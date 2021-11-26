МОСКОВСКАЯ УСОБИЦА
МОСКОВСКАЯ УСОБИЦА - феодальная война в Московском великом княжестве, династическая война князей разных линий московских Рюриковичей за обладание московским великокняжеским столом.
Главными соперниками в Московской усобице стали, с одной стороны, великий князь московский Василий II Васильевич, с другой - его дядя, второй по старшинству сын великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского, звенигородско-галицкий удельный князь Юрий Дмитриевич и два его сына - Василий Юрьевич Косой и Дмитрий Юрьевич Шемяка.
С самого начала в политические и военные события Московской усобицы так или иначе были вовлечены все московские Рюриковичи, правители соседних вел. княжеств (Тверского, Ярославского, Рязанского), ростовские и нижегородско-суздальские Рюриковичи, а также Новгородская республика и Великое княжество Литовское (ВКЛ).
Юридическим поводом для Московской усобицы стал пункт завещания Дмитрия Донского о том, что в случае смерти его старшего сына, великого князя московского Василия I Дмитриевича, принадлежавший ему «удел» (часть) в Московском великом княжестве (великокняжеский стол, преобладающая доля в Москве и в т. н. городских станах, др. города и волости), а также, вероятно, великое княжение Владимирское («отчина» правящего московского князя) передавались следующему по старшинству сыну Дмитрия Донского (при этом освобождавшийся удел нового великого князя московского подлежал переделу между остальными братьями). Данный пункт объяснялся политической ситуацией весны 1389 года, когда составлялось завещание, в частности тем, что Василий I ещё не имел наследников. Во время правления великого князя московского Василия I (1389-1425 годы) князь Юрий Дмитриевич выступал лояльным «молодшим братом» великого князя, но уже тогда он фактически заявил свои «наследственные права» на великокняжеский стол: ни в одном из трёх завещаний Василия I, в которых наследником объявлялся его сын (до 1417 года Иван, а после его смерти - Василий), среди душеприказчиков-гарантов нет имени его брата Юрия.
Социальную базу и материальные ресурсы Московской усобицы обеспечили демографический рост служилых слоёв в ходе интенсивного развития землевладения (главным образом вотчинного) в конце XIV - начале XV веков (в т. ч. в московских уделах - Звенигороде, Можайске и др.) и промысловая колонизация (в дополнительных частях уделов - Галиче, Вятке, Белоозере и др.).
Первый этап Московской усобицы (февраль 1425 года - июнь 1434 года). После смерти Василия I (27 февраля 1425 года), у которого остался сын, кн. Юрий Дмитриевич отверг призыв митрополита Фотия (возглавлял вместе с великой княгиней Софьей Витовтовной опекунский совет при 10-летнем Василии II Васильевиче) прибыть в Москву и признать себя «молодшим братом» нового великого князя. Вместо этого из Звенигорода он отправился в Галич, начав подготовку к военным действиям, при этом стороны согласились на перемирие до 29 июня 1425 года. Московские власти сочли нарушением перемирия «призывные» грамоты кн. Юрия Дмитриевича к своим вассалам на службу, и соединённое войско великого князя и трёх его дядей (Андрея, Петра и Константина Дмитриевичей) направилось к Галичу, однако Юрию Дмитриевичу со своими войсками удалось уклониться от сражения и уйти в Нижний Новгород.
