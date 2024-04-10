6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Василий I. Воля и власть

Балашов Дмитрий

Роман Д.М. Балашова (1927–2000) «Воля и власть», увидевший свет после трагической гибели писателя, завершает его цикл «Государи Московские», ставший редким явлением в русской художественной литературе. Посвященный правлению великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, роман с поразительной достоверностью отражает основные исторические события, быт, характер и нравы людей Русского средневековья. Удивительная точность проникновения писателя в ту далекую эпоху стала возможной благодаря его блестящему знанию летописей и других исторических источников того времени.