Феодальная война в Московском княжестве В княжение Василия II Васильевича (Темного) противостояние с его дядей Юрием Звенигородским с сыновьями – Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Власть неоднократно переходит от одного к другому…

КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ II ТЕМНОГО

Во время междоусобной войны 1425-53 гг. между Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, а затем и сыновьями последнего Василием Косым и Дмитрием Шемякой Москва несколько раз переходила из рук в руки. Во время свадьбы Василия II с серпуховской княжной Марией Ярославной в феврале 1433 г. вспыхнула ссора Василия II с галицкими князьями; войско Василия II было разбито в сражении на р. Клязьме (25 апреля 1433 г.), Василий II бежал из Москвы, которую занял князь Юрий Дмитриевич. Недовольство политикой Юрия Дмитриевича привело к отъезду многих служилых людей из города к Василию II, находившемуся в Коломне. Вскоре Юрий Дмитриевич вынужден был покинуть Москву. После нового поражения Василия II в битве 20 марта 1434 г. и недельной осады Москвы 31 марта город был снова занят сторонниками князя Юрия Дмитриевича, однако после его скорой смерти (5 июня 1434 г.) наследником московского престола объявил себя Василий Косой. Месяц спустя, «побрав злато и серебро, казну отца своего и градский запас весь», Василий Косой ушел в Кострому. Василий II вновь вступил в Москву и в январе 1435 г. разбил войско Василия Косого. В 1436 г. по приказу Василия II был схвачен приехавший в Москву Дмитрий Шемяка, а войско Василия Косого было разбито на р. Черехе, сам Василий Косой был привезен в Москву и 21 мая 1436 г. ослеплен. В 1439 г., когда под стенами Москвы «безвестно» появилось войско хана Улу-Мухаммеда, Василий II покинул город, оставив наместником Юрия Патрикеева, и отправился на Волгу; Улу-Мухаммед сжег московские посады и после десятидневной осады города отступил, взяв полон. Во время похода на Казань в июле 1445 г. раненый Василий II был взят в плен; власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Вскоре после этого в городе вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные строения; погибло около 2 тыс. человек, начались волнения горожан. В октябре 1445 г. Василий II был отпущен из плена и прибыл в Москву в сопровождении татар; Дмитрий Шемяка бежал в Углич, где собрал войско, и 12 февраля 1446 г. захватил Москву; Василий II был схвачен в Троице-Сергиевом монастыре, доставлен в Москву, ослеплен (отсюда прозвище Темный) и сослан в Углич. Но уже в декабре 1446 г. Василий II вновь занял Москву, в начале 1450 г. нанес решающее поражение Дмитрию Шемяке.

Энциклопедия «Москва»

ТРАГЕДИЯ «ВАСИЛИЙ II»

Если бы мы писали не очередную главу популярного исследования русского PR, а трагедию в духе Шекспира - под вполне шекспировским названием, - то начать ее следовало бы с действующих лиц…

Василий II Темный - великий князь московский (1425-1462, с перерывами). Несколько раз терял престол, а потом был ослеплен Шемякой (1446). После этого и был прозван Темным. В этом прозвище слышна трагичность и уважительность. Народ видел в нем законного государя.

Софья Витовтовна - его мать. Литовка по национальности. Решительная женщина.

Юрий Галицкий - великий князь Московский (1433-1434), дядя Василия II.

Василий Косой - великий князь Московский (1434, один месяц), сын Юрия Галицкого, соответственно, двоюродный братец Василия II. Был ослеплен Василием II (1436), за что и получил свое несимпатичное прозвище. Народ его не любил.

Дмитрий Шемяка - великий князь Московский (1446-1447), тоже сын Юрия Галицкого. Ослепил в отместку за брата самого Василия II. Был отравлен.

Круг замкнулся. Ослепления, отравления. Достаточно мрачно. Но начиналось все с отчасти комического эпизода. Шекспир любил вставлять такие интермедии в свои трагедии. К сожалению, русская история не была ему знакома, а то бы вместо «Короля Лира» ходили бы мы сейчас на «Василия II».

Мединский В. Р. Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра. М., 2010

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ЭПИЗОД

Но между тем как Иван Димитриевич подговаривал Юрия возобновить старые притязания, в Москве сыновья Юрия - Василий Косой и Димитрий Шемяка - пировали на свадьбе великокняжеской. Василий Косой приехал в богатом золотом поясе, усаженном дорогими каменьями. Старый боярин Петр Константинович рассказал историю этого пояса матери великокняжеской, Софье Витовтовне, историю любопытную: пояс этот был дан суздальским князем Димитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокиею, шедшею замуж за Димитрия Донского; последний тысяцкий Василий Вельяминов, имевший важное значение на княжеской свадьбе, подменил этот пояс другим, меньшей цены, а настоящий отдал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь князя Димитрия суздальского, Марья. Николай Вельяминов отдал пояс также в приданое за дочерью, которая вышла за нашего боярина, Ивана Димитриевича; Иван отдал его в приданое за дочерью же князю Андрею, сыну Владимира Андреевича, и по смерти Андреевой, обручив его дочь, а свою внучку за Василия Косого, подарил жениху пояс, в котором тот и явился на свадьбу великого князя. Софья Витовтовна, узнав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства, беззаконно перешедшую в чужое. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы, и это послужило предлогом к войне.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М. 1960. Кн. 1

ШЕМЯКИН СУД

Шемякинъ судъ (судъ вѣроломный, нечестный).

Это Сидорова правда да Шемякинъ судъ.

Ср. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды... были возстановлены...

Н. Макаровъ. Воспоминанія. Предисловіе.

Дмитрій Шемяка (1446 г.) ослѣпилъ Василія Темнаго и завладѣлъ престоломъ (свергнутъ 1450 г.).

Ср. Отъ сего убо времени въ велицѣй Русіи на всякаго судію и восхитника во укоризнахъ прозвася Шемякинъ судъ.

Сборник образных слов и иносказаний. 1904

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ

7 июля 1445 г. в битве под Суздалем с сыновьями Улуг-Мухаммада великий князь потерпел неожиданное поражение, был ранен и попал в плен. 1 окт. 1445 г. его освободили из плена с обязательством выплатить огромный выкуп, вместе с ним в Северо-Восточную Русь прибыли ордынские сборщики дани.

Происшедшее нанесло сильный удар по авторитету Василия Васильевича. Часть русского общества - представители знати, московские купцы и даже некоторые монахи Троице-Сергиева монастыря - стала склоняться к тому, что Дмитрий Шемяка мог бы стать лучшим носителем