Последовавшие затем поездки Фотия к Юрию Дмитриевичу в Галич (митрополит в определённый момент даже проклял удельного князя) привели к переговорам и заключению в том же году перемирия, по которому Юрий обязывался «не искати княжения великого собою», оно сохранялось за Василием II, но окончательное решение оставалось за ордынским ханом. Условия были выгоднее Василию II: главным гарантом его власти в Московском великом княжестве был дед по матери, великий князь литовский Витовт, который, помимо дипломатического давления и прямой военной помощи (ВКЛ в конце 1420-х годов достигло апогея своего влияния в Северо- Восточной и Северо-Западной Руси), обеспечивал поддержку со стороны своего верного союзника хана Улуг-Мухаммеда. Новый договор Василия II и князя Юрия Дмитриевича (март 1428 год) уточнил ряд норм предыдущего: дядя признал себя «молодшим братом» племянника, однако по приказу последнего в случае начала воен. действий в поход должны были отправляться старшие сыновья кн. Юрия, но не он сам; подтверждались прежние территориальные уступки Юрия в пользу его младшего брата Константина. Звенигородско-галицкий князь получал право 4 года не платить ордынский выход со своих московских владений (Звенигород, Руза).
Ситуация принципиально изменилась после смерти Витовта (октябрь 1430 год) и митрополита Фотия (июль 1431 год). В пользу Юрия стали склоняться сановники хана Улуг-Мухаммеда. Василий II (август 1431 год) и Юрий Дмитриевич (сентябрь 1431 год) отправились в Орду, вернувшись назад только к концу июля 1432 года. Благодаря дипломатическим усилиям московских бояр (гл. обр. И.Д. Всеволожа) хан отдал ярлык на вел. княжение Василию II, Юрий Дмитриевич получил в качестве компенсации Дмитров с волостями.
Однако вскоре после интронизации во Владимире в присутствии ордынского посла (5 октября 1432 года) вел. кн. Василий II силой изгнал наместников дяди из Дмитрова и в первой половине 1433 года заключил вассально-союзные договоры с можайским кн. Иваном Андреевичем и его братом верейским кн. Михаилом Андреевичем, с кн. Василием Ярославичем (единственным представителем серпуховской ветви моск. Рюриковичей) и, видимо, с кн. Константином Дмитриевичем. Главным их условием стал запрет удельным князьям на любые самостоятельные связи с Ордой, а также более строгое определение их служебных обязанностей.
Резко обострил течение Московской усобицы скандал на свадьбе Василия II в феврале 1433 года, когда по приказу вел. кн. Софьи Витовтовны с кн. Василия Юрьевича Косого сняли золотой пояс, якобы похищенный из великокняжеской казны более 70 лет назад. Василий Косой и Дмитрий Шемяка бежали из Москвы в Галич, ограбив по дороге казны ярославских Рюриковичей. Затем их отец, кн. Юрий Дмитриевич, предпринял поход на Москву, который стал полной неожиданностью для моск. властей: собранная наспех рать вел. князя (в основном из москвичей-ополченцев) потерпела поражение 25 апреля в бою на р. Клязьма. Василий II бежал с семьёй в Тверь, а оттуда уехал в Кострому.
После этого ставший великим князем московским Юрий Дмитриевич при заключении договора с Василием II выполнил и др. пункт завещания Дмитрия Донского - передал племяннику Коломну (принадлежавшую его отцу Василию I). Последствия оказались весьма нежелательными для нового великого князя: подавляющее большинство служилых бояр и детей боярских, используя традиционное право свободного отъезда, отправились в Коломну к прежнему сюзерену. Это вызвало конфликт в семье и в окружении вел. князя: братья Василий Косой и Дмитрий Шемяка убили в кремлёвских палатах советника отца, боярина С.Ф. Морозова (из рода Морозовых), обвинив его в том, что он посоветовал Юрию дать удел Василию II, и бежали из Москвы; И.Д. Всеволож, ранее перешедший на сторону вел. князя, вернулся к Василию II. Сложившаяся ситуация вынудила Юрия Дмитриевича вернуть великокняжеский стол племяннику. По новому договору он признал себя «молодшим братом» Василия II, ему запрещалось иметь связи с Ордой и оказывать любую помощь старшим сыновьям Василию Косому и Дмитрию Шемяке, он отказывался от Дмитрова. При этом звенигородско-галицкий князь с младшим сыном кн. Дмитрием Юрьевичем Красным получил к уделу Бежецкий Верх, имел право не участвовать в военных действиях против ВКЛ, взаимные финансовые претензии сторон урегулировались с учётом его интересов.
