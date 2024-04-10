6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Василий Темный

Борисов Н. С.

Судьба оказалась жестокой к московскому князю Василию II Васильевичу (1425-1462). В русскую историю он вошёл с прозвищем Тёмный, что означает – Слепой: подвергнутый жестокой казни своими двоюродными братьями ещё в 1446 году, он в течение шестнадцати лет правил страной будучи слепцом, калекой – и тем не менее сумел удержать в своих руках власть и даже лично водил войско в походы. Но ведь и сам Василий проявил ничуть не меньше жестокости и вероломства в ходе кровавой междоусобицы, поразившей Русь во второй четверти XV века, так что не случайно один из современников назвал его «иудой» и «душегубцем».