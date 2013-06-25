Первое упоминание Казани В летописи говорится, что новгородцы и устюжане пришли на лодках и «пограбиша» Казань. Популярна также версия, что город был основан 1000 лет назад.

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ О КАЗАНИ В РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ

Бесспорное существование Казани в XIV в. подтверждается надежными летописными свидетельствами. Наиболее раннее из них содержится в Рогожском летописце под 1391 г. при описании похода ушкуйников, разграбивших Джукетау и Казань. Сообщение это повторяется в Симеоновской летописи и Московском своде 1479 г. Второй раз Казань фигурирует в Новгородской IV летописи под 1395 г. при описании большого похода русских войск, сопровождавшегося разгромом Булгара, Джукетау, Казани, Кременчука. Таким образом, в последнее десятилетие XIV в. Казань представляется крепостью или городом, значение которого уже не могли недооценить русские войска.

Внутренний кризис, который переживала Золотая Орда с 1360 по 1380 г., отразился на ее составной части - территории бывшей Волжской Булгарии. Отдельные крупные золотоордынские феодалы, не желавшие подчиняться Мамаю, но и не имевшие достаточных сил для борьбы с ним, предпочитали покинуть степные районы государства и уйти на его окраины, о чем подробно говорилось в предыдущей главе. Важные в экономическом и военном отношении Булгар и Волжский путь, захваченные Булак-Тимуром, становятся предметом ожесточенной борьбы между Мамаем, сидевшими в Сарае ал-Джедид ханами и отдельными феодалами, пытавшимися независимо править в Булгаре. В результате Волжская Булгария периода «великой замятни» становится одной из обособившихся от Золотой Орды территорий, что подтверждается анализом нумизматических данных.

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв.

ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

Казанское ханство образовалось в процессе раздробления социально-политического организма Золотой Орды на основе земель булгарских княжеств (эмиратов), центральным из которых было владение со столицей в г. Болгаре, после походов Тимура переместившейся в г. Казань (очевидно, в Старую Казань - Иске Казан). Из-за состояния источников на сегодня точные границы этих княжеств, как и их статус в период распада Улуса Джучи, остаются окончательно не установленными. Тем не менее, из ряда русских летописей, описывающих поход начала 1399 г. московских войск во главе с Юрием Дмитриевичем «на Казань», когда русские «взяша градъ Болгары, и Жукотинъ, и Казань, и Кеременчюхъ, и иных много градовъ», объединенных летописцем в конкретную «землю», достаточно ясно видно, что к ней, т. е. к Болгарскому владению Улуса Джучи, относились те территории, которые основными центрами имели четыре перечисленных города.

Судя по отрывочным сведениям русских летописей, эта «земля Болгарская», т. е. территория бывшей Волжской Булгарии, имела какую-то внутреннюю административно-территориальную структуру, ибо в источниках упоминаются представители двух самостоятельных политических центров - князья джукетауские и князья болгарские (казанские). Нельзя исключать того, что это двучастное деление отражает традиционное тюрко-татарское деление данного владения на правое и левое крылья, реально, скорее всего, связанное с системой четырех карача-беков. В частности, в «Дафтар-и Чингиз-наме» (XVII в.) есть рассказ о казни в период покорения Тимуром Болгара многих «великих беков», четверо из которых считались «самыми старшими». Показательно, что эти четверо в некоторых татарских хрониках именуются «шахзаде», т. е. сыновьями «шаха». В данном случае, видимо, подразумевается их принадлежность со стороны матерей к «Золотому роду» - чингисидам, так как из источников хорошо известно, что в период Золотой Орды карача-беки женились на дочерях ханов. Вряд ли случайно и то, что в конце XIV в. на этой территории упоминаются именно четыре городских центра (Болгары, Джукетау, Казань, Кирменчик).

В целом имеются все основания говорить о том, что в Казанской (= Болгарской) «земле» в конце 1390-1420-х гг. наряду с князьями присутствовали и султаны (царевичи) из чингисидов. Как мы видели, на рубеже XIV-XV вв. на названной территории таких султанов известно трое: Ентяк (1398/1399 г.), Талыч (1410/1411 г.), Махмут-Хозя (1429 г.). К этому ряду, по мнению некоторых историков, следует добавить еще одну личность - Гияс ад-Дина.

Ключевым при обсуждении проблемы статуса «Болгарского князя» на постепенно распадавшемся золотоордынском политическом пространстве является установление факта практически постоянного присутствия между 1370-1429 гг. в политическом центре «Болгарской (Казанской) земли» султанов-чингисидов. На самом деле это означает безусловную включенность данной территории в общеордынскую политическую систему. Но в каком качестве? В виде вассального княжества (княжеств) как русские территории или же в ином статусе? Для получения ответов на эти довольно непростые вопросы придется обратиться к новому анализу имеющихся источников.

Уже первое наблюдение - обнаружение пребывания в Болгарской (Казанской) «земле» чингисидов - позволяет говорить об отличии статуса этой территории от статуса русских княжеств, где никакого регулярного присутствия чингисидов не зафиксировано. Для получения ответа на поставленные вопросы важен вывод И. А. Мустакимова, сделанный на основе тщательного изучения поволжских арабографичных источников, о вхождении в рамках Улуса Джучи Болгарского владения в ханский домен, более того, о столичном статусе до конца XIII - начала XIV в. его центра - г. Болгара. Этот исследователь полагает, что «высокий статус» Болгара, скорее всего, сохранился и после того как из-за возрастания роли Сарая он был отодвинут на второй план. Кроме прочего, это произошло и потому, что Болгар мог быть летней резиденцией Джучидов, а по существу, второй столицей государства...

Как следует из источников, титул «Болгарский (= Казанский) князь» имел отношение к конкретному владению, входящему в состав Золотой Орды. Однако с определением его политического центра есть двоякого рода трудности. Во-первых, в результате походов Тимура в конце XIV в. произошло перемещение политического центра данного владения из г. Болгара в г. Казань. Во-вторых, в относительно более поздних русских летописях в связи с важностью «болгарского вопроса» для идеологов Московского великого княжества информация, затрагивающая события, имеющие отношение к этому владению, в чисто политических целях была тщательно отредактирована, причем были подвергнуты корректировке и те сообщения, которые отражают период до переноса стольного центра рассматриваемого владения в Казань.

Исхаков Д. Булгарский вилаят накануне образования Казанского ханства: новый взгляд на известные проблемы