов, М. Дим­ник, Дж. Фен­нел, Н. Ф. Кот­ляр, А. Е. Пет­ров); 2) сын ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча Ста­ро­го (М. С. Гру­шев­ский, А. В. Кузь­мин); 3) сын га­лиц­ко­го князя Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го (А. А. Гор­ский). Наи­бо­лее прав­до­по­доб­ной пред­став­ля­ет­ся 2-я вер­сия.

В 1231 году Изяслав Мстиславич уча­ст­во­вал в кня­же­ском съез­де в Кие­ве, при­уро­чен­ном к по­став­ле­нию но­во­го епископа Рос­тов­ско­го Ки­рил­ла. В 1233 году при­сое­ди­нил­ся к по­хо­ду ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча на по­мощь вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му князю Да­нии­лу Ро­ма­но­ви­чу , в хо­де ко­то­ро­го от­де­лил­ся от ки­ев­ских сил, взял во­лын­ский город Ти­хомль и ра­зо­рил его ок­ру­гу. В 1234 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну чер­ни­гов­ско­го князя Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча. По­пыт­ка Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча и Изяслава Мстиславича за­хва­тить в том же го­ду Ки­ев не уда­лась бла­го­да­ря по­мо­щи, ока­зан­ной ки­ев­ско­му кня­зю Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем.

В 1235 году Изяслав Мстиславич с по­мо­щью по­лов­цев и при под­держ­ке чер­ни­гов­ско­го кня­зя раз­бил под Тор­че­ском си­лы Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча и Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча. Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич по­пал в плен к по­лов­цам, а Изяслав Мстиславич за­нял ки­ев­ский стол. Из­вест­но, что Изяслав Мстиславич не вы­дви­гал ни­ка­ких пре­тен­зий на Га­лич, в свя­зи с чем сла­бость 3-й вер­сии его про­ис­хо­ж­де­ния по­ка­зал А. В. Кузь­мин: в со­от­вет­ст­вии с ней ни дед Изяслава Мстиславича, ни его отец ни­ко­гда не за­ни­ма­ли ки­ев­ско­го сто­ла, по­это­му его пре­тен­зии и за­ня­тие им Кие­ва бы­ли бы аб­со­лют­но не­обос­но­ван­ны. Ки­ев­ское кня­же­ние Изяслава Мстиславича дли­лось не­дол­го. В том же го­ду по­лов­цы по­сле уп­ла­ты вы­ку­па ос­во­бо­ди­ли Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча, ко­то­рый, ве­ро­ят­но, су­мел сра­зу вер­нуть се­бе Ки­ев. О даль­ней­шей судь­бе Изяслава Мстиславича ис­точ­ни­ки не со­об­ща­ют. По не­ко­то­рым дан­ным, умер в 1236 году.