Однако вскоре военные действия возобновились: 28 сентяря 1433 года московское войско потерпело поражение от отрядов Василия Косого и Дмитрия Шемяки. Участие отрядов из Вятской земли и, возможно, военную помощь Юрия Дмитриевича сыновьям дали московским властям повод для масштабной кампании зимой 1433/34 года, вызвавшей ответные действия звенигородско-галицкого князя (в канун похода по приказу Василия II был ослеплён боярин И.Д. Всеволож, которому не простили временной измены, - первая подобная расправа в ходе Московской усобицы).
Пока соединённые силы (помимо великокняжеских войск, в них вошли отряды всех моск. удельных князей, вел. князя рязанского Ивана Ивановича Коротопола) осаждали Галич и разоряли галицкие земли, а также звенигородские и рузские волости, кн. Юрий Дмитриевич напал на белозерский удел (кн. Михаила Андреевича), а его вассалы - на соседние с Рузой можайские волости. Стремительный поход Юрия Дмитриевича в феврале - марте 1434 года завершился победой над племянником и его союзниками в сражении 20 марта на р. Могза (близ Ростова) и капитуляцией гарнизона Москвы 31 марта. Василий II бежал с поля боя в Новгород, но начавшиеся там волнения вынудили его уехать в Тверь, откуда не позднее середины мая он приехал в Нижний Новгород. Ещё до сдачи Москвы к войскам Юрия Дмитриевича примкнул кн. Иван Андреевич.
Вторично заняв великокняжеский стол, кн. Юрий Дмитриевич направил войска во главе с Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным за племянником, арестовал и сослал его мать и жену Марию Ярославну в один из подмосковных городов своего бывшего удела. Приступив к урегулированию междукняжеских отношений, Юрий Дмитриевич закрепил позиции московского монарха как «старшего партнёра» в договоре с вел. князем рязанским Иваном Ивановичем Коротополом, схожие цели (в т. ч. в сфере служебных обязанностей) вел. князь преследовал и в договорах с удельными князьями Московского великого кнжества: они обязывались не поддерживать связей и не оказывать никакой помощи Василию II. Неожиданная кончина Юрия Дмитриевича (5 июня 1434 год) завершила первый этап Московской усобицы.
Второй этап Московской усобицы (июнь 1434 года - май 1436 года) начался с захвата кн. Василием Юрьевичем Косым великокняжеского стола. Это действие не имело юридического обоснования: княжич не получал на своё имя ярлык из Орды, по нормам завещания Дмитрия Донского вел. княжение должно было вновь перейти к Василию II. Братья отказали Василию Косому в поддержке, пойдя на соглашение с Василием II. Соединённое войско союзников двинулось к Москве, откуда Василий Косой бежал через Ржеву в Новгород, сумев вывезти великокняжескую казну. Летний договор 1434 года Василия II с Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным определял состав их уделов по завещанию кн. Юрия Дмитриевича (вероятно, в нач. 1433 года , но, возможно, и около 1428 года), с приращениями: Дмитрий Шемяка получал в придачу к Рузе Углич (центр удела умершего в мае 1434 года Константина Дмитриевича) и Ржеву, а Дмитрий Красный - к Галичу Бежецкий Верх (в соответствии с договором Василия II и Юрия Дмитриевича 1433 год), Вятская земля же поступала в их совместное владение (этот пункт не мог быть выполнен до весны 1436 года). В компенсацию за разорение галицких территорий и посадов Галича зимой 1433/34 года Василий II освободил братьев на 3 года от уплаты ордынского выхода.
