ДОР

В Библии город-порт в Ханаане, на побережье Средиземного моря, к югу от города Кармил (Кармель).

Царь Дора был среди союзников Иавина, царя Асорского, потерпевших поражение в войнах от Иисуса Навина (Нав 11. 2). Дор упоминается в надписи фараона Рамсеса II (XIII век. до Рождества Христова).

В начале XII века до Рождества Христова Дор был завоеван одним из «народов моря». Порт Дор и его правитель, принадлежавший к «народам моря», названы в описании путешествия Ун-Амуна в Библ (около 1100 года до Рождества Христова - ANET, N 26). Вероятно, Дор был захвачен израильтянами в правление Давида; относился к территории колена Манассии и Асира (Нав 12. 23; 17. 11; Суд 1. 27, 31; 1 Пар 7. 29), при Соломоне стал центром одного из районов, подчиненных Бен-Авинадаву, зятю и приставнику царя (3 Цар 4. 11). В 732 году до Рождества Христова Тиглатпаласар III, завоевав часть побережья от Кармила до Иоппии (Яффы), сделал Дор столицей провинции Дуру.

Согласно надписи на саркофаге Эшмуназара II, в персидский период (VI-IV века. до Рождества Христова) входил во владения Сидона (ANET, N 662; греческие писатели полагали, что Дор был основан сидонянами). В эпоху эллинизма Дор считался неприступной твердыней (Ios. Flav. Antiq. XIII 7. 2) и выдержал нападение Антиоха III (219 год до Рождества Христова). Спустя 80 лет узурпатор Трифон укрылся в Дор, защищаясь от Антиоха VII (1 Макк 15. 10-15. 25); в конце II века до Рождества Христова. тиран Зоил владел Дором и Башней Стратона, пока их не отнял Александр Яннай. При Гнее Помпее Великом (середина II века до Рождества Христова) Дор получил автономию и право чеканки собственной монеты, свидетельствующей о том, что в Дор почитали Геракла (как основателя города) и его сына Дора, Зевса, Афродиту (Астарту). В правление царя Иудеи Агриппы I (41-44 годы от Рождества Христова) в Доре также проживали иудеи. Закат города относят к началу III века по Рождеству Христову; в конце IV века Дор был заброшен, однако до VIII века известно о существовании в нем христианского епископата. В эпоху крестовых походов на его руинах была построена крепость Мерль. Согласно Евсевию Кесарийскому , Дор располагался в 14 км (9 милях) севернее Кесарии Приморской (Euseb. Onomast. 78. 9; 136. 16). Вероятно, Дор находится на месте Хирбат-эль-Бурдж, к югу от кибуца Нахшолим и севернее села Тантура; к северо-западу и к югу от телля сохранились остатки порта, а южнее - руины замка крестоносцев .

Раскопки в районе Дора были начаты Британской школой археологии в Иерусалиме (1923-1924 годы) под рук. Дж. Гарстанга. В 1950 и 1952 гг. И. Лейбовиц копал севернее телля, а восточнее в 1979-1983 гг. К. Дофен открыла паломнический центр визант. эпохи. С 1980 г. по наст. время раскопки на телле ведутся Иерусалимским ун-том в сотрудничестве с рядом амер. ин-тов (в 1980-2000 под рук. Э. Штерна; в 2000-2007 под рук. И. Шарона); в то же время в акватории Д. проводились подводные исследования.

Д.- один из важнейших памятников Палестины персид. и эллинистического периода (ранние и поздние периоды представлены фрагментарно). От древнейшего хананейского города эпохи средней и поздней бронзы сохранились только незначительные остатки городских укреплений. Среди находок этого периода можно встретить разнообразную кипрскую и микенскую керамику, цилиндрическую печать и егип. буллу. Особую важность для библейской археологии представляет обнаружение остатков древнего города, построенного одним из «народов моря» - племенем т. н. шекелеш (skls в егип. источниках) - в кон. XII-XI в. до Р. Х. Найдены основания фортификационных сооружений, жилых и хозяйственных построек, в т. ч. связанных с металлургическим производством. Среди важных находок - типичные для «народов моря» культовые сосуды: жертвенные чаши, курительницы, антропоморфные кувшины; ряд культовых предметов, предназначавшихся для гадания (подобные находки были сделаны в филистимских культовых центрах Палестины, в Екроне и в Тель-Касиле). В Д. было обнаружено много разнообразной импортированной керамики, оказавшейся здесь благодаря развитой морской торговле. Толстый слой пепла, покрывающий все постройки этого периода, свидетельствует о крупной катастрофе, приведшей к разрушению города.

От укрепленного города эпохи единого царства сохранились остатки 4 камерных ворот с башнями по сторонам фасада, по плану напоминающих ворота в Мегиддо. Ворота существовали в IX-VIII вв. до Р. Х. и были уничтожены ассирийцами в кон. VIII в. до Р. Х.; на их месте были возведены новые, 2-камерные ворота. Жилые дома и общественные здания в IX-VIII вв. до Р. Х. строили на каменных фундаментах с сырцовыми стенами. Сохранился ряд культовых предметов, в т. ч. печатка с надписью: «Жрец Дора». Культура этого периода, представленная в Д., несет явные черты финик. влияния. Ассир. период оставил многочисленные фрагменты т. н. ассир. дворцовой керамики; среди важных находок - цилиндрическая печать ассир. чиновника, изделия из слоновой кости.

В эпоху персид. владычества в Д. были проведены большие фортификационные работы, в ходе к-рых сохранены 2-камерные ворота (в поздний персид. период они дополнены узкими боковыми воротами, от к-рых в город шла узкая улица). В новой крепости представлены оба вида стен, традиц. для Палестины и Финикии с рубежа II и I тыс. до Р. Х.; использовались типичные финик. кладки из чередующихся каменных блоков. Фортификации V - 1-й пол. IV в. до Р. Х., разрушенные, вероятно, во время сидонского восстания 348-344 гг. до Р. Х., были впосл. восстановлены при помощи персов и сохранялись до нач. III в. до Р. Х., когда их вновь перестроили, теперь уже на греч. лад, в кон. правления Птолемея II Филадельфа (283-246 до Р. Х.) (ср.: Polyb. Hist. V 66).

На архитектуру «персидского» Д. оказало сильное влияние греч. искусство. Д.- один из самых ранних образцов возникшей в кон. VI в. до Р. Х. т. н. гипподамовой системы застройки. При персах по ортогональному плану была возведена системная застройка, продуманно сочетавшая типовые жилые дома с большими торговыми лавками, мастерскими, фланкировавшими улицы, параллельные стенам города. Планировка персид. периода сохранялась в эллинистическое и раннее рим. время.

Об обширных международных торговых и культурных контактах персид. периода можно говорить после того, как были найдены разнообразные культовые изделия, к-рые свидетельствуют о влиянии персид. и греч. искусства на местную финик. иконографическую традицию. Эти находки указывают на синкретический характер верований и эклектизм материальной культуры жителей Д. Несмотря на присутствие греков в Д. и возможность существования храмов, посвященных греч. богам (напр., была найдена маска Медузы Горгоны, традиционно украшавшая завершающий ряд кровельных черепиц греч. храма, и надписи на кипрском архаическом письме, нехарактерные для Палестины этого периода), культура Д. в персид. период и в более позднюю эпоху в основе оставалась финикийской. В зап. части Д. было обнаружено 2 крупных храмовых комплекса.

Во II в. до Р. Х. прибрежные города продолжали богатеть и все больше эллинизировались. Местами в Д. сохранились следы разрушений и пожарищ кон. IV в. до Р. Х., однако хорошо укрепленный в III в. до Р. Х. город не оставил ясных признаков известных из письменных источников частых войн между диадохами и городами. В Д. роскошь быта горожан особенно впечатляет: были найдены винные амфоры с Родоса и Книда; серьги и кольца из золота и серебра, подвески из фаянса и слоновой кости в египетско-финик. стиле. Среди важных находок этого периода - образцы практически всех известных эгейских и малоазийских керамических изделий, разнообразные импортные светильники, необычные керамические жаровни, украшенные головками сатиров, мраморные и гранитные сосуды, каменные гермы.

Позднейшие из сохранившихся уровней застройки жилого квартала Д. представлены остатками роскошных домов раннего рим. периода с мозаичными полами и фресками. К позднему рим. периоду (нач. II-III в. по Р. Х.) относятся: расширенные теменосы и платформы двух монументальных храмовых построек в зап. части города, мощеные улицы, остатки каменного акведука на вост. склоне холма, снабжавшего водой центр Д.; каналы для стока воды, перекрытые каменными плитами (в одном из каналов найдены редкие образцы стеклянной посуды), система обмазных цистерн, сменявших одна другую; остатки зданий, тщательно построенных в технике рим. бетона. В зданиях найдены фрагменты столов из известняка и каменной посуды, известных по раскопкам в евр. квартале Иерусалима; большое количество местных и импортных керамических сосудов рим. периода, богатый нумизматический материал, причем монеты позднее нач. III в. практически отсутствуют. Обнаружен вост. въезд в город через ворота с мощеными улицей и широкой площадью, украшенной черными гранитными колоннами. Сами ворота рим. города почти не сохранились.

Исследования морского дна в районе Д. позволили обнаружить портовые постройки, древнейшие из к-рых относятся к эпохе средней бронзы (XIX в. до Р. Х.), каменные причалы рыбные запруды, мастерские по производству пурпурной краски. В акватории Д. найдено свыше 200 каменных якорей, использовавшихся средиземноморскими мореплавателями вплоть до эллинистической эпохи, и множество керамической посуды, в т. ч. амфор. На побережье Средиземного м., к югу от Д. (совр. кибуц Мааган-Михаэль), были найдены остатки потерпевшего кораблекрушение грузового корабля V в. до Р. Х., водоизмещением 25 т. Деревянный остов корабля скрепляли медные и железные гвозди. Сохранились элементы оснастки (канаты, веревки), набор плотницких инструментов. Корабль перевозил продовольственные товары (ячмень, вино), керамику (70 сосудов - от больших тарных кувшинов до миниатюрных кубков), деревянные ларцы. Находки позволяют проследить путь корабля, связывавшего палестинское побережье с эгейским миром. Неподалеку от Д. были также обнаружены остатки двух визант. кораблей VI в. по Р. Х., видимо перевозивших вина.

Для археологии христианской важно открытие на берегу моря вблизи Д. паломнического комплекса визант. эпохи (раскопки проводились: Лейбовиц, 1952; Дофен, 1979-1983, 1994), состоящего из благоустроенного странноприимного дома и 5-нефной 3-апсидной базилики. Возможно, здесь также располагалась епископская резиденция (среди находок - скипетр епископа (?) из слоновой кости с завершением в виде руки, один из пальцев к-рой украшен перстнем, в благословляющем жесте). Начало строительства комплекса относится ко 2-й трети IV в. (в полу базилики найдена монета имп. Констанция II - 337-361). По мнению исследовательницы, ранняя базилика была выстроена на руинах языческого святилища, относящегося к эллинистической или рим. эпохе, и, просуществовав менее 100 лет, была заменена новым церковным комплексом. В вост. конце юж. внешнего нефа были погребены мощи двух неизвестных святых. Гробница была покрыта плитами, в одной из к-рых имелось отверстие с глиняной трубочкой для извлечения чудесного мира или возлияния елея, к-рый затем паломники собирали и развозили по миру в ампулах как евлогии.

Архитектурный тип паломнического святилища в Д. необычен для Палестины, но характерен для Сирии V в. Влияние сир. традиции подтверждается и включением в структуру сев. нефа баптистерия, к-рый располагался внутри храма в соответствии с сир. каноном 2-й пол. V в. Тройное деление внешнего сев. нефа, вероятно, соответствует описанию свт. Кириллом Иерусалимским (сер. IVв.) 3 первых стадий таинства Крещения (Сyr. Hieros. Mystag. I-III). Ожидавшие крещения стояли в темной зап. части помещения, символизировавшей «область тьмы»; оттуда они двигались на восток во внутреннее помещение, где раздевались, умащались маслами и входили в крещальню. Свт. Кирилл не указывает на существование специального помещения для вторичного помазания епископом после крещения и облачения крещеных в белые одеяния, но, видимо, оно могло находиться в вост. конце сев. нефа, где крещеные впервые участвовали в таинстве Евхаристии и причащались (здесь помещалось возвышение - вима со ступенями к ней). В 100 м к востоку от базилики была обнаружена серая мраморная колонна с греч. надписью: «Камень со Святой Голгофы»; под надписью было выбито углубление в форме креста с квадратным отверстием посередине (возможно, в нем помещался реликварий с кусочком камня). В комплексе была также развитая бытовая инфраструктура: жилые помещения, просторный двор с большой цистерной для воды, разнообразные служебные постройки и 2 сторожевые башни, видимо служившие для защиты удаленных от города церковных построек. Находки визант. периода на территории самого Д. незначительны и свидетельствуют об упадке городской жизни. Паломнический комплекс и город были разрушены в кон. VIII - нач. IX в. по Р. Х.

Дополнительная литература:

Garstang J. Tantura (Dora) // Bull. of the British School in Jerusalem. 1924. Vol. 4. P. 34-35; Vol. 6. P. 65-75;

Fitzgerald G. M. Excavation at Tanturah, 1924 // Ibid. 1925. Vol. 7. P. 80-98;

Dauphin M. C. Dor, Byzantine Church // IEJ. 1984. Vol. 34. P. 271-274;

Raban A., Galili E. Recent Maritime Archaeological Research in Israel: A Prelim. Rep.: Dor Yam // The Intern. J. of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. L., 1985. Vol. 14. P. 332-349;

Kingsley S. A., Raveh K. The Ancient Harbor and Anchorage at Dor, Israel: Results of the Underwater Surveys 1976-1991. Oxf., 1995. (British Archaeol. Rep., Intern. Ser.; 626);

Stern E. et al. Excavations at Dor: Final Rep. (Qedem Reports. 1, 2). Jerusalem, 1995.

Иллюстрации:

Раскопки Дора. Аэрофотосъемка. 90-е гг. XX в; Печатка с надписью: «Жрец Дора». XI-VIII вв. до Р. Х. Архив ПЭ.

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