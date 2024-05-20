Кто такие «тюфяки» Судя по всему, против воинов хана Тохтамыша защитники Москвы применили не изготовленные на Руси пушки и «тюфяки» (это название огнестрельного оружия происходит от тюрского слова, обозначающего трубу), а трофейные.

Судя по всему, против воинов хана Тохтамыша защитники Москвы применили не изготовленные на Руси пушки и «тюфяки» (это название огнестрельного оружия происходит от тюрского слова, обозначающего трубу), а трофейные. Многие историки сходятся во мнении, что москвичи воспользовались орудиями, которые князья Дмитрий Московский и Дмитрий Суздальский захватили шестью годами ранее во время своего похода на волжских булгар. К ним огнестрельное оружие, скорее всего, попало так же, как и в Западную Европу — от мавров, пользовавшихся «огненными трубами» еще в начале XIII века. За шесть лет в Москве успели подготовить собственных пушкарей (скорее всего, при деятельном участии булгарских, захваченных вместе с пушками), которые и сумели показать свое умение, стреляя по ханским войскам.

Увы, летописцы не потрудились исчерпывающим образом описать те орудия, которыми пользовались защитники Москвы. Поэтому остается только предполагать, что «тюфяки» представляли собой небольшие пушки или скорее крупные аркебузы, стрелявшие «дробосечным железом», то есть фактически картечью, а не ядрами. А вот упомянутые в летописи «великие пушки» были уже настоящими артиллерийскими орудиями, которые стреляли тяжелыми ядрами. Правда, калибр этих «великих» орудий был невелик: по современным данным, не больше 60 мм. Да и дальнобойность первых пушек, использовавшихся на Руси, была невелика: на полтора «перестрела» (средняя дистанция полета стрелы, выпущенной из лука), то есть на 200-250 метров. Но и этого хватало, чтобы летящее с достаточно высокой скоростью ядро пробивало бреши в рядах наступающих монголов. Эффективность «тюфяков», скорее всего, была еще выше, поскольку стрельба картечью по плотным рядам осаждающих всегда причиняла им высокие потери.

Пушки кованые и литые

Оборона Москвы в конце августа 1382 года стала первым упоминанием использования артиллерии на Руси. Вторым можно считать запись в Тверской летописи от 1389 года о том, что князь «того же лета из немец вынесоша пушкы». А вскоре артиллерия получила достаточно широкое распространение в русских землях, где появились и собственные пушечных дел мастера.

Первые русские пушки, согласно историческим исследованиям, были коваными — как, собственно, и большая часть орудий XIV-XV веков. Технология их изготовления была достаточно сложной. Каждая пушка сваривалась из нескольких секций, которые получали, сгибая и проковывая на круглом основании полосы железа толщиной до сантиметра. В среднем каждая секция будущего орудийного ствола имела три сваренных между собой слоя металла и ширину 20-23 сантиметра. Так что на изготовление пушки калибром 50 мм и длиной около полутора метров требовалось шесть-семь таких секций. Другие мастера навивали на круглую болванку раскаленный железный прут и проковывали уже получившуюся «пружину», добиваясь нужной крепости ствола, а позднее русские кузнецы научились отковывать пушки из цельных заготовок.

Довольно быстро русские мастера, так же, как и их коллеги на Западе, поняли, что кованые пушки по своей крепости и длительности использования уступают литым — и начали отливать орудия из меди. Такие пушки имели большую дальность и лучшую точность, а самое главное, их можно было производить больше и быстрее. И уже в 1475 году у Спасских ворот в Москве была основана Пушечная изба, занявшаяся изготовлением орудий для армии Ивана III. Очень быстро «изба» превратилась в Пушечный двор, который уже в середине XVI века стал государственной мануфактурой.

От Казани до Берлина

Успех артиллерии в ходе обороны Москвы от войск хана Тохтамыша стал ярким примером эффективности нового оружия. И вскоре своей артиллерией стали обзаводиться многие русские князья, прежде всего соседствовавшие с Москвой. А после появления Московского царства пушки стали обязательным элементом его войска.

Поначалу они использовались исключительно как оборонительное оружие, выставлявшееся на стенах кремлей и крепостей, но по мере того, как модернизировалась технология их изготовления, менялась и тактика применения артиллерии. Появление более легких и точных литых пушек позволило сделать орудия мобильными, и уже в 1552 году войска Ивана IV Грозного, отправившиеся на штурм Казани, имели в своем арсенале 150 орудий, сыгравших ключевую роль в падении ордынской столицы.

Такой существенный разнобой просуществовал в русской армии до петровских реформ, а окончательно стал сходить на нет благодаря энергичным усилиями генерал-фельдцейхмейстера, то есть начальника артиллерии, графа Петра Шувалова. Знаменитые шуваловские «единороги» стали символом унификация русской артиллерии и началом нового этапа ее развития, который привел в итоге к созданию знаменитых советских артиллерийских систем времен Великой Отечественной войны – таких как 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-3 или 100-миллиметровая полевая пушка БС-3, прозванная «Зверобоем».