В сентябре 1434 года князь Василий Косой напал на волости Бежецкого Верха и подверг их разорению, а затем направился в Кострому для мобилизации сил. В конце 1434 года он предпринял поход на Москву, но потерпел поражение от войск во главе с Василием II 6 января 1435 года на р. Которосль. Укрывшись в Кашине и получив материальную помощь от вел. кн. тверского Бориса Александровича (конями и доспехами), Василий Косой собрал свои рассеянные отряды и направился на север, ранее не затронутый Московской усобицей.
Захватив внезапной атакой Вологду, он пленил и заковал в цепи несколько видных великокняжеских воевод (в т. ч. Ф.М. Челядню, А.Ф. Голтяева, В.М. Морозова Шею), ранее посланных в погоню за ним. Затем он разбил отряды кн. Д.В. Заозерского (из старшей ветви ярославских Рюриковичей) в его родовых владениях (к востоку от Кубенского оз.), захватил женщин из его семьи и подверг разорению белозерские волости и Заозерье.
Следующей целью его похода оказался Устюг (ныне г. Великий Устюг), открывший ворота, видимо, без боя. Весной 1435 недовольные насилиями и реквизициями устюжане составили заговор. На Пасху (17 апреля) были убиты большинство вассалов и вятчан из войска Василия Косого, моск. бояре и воеводы были освобождены, но самому князю удалось бежать за Сухону и прибыть позднее с остатками своих сил в Кострому, откуда он отправил призывные грамоты в вятские города. Вскоре Василий Косой был осаждён великокняжескими войсками в Костроме, однако Василий II сам пошёл на заключение перемирия. Василий Косой признал себя «молодшим братом» вел. князя, но в своём экземпляре договора повторил ссылку на статью о наследовании по завещанию Дмитрия Донского (что означало его претензии на великокняжеский стол после смерти Василия II вне зависимости от наличия у последнего сыновей); он получил в придачу к Звенигороду Дмитров, подтвердив территориальный состав уделов своих младших братьев. Уже через месяц из Дмитрова Василий Косой вновь отправился в Кострому, откуда прислал «размётные грамоты» вел. князю, что означало разрыв перемирия.
Новая военная кампания началась в конце осени: сначала Василий Косой захватил Галич, а затем, соединившись с вятчанами, 1 января 1436 года его войска подошли к Устюгу. Взяв город после 9-недельной осады, князь казнил мн. горожан, повесил десятинника ростовского архиепископа (захватив местную владычную казну), убил великокняжеского воеводу кн. Г.И. Оболенского, имущество большинства жителей было разграблено в отместку за заговор 1435 года. В начале 1436 года в Москве был арестован и сослан под охрану в Коломну кн. Дмитрий Шемяка, приезд которого в столицу с приглашением на его свадьбу в Углич Василий II счёл провокацией. Следствием ареста Дмитрия Шемяки стал переход крупного отряда служилых бояр его двора на сторону кн. Василия Косого во время его движения к Вологде.
Весной 1436 года Василий Косой предпринял решающий поход на Москву, но был разгромлен силами Василия II (помимо великокняжеских войск, в них входили отряды всех московских удельных князей, а также ярославских и др. князей, отряд выехавшего из ВКЛ кн. И.С. Друцкого Бабы) 14 мая у с. Скорятино на р. Черех (в Ростовском кн-ве). Василий Косой попытался обмануть вел. князя: заключив перемирие, он начал атаку на лагерь вел. князя, не дожидаясь истечения его срока, однако был пленён и через неделю ослеплён в Москве. Были казнены также воеводы вятчан.
Ожесточение вооруженной и политической борьбы на этом этапе Московской усобицы породило жестокие способы нейтрализации соперников (ослепление), массовые репрессии в отношении рядовых служилых людей и горожан, публичные смертные казни знатных и приближённых к правящим князьям лиц; воен. акции (главным образом Василия Косого) превратились, по сути, в разбои и грабежи.
Третий этап Московской усобицы (июнь 1436 года - ноябрь 1445 года) отличался отсутствием серьёзных военных столкновений между враждующими сторонами. По договору, заключённому в июне 1436 года, Василий II вернул Дмитрию Шемяке его удел практически в полном объёме (Вятская земля, которой он вместе с младшим братом фактически не владел, вошла в состав владений вел. князя, оставаясь по существу независимой), были подтверждены все основные статьи прежнего соглашения с детализацией отдельных конкретных вопросов. Тем же летом Василий II заключил договоры с Иваном и Михаилом Андреевичами (повторяли предыдущие докончания с возможным небольшим приращением удела кн. Ивана).
Очередное обострение ситуации было вызвано смертью Дмитрия Красного (22 сентября 1440 года): Дмитрий Шемяка претендовал (видимо, согласно завещанию брата) на весь его удел и некоторое время владел имением. Однако летом - осенью 1441 года Василий II вернул Бежецкий Верх в состав великого княжения. В ответ кн. Дмитрий Шемяка привлёк на свою сторону кн. Ивана Андреевича и, несколько позднее, кн. А. Чарторыйского (участник заговора против великого князя литовского Сигизмунда, после его убийства бежал с мощным отрядом в русской земли).
Попытка Василия II захватить внезапным нападением соперника в Угличе не удалась из-за предательства одного из дьяков: он «подал весть» Дмитрию Шемяке, сумевшему бежать в бежецкие сёла. Правда, великомув князю удалось переманить на свою сторону кн. Ивана Андреевича: в его удел был передан Суздаль (к 1444 году Василий II вернул его под свой контроль). Но поздней весной 1442 года, когда Василий II уже распустил войска, неожиданный поход Дмитрия Шемяки и кн. Чарторыйского грозил ему поражением, пленом и утратой великокняжеского стола. Только вмешательство игумена Троице-Сергиева монастыря Зиновия помогло урегулировать ситуацию: по договору 1442 года Дмитрий Шемяка остался «молодшим братом» вел. князя, но его удел расширился за счёт Галича, Вышгорода, целого ряда моск. и звенигородских сёл.
Политическую ситуацию в Московском великом княжестве и течение Московской усобицы изменило поражение объединённых московских сил (великокняжеских, удельных князей, ряда служилых князей вел. князя - ярославских, суздальских, ростовских) в Суздальском сражении 1445 года с сыновьями хана Улуг-Мухаммеда (в плен к ним попали Василий II, кн. Михаил Андреевич и многие знатные лица; кн. Иван Андреевич и кн. Василий Ярославич были ранены и вывезены с поля боя).
Со второй половины июля в Москве фактически распоряжался кн. Дмитрий Шемяка (его войска не успели принять участие в сражении), к нему был отправлен ханский посол для выяснения условий передачи ему ярлыка на великокняжеский стол; в ханском лагере вели переговоры и с Василием II о величине и способах получения выкупа. Улуг- Мухаммед, скорее всего ещё до самого сражения, реставрировал самостоят. Нижегородско-Суздальское княжество (в границах до 1392 года). Неопределённость разрешилась к октябрю 1445 года: хан оставил ярлык за Василием II, сумма выкупа была очень большой, великого князя при его возвращении сопровождали крупные отряды татар, в середине ноября он вступил в Москву. Все обстоятельства возвращения Василия II из плена резко обострили противоречия среди московских Рюриковичей и в русской политической элите вообще, вызвали большое недовольство в церковных кругах и среди горожан, особенно у гостей, ослабили позиции Московского великого княжества в отношениях с Тверским великим княжеством, Новгородской республикой и ВКЛ.
Четвёртый этап Московской усобицы (февраль 1446 года - июль 1453 год) начался с заговора Дмитрия Шемяки и Ивана Андреевича против Василия II, в котором, помимо их вассалов, участвовали отдельные великокняжеские бояре, представители привилегированные купеческие корпораций в Москве, белого духовенства и монашества, наиболее влиятельная часть горожан столицы.
Главным мотивом были размеры выкупа и связанная с этим тяжесть чрезвычайных сборов, пребывание на территории Московского великого княжества отрядов татар, их насилия над населением.
О заговоре был информирован великий кн. тверской; Дмитрий Шемяка пользовался определённой поддержкой новгородского боярства. В феврале 1446 года кн. Дмитрий находился в Рузе, откуда совершил стремительный рейд и в ночь с 12 на 13 февраля, во время поездки Василия II в Троице-Сергиев монастырь, овладел столицей. 13 февраля отряд кн. Ивана Андреевича, скрытно проникший в монастырь, арестовал Василия II: он был доставлен в Москву и 16 февраля ослеплён на дворе кн. Дмитрия Шемяки в Кремле. Затем Василия II с женой отправили в заточение в Углич, его мать, вел. кн. Софью Витовтовну, - в Чухлому. Правда, князьям Ряполовским (служилые князья из стародубских Рюриковичей) удалось бежать в Муром с двумя малолетними княжичами - 6-летним Иваном (см. Иван III Васильевич) и 5-летним Юрием Васильевичем.
В конце зимы - весной 1446 года большинство служилых бояр и детей боярских, привилегированные купцы и рядовые горожане целовали крест Дмитрию Шемяке как вел. князю. Воспользовавшись смертью Улуг-Мухаммеда и распрями в его семье, вел. князь отказался платить ордынцам выкуп за Василия II и других освобождённых из плена князей и бояр; вывел основные отряды прибывших с Василием II в 1445 году татар (чуть позднее бо́льшая их часть оказалась на службе у Василия II); ликвидировал в марте недавно восстановленное Нижегородско-Суздальское кн-во (кн. Ф.Ю. Шуйский бежал в Тверь); передал в удел кн. Ивану Андреевичу Бежецкий Верх; заключил договор с Новгородом «по всей старине» и имел соглашение с вел. князем тверским.
В мае 1446 года местоблюститель митрополичьей кафедры Иона доставил в Москву из Мурома сыновей Василия II, которых великий князь вслед за этим отправил в заключение к отцу (в нарушение своего обещания Ионе дать удел княжичам). Это усилило активность оппозиционных Дмитрию Шемяке сил. Ещё в конце зимы самые близкие сторонники Василия II во главе с кн. Василием Ярославичем отъехали в ВКЛ, уже весной начались отдельные военные выступления, переросшие летом в широкое движение. Вассалы Василия II собирались в ВКЛ, а также вливались в отряды князей Ряполовских и московских бояр из числа нетитулованной знати, царевичи Касим и Якуб искали противников Дмитрия Шемяки для совместных действий против него.
Масштаб кризиса в отношениях нового вел. князя со служилыми корпорациями разных регионов, критическая позиция церковных верхов вынудили его пойти на компромисс. В сентябре 1446 года на церковном соборе в Угличе великий князь московский и освобождённый из заключения (вместе с сыновьями) Василий II каялись и просили прощения друг у друга, скрепив это «проклятыми грамотами» и пожалованием Василию II в удел Вологды. Результат оказался таким же, как и в 1433 году: основная масса служилых бояр и детей боярских отправилась теперь уже на законных основаниях к прежнему сюзерену. Игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон снял с Василия II грех нарушения крестоцелования вел. князю. Уже в начале своего похода Василий II вступил в переговоры с вел. кн. тверским Борисом Александровичем, которые завершились в Твери: кн. Борис предоставил необходимую политическую поддержку, военную и материальную помощь; союзнические отношения были подкреплены обручением княжича Ивана Васильевича и тверской княжны Марии Борисовны.
Дмитрий Шемяка сосредоточил мобилизованные силы главным образом у Волока (Ламского), не рискуя начать активные военные действия на тверских или литовских территориях. Это вызвало новые переходы служилых людей к Василию II. 25 декабря 1446 года авангард Василия II занял Москву, сам он уже в январе 1447 года осадил Углич, близ которого соединились все ранее разрозненные отряды его вассалов и сторонников (город сдался после артобстрела). Дмитрий Шемяка вместе с кн. Иваном Андреевичем отправился, в сопровождении только своих вассалов, в Галич, а Василий II 17 февраля 1447 года вступил в Москву.
Вновь заняв великокняжеский стол, Василий II закрепил в июне 1447 года вассально-союзнические отношения с кн. Василием Ярославичем (ему он пожаловал Дмитров) и кн. Михаилом Андреевичем (чей удел также был увеличен). Вскоре при их посредничестве были заключены соглашения с Дмитрием Шемякой и Иваном Андреевичем. Последний сумел сохранить за собой Бежецкий Верх и получить половину Заозерья взамен отобранных Козельска и Алексина (в 1448 году - начале 1449 года Иван Андреевич пытался играть самостоятельную политическую роль, возможно, имея намерение стать великим князем, однако весной 1449 года после недолгих совместных действий с Дмитрием Шемякой под Костромой окончательно перешёл на сторону Василия II).
Летний договор 1447 года сохранил за Дмитрием Шемякой его удел в границах 1442 года, но обязывал вернуть великокняжескую казну и архив, казны Софьи Витовтовны (Шемяка отпустил её летом из Каргополя) и Марии Ярославны, московских бояр; он должен был отказаться от самостоятельных отношений с Ордой, денонсировать договорённости с Новгородской республикой, участвовать в уплате ордынского выхода (в большинстве пунктов соглашение осталось невыполненным).
29 декабря 1447 года собор русских епископов подробно перечислил все «неправды» Дмитрия Шемяки (включая призывы ордынцев) и отвёл ему двухнедельный срок на исправление, угрожая отлучением от Церкви и проклятием. В связи с тем что в Костроме находилось в полной готовности большое великокняжеское войско, Дмитрий Шемяка пошёл на заключение зимой 1448 года нового договора. Однако уже весной 1449 года Дмитрий Шемяка возобновил военную кампанию, неожиданно осадив Кострому (её гарнизон сумел отстоять город, а подоспевшие войска вынудили звенигородско-галицкого князя заключить перемирие). Новое перемирие продлилось до очередной зимы. Дмитрий Шемяка загодя перевёз семью и казну в Новгород (жена и дети получили от новгородских властей право на убежище), максимально мобилизовал свои людские и материальные ресурсы (его войска пытались применить огнестрельное оружие), рискнув пойти на решающее сражение.
Оно состоялось 27 января 1450 года под Галичем. Несмотря на выгодные позиции галицкого войска, ожесточённая битва закончилась полной победой московских сил: Дмитрий Шемяка с небольшим отрядом бежал в Новгород, горожане и гарнизон Галича сдали крепость Василию II, который вскоре назначил своих наместников и волостелей на земли бывшего Галицкого княжества. Зимой же 1450 года (возможно, весной 1449 года) собор русских иерархов отлучил кн. Дмитрия от Церкви, что, однако, не было признано всеми владыками и частью монашества (прежде всего в Новгороде).
Пребывание Дмитрия Шемяки в Новгородской республике регулировалось особыми соглашениями. Новгородское боярство было заинтересовано как в ослаблении позиций московского великого князя, так и в переносе воен. действий кн. Дмитрием в сев. регионы, подконтрольные Василию II или его служилым князьям (московского князья пытались подчинить себе Подвинье ещё в конце XIV века). Однако и здесь Дмитрию Шемяке не сопутствовал успех. Хотя в конце июня 1450 года он без боя занял Устюг, казнив отказавшихся присягать ему горожан, его походы осени 1450 года, лета - осени 1451 года, зимы 1451/52 года (на московские владения в Подвинье, печорские и вымские земли, Важскую землю) напоминали уже разбойничьи набеги Василия Косого. Окончательное поражение от московских войск (формально их возглавлял 12-летний вел. кн. Иван Васильевич, соправитель отца) случилось в конце зимы - весной 1452 года, в конце того же года (или в начале следующего) Дмитрий Шемяка вернулся в Новгород, заняв с согласия новгородских властей великокняжескую резиденцию на Городище. 17 июля 1453 года он умер - по наиболее вероятной версии, от яда, присланного из Москвы.
Прямым следствием Московской усобицы стали участившиеся в 1430-1450-х годах ордынские набеги XIII-XV веков, обострившие кризисные явления в ходе Московской усобицы, московские войска потерпели ряд тяжёлых поражений от ордынских войск (Белёвская битва 1437 году, Суздальское сражение 1445 года).
В то же время Московская усобица имела важнейшие государственно-политические и социальные последствия. Один из её важнейших итогов - окончательная победа принципа наследования в Московском великом княжестве великокняжеской власти по прямой нисходящей мужской линии и закрепление института соправительства великого князя с его наследником как гарантии такого порядка. Другим важным итогом стали существенные изменения в сложившейся к 1420-м году системе удельных княжеств в составе Московского великого княжества, в статусе этих княжеств и правах удельных князей.
В ходе Московской усобицы были ликвидированы уделы звенигородско-галицких князей, а после её окончания - Можайское княжество кн. Ивана Андреевича (1454 год) и Серпуховско-Боровское кн-во верного союзника Василия II кн. Василия Ярославича (1456 год). В результате с политической карты Северо-Восточной Руси исчезли политические образования, сформировавшиеся согласно завещаниям Ивана I Даниловича Калиты и Дмитрия Ивановича Донского (единственное исключение - удел верейского кн. Михаила Андреевича). В ходе Московской усобицы произошло оформление двух типов князей служилых (с индивидуальным статусом и в составе территориально-клановых корпораций), определился главный вектор трансформации титулованных владетельной знати ряда самостоятельных княжеств - в служилых князей московского великого князя.
Московская усобица резко затормозила процессы внутренние аграрной колонизации. К окончанию Московской усобицы изменились основные характеристики всех групп служилых бояр и детей боярских. В верхнем слое складывались нормы местничества, заметно изменились генеалогический состав, структура великокняжеского двора и др. Происходило усиление роли территориального принципа при организации военные службы основные массы бояр и детей боярских: решающее значение для победы Василия II имело укрепление связей «служилых городов» с великими князьями московскими и нежелание этих корпораций поддерживать удельных князей (1433, 1434 и 1446 годы). Наряду с этим, закрепилось право служилых бояр служить великому князю московскому даже в том случае, если их вотчины в Московском великом княжестве находились на землях удельных и служилых князей с индивидуальным статусом. Это создавало предпосылки для перехода от системы вассалитета к нормам подданства.
Окончание Московской усобицы резко повысило военные возможности и укрепило политические позиции великого княжества московского, определило его ведущую роль в процессах централизации в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси (в частности, уже по Яжелбицкому договору 1456 года после похода Василия II были практически восстановлены княжеские институты суда и управления, княжеские прерогативы в Новгородской республике).
Дополнительная литература:
Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М., 1948. Ч. 1;
Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960;
Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV вв. // Проблемы источниковедения. М., 1958. Вып. 6;
Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991;
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969;
Кучкин В.А. О Нижних Новгородах – «старом» и «меньшом» // История СССР. 1976. № 5;
Семенченко Г.В. Неизвестный сын Юрия Галицкого и политическая борьба на Руси в начале 30-х гг. XV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1991. Т. 22;
Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991;
Янин В.Л. Средневековый Новгород: очерки археологии и истории. М., 2004;
Лурье Я.С. Две истории Руси XV в. СПб., 1994;
Иванов Д.И. Московско-литовские соглашения в 20-е гг. XV столетия // Средневековая Русь. М., 1999. Вып. 2.