АБУЛХАИР

Узбекский хан из рода Джучи , потомок Шейбана — младшего сына Джучи и единственный сын Девлет-шейха, основатель обширного государства, объединившего узбеков, кипчакские и другие кочевые племена.

В 1428 после гибели хана Ак-Орды Барака А. был провозглашен ханом и удерживал власть в течение 40 лет. Территории ханства А. простирались от Яика (Урала) на запад до Балхаша на восток, от низовий Сырдарьи и Аральского моря на юге, до среднего течения Тобола и Иртыша на север. Этнический состав населения ханства составляли тюркские племена в основном кипчакского и карлукского происхождения, известные под общим этнополитическим именем «узбеки», а также давно уже тюркизированные монголами . Ханство А. не стало централизованным государством, оно подразделялось на несколько этнотерриториальных, этнополитических групп, владений (улусов) во главе с Чингизидами разных линий и верхушкой кочевых племен. Усобицами и войнами был заполнен весь период правления А. В 1430-х он разбил на Тоболе Шайбанида Махмуд-Ходжа-хана, в присырдарьинских степях одержал верх над Джучидали Махмуд-ханом и Ахмед-ханом (из потомков Тука-Тимура), захватил Орду-Базар. В угоду поддерживавшей его знати кочевых племен А. вел завоевательные войны за пределами своего ханства — в Средней Азии, на юге и юго-востоке Казахстана. В 1430 А. на короткое время захватил Хорезм, разграбил Ургенч. В 1446 А. удалось отобрать у Тимуридов и потомков акордынских ханов ряд городов на Сырдарье и в предгорьях Каратау — Сыгнак, ставший столицей ханства, Сузак, Ак-Курган, Узгенд, Аркук. Завоеванные города были розданы в виде уделов (сойургал) поддерживавшим А. вождям племен. Это значительно укрепило авторитет А. среди одной части знати, обострило отношения с другими. В числе продолжавших сопротивление противников А., источники называют Джучидов Ибак-хана, Буреке-султана, правнуков хана Ак-Орды Уруса Джаныбека и Гирея. В 1450-х А. совершал грабительские набеги на Самарканд и Бухару, вмешиваясь во внутренние усобицы Тимуридов Мавераннахра. В 1457 А., в свою очередь, потерпел под Сыгнаком жестокое поражение от ойратов, вторгшихся в пределы Ю.-В. и Юж. Казахстана. В конце 1450-х — начале 1460 в западную часть Могулистана от А. откочевала часть племен во главе с султанами Джаныбеком и Гиреем, против которых он предпринял поход в 1468, но по пути умер.

Автор статьи: П. В. Шлыков.