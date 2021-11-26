ИОНА

ИОНА - ми­тро­по­лит Ки­ев­ский и всея Ру­си (Мо­с­ков­ский, 1448-1461 годы), ду­хов­ный пи­са­тель, свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Про­ис­хо­дил из се­мьи слу­жи­ло­го зем­ле­вла­дель­ца Фё­до­ра Од­но­уша из села Од­но­уше­во, близ Со­ли-Га­лич­ской (ны­не деревня Од­но­уше­во Со­ли­га­лич­ско­го района Ко­ст­ром­ской области); в воз­рас­те 12 лет при­нял по­стриг в од­ном из га­лич­ских мо­на­сты­рей. В 1420-х годах под­ви­зал­ся в мо­с­ков­ском Си­мо­но­вом монастыре , вы­пол­няя по­слу­ша­ние ке­ла­ря. По не­ко­то­рым дан­ным, был бли­зок к митрополиту Фо­тию, ко­то­рый воз­вёл его в сан епи­ско­па Ря­зан­ско­го и Му­ром­ско­го (около 1430 года).

Со­глас­но дан­ным позд­них ис­точ­ни­ков, где био­гра­фия Ионы но­сит ле­ген­дар­ный ха­рак­тер, по­сле кон­чи­ны митрополита Фо­тия (1431 год) он был вы­дви­нут Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем кан­ди­да­том на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру, за­нять ко­то­рую дол­гое вре­мя не мог, сна­ча­ла из-за ут­вер­жде­ния пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ио­си­фом II (1416-1439 годы) на русскую ми­тро­по­лию гре­ка Иси­до­ра (1437 год), позд­нее - из-за кон­флик­та ме­ж­ду Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой и Ва­си­ли­ем II. Лишь в декабре 1448 был воз­ве­дён на ми­тро­по­ли­чий пре­стол при под­держ­ке мо­с­ков­ско­го кня­же­ния и без со­гла­сия пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, что оз­на­ча­ло ус­та­нов­ле­ние де-фак­то ав­то­ке­фа­лии русской Церк­ви. По­став­ле­ние Ионы на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру по­сле­до­ва­ло за сме­ще­ни­ем (в 1441 году), по во­ле Ва­си­лия II, митрополита Иси­до­ра как ак­тив­но­го уча­ст­ни­ка Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ско­го со­бо­ра и сто­рон­ни­ка за­клю­чён­ной на со­бо­ре унии, осу­ж­дён­но­го со­бо­ром ду­хо­вен­ст­ва русской Церк­ви. Иона по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры лишь по­сле па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля (1453 год).

В 1451 году Иона взял под своё управ­ле­ние Ли­товскую ми­тро­по­лию; про­сил польскую ко­ро­ну о пе­ре­да­че в под­чи­не­ние Га­лиц­кой ми­тро­по­лии. Иона из­вес­тен как ав­тор по­сла­ний и гра­мот, бóльшая часть ко­то­рых соз­да­на в 1450-х годах и ад­ре­со­ва­на польскому ко­ро­лю Ка­зи­ми­ру IV , князь­ям Алек­сан­д­ру Ки­ев­ско­му, Ми­хаи­лу Ве­рей­ско­му, Юрию Нов­го­род­ско­му, епи­ско­пам Кал­ли­сту По­лоц­ко­му, Ми­саи­лу Смо­лен­ско­му, Ев­фи­мию Чер­ни­гов­ско­му, нов­го­род­ским ар­хи­епи­ско­пам Ев­фи­мию и Ио­не. Ав­тор­ст­ву Ионы при­над­ле­жит ряд пас­тыр­ских по­сла­ний, об­ли­чав­ших уни­ат­ст­во, кня­же­ские раз­до­ры, не­со­блю­де­ние хри­сти­ан­ских за­по­ве­дей. В начале 1450-х годов, под­ра­жая ду­хов­ной гра­мо­те митрополита Ки­приа­на, на­пи­сал за­ве­ща­ние, из­ло­жив ис­то­рию сво­его по­став­ле­ния и дея­тель­ность на ми­тро­поличь­ей ка­фед­ре. Про­сла­вил­ся сво­ей мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью (об­ра­щал в хри­сти­ан­ст­во морд­ву, ме­ще­ря­ков, му­ро­му).

Ка­но­ни­зи­ро­ван на со­бо­ре 1547 года. Дни па­мя­ти - 31 мар­та (13 апреля), 27 мая (9 ию­ня), 15(28) ию­ня, 5(18) ок­тяб­ря.