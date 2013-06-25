Наступление Тимура на Москву Завоеватель неожиданно повернул назад, что русские приписали заступничеству Владимирской Богоматери. С тех пор она считается покровительницей Москвы.

ПОБЕДА ТИМУРА НАД ТОХТАМЫШЕМ И ПОХОД НА РУСЬ

Тохтамыш, воюя с Тамерланом, терпел от него поражения, но продолжал военные действия, пока последний в 1394 г. не начал широкомасштабного наступления на правителя Орды. 15 апреля 1395 г. на р. Терек (на территории современной Северной Осетии) Тамерлан нанес крупное поражение Тохтамышу. Хан бежал за Днепр и укрылся во владениях литовского велеликого князя Витовта. Опустошая оставленные Тохтамышем земли, Тамерлан приблизился к владениям русских князей. Узнав о движении его войск, Василий Димитриевич укрепил Москву и с войском вышел к Оке для отражения неприятеля. Из Владимира в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, перед которой совершались молебны. Тамерлан, разорив Елец, на Москву не пошел, угроза его вторжения миновала.

Но 2 месяца спустя ордынский царевич Ентяк вместе с бывшим нижегородским князем Семеном Дмитриевичем напал на Нижний Новгород и взял его. Василий Димитриевич направил сюда войска под командованием своего брата князя Юрия. Узнав о приближении великокняжеской рати, Ентяк и Семен бежали из Нижнего Новгорода, а Юрий 3 месяца успешно воевал в ордынском Среднем Поволжье. Московской рати досталась там богатая добыча, часть ее князь Юрий использовал для церковного строительства в своем удельном центре Звенигороде.

Православная энциклопедия

ПОЧЕМУ «ВОЗВРАТИСЯ ВЪСВОЯСИ»?

Письменные источники говорят скорее не о враждебном, а о нейтральном отношении Тимура к правителям Московской и Литовской Руси, пребывавших с 1395 г. не только в династическом, но и в военно-политическом союзе. Оба они - и Василий I Дмитриевич , и Витовт - предприняли необходимые меры предосторожности, расположив в пограничных с Ордой отмобилизованные армии - московский князь по реке Оке, а литовский - в захваченном им Смоленске. Тимур, простояв с армией под Ельцом две недели, 26 августа 1395 г. оставил его и, по словам летописца, «возвратися въсвояси», завершая на обратном пути разгром ордынских городов. Его поход по территории жизненно важного центра Золотой Орды по своим разрушительным последствиям стал для нее настоящей экономической и политической катастрофой.

Весьма вероятно, что именно во время стоянки под Ельцом Тимур принял решение не идти войной на Русь, ибо мирные отношения с потенциальными противниками Орды более соответствовали его стратегической цели, чем война. Трудно определить, когда именно было принято решение о «политическом расщеплении» Улуса Джучи - осенью 1395 г. или раньше, накануне войны с Ордой. В любом случае, оно, несомненно, было результатом осмысления опыта предыдущего (1391 г.) похода Амира Тимура против хана Тохтамыша, показавшего удивительную способность Ордынского государства к быстрому возрождению при наличии единовластия хана и огромных материальных и людских ресурсов. Известно, однако, что еще в начале второго своего антиордынского похода, по всей вероятности в первой половине 1395 г., Тимур провозгласил ханом Золотой Орды Койричак-оглана, но аристократия западных улусов объявила своим ханом Таш-Тимура, сумевшего уйти из-под ударов войск Амира Тимура… Начал борьбу за возвращение себе власти в полном объеме и прежний хан Тохтамыш, бежавший от армии Тимура. Таким образом, в соответствии с планом Амира Тимура или же помимо него, но политический распад Ордынского государства начался снова и был очень интенсивным сразу же после разгрома Тохтамыша на Северном Кавказе.

История подтвердила правильность политического расчета Амира Тимура как относительно политической нестабильности Орды, так и ее потенциальных противников. Сразу же после ухода его армии из верхнедонского региона в полной мере проявилась антиордынская сущность литовско-московского союза, который просуществовал около трех лет. Уже осенью 1395 г. московские войска овладели городами Булгар, Жукотин, Кременчук, Казань в ордынском Поволжье и, повоевав «землю татарскую», возвратились «с многою корыстью».

Одновременно в военный конфликт с Золотой Ордой вступило и Великое княжество Литовское, но масштаб, результаты и, очевидно, цели его военных акций были иные. О первой из них летописи Великого княжество Литовского сообщают сбивчиво и неясно: «Сам великий князь Витовт поиде на Подольскую землю, а князю Скиргайлу повеле ити с Киева к Черкасом и к Звенигороду. Князь же великыи Скиргайло Божею помочию и великого князя Витовта повелением възял Черкасы и Звенигород и възвратися пакы к Кыеву». До недавнего времени в историографии доминировало высказанное еще историком второй половины XVI в. Мацеем Стрыйковским мнение о том, что поход Скиргайла в Поросье был вызван нежеланием предыдущего киевского князя уступить ему этот регион. В настоящее время можно считать доказанным, что поход Скиргайла имел освободительный характер и был совершен в отторгнутую Ордой Мамая или Тохтамыша южную часть Киевского княжества…

Уже в 1397 г. Витовт возглавил поход в незадолго перед тем опустошенные армией Тимура ордынское Низовье Дона и Крым, где заставил могущественный улус Ширинов снова признать ханом Тохтамыша. В 1398 г. войско Витовта дошло до устья Днепра, на берегу которого построило порубежный замок Св. Яна (Тавань). Главной целью обоих походов было восстановление поколебленных политических позиций Великого княжества Литовского на юге. Достижение этой цели зафиксировал специальный ярлык, которым бывший хан и тогдашний клиент Витовта Тохтамыш в 1398 г. отрекся в пользу великого князя литовского от верховных прав Орды преимущественно на украинские земли, «почонши от Кiева, и Днепром и до устья».

Витовт вынашивал и более далекоидущие планы: опираясь на Тохтамыша поставить в зависимость от своей власти Золотую Орду, а потом с ее помощью низвергнуть Московское великое княжество, главного соперника Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского в деле политического объединения восточнославянских земель. Эти планы, как известно, перечеркнула битва на берегах Ворсклы 1399 года, обернувшаяся для Великого княжества Литовского полным поражением в войне против Орды Тимур-Кутлука и эмира Эдигея.

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Не единожды чудесным образом Владимирская икона Божией Матери сохраняла русское войско от неминуемых поражений.

В 1395 году Тамерлан с полчищами татар вступил на русскую землю и приближался к Москве. Численность его войск в разы превосходила русские дружины, сила и опыт их были несравнимы. Единственная надежда оставалась на случай и помощь Божью. Тогда Великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Десять дней продолжался путь с Владимирской иконой из Владимира до Москвы, люди стояли по сторонам дороги на коленях с молитвою «Матерь Божия, спаси землю русскую». В Москве икону встретили 26 августа: «весь град изыде противну иконы на сретение ее»… В час встречи иконы Тамерлан спал в шатре. Легенда говорит о том, что в этот момент он увидел во сне высокую гору, с которой к нему спустились святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стояла «лучезарная Жена». Бесчисленные тьмы ангелов с мечами окружали ее. Утром Тамерлан созвал мудрецов. «Не сладить тебе с ними, Тамерлан, это Божья матерь, заступница русских», - сказали гадальщики непобедимому хану. «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы»…

Благодарные за свое освобождение русские построили Сретенский монастырь на месте встречи иконы. После 235 лет пребывания во Владимире икона Божьей Матери Владимирская перешла в Москву и была установлена в построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы соборе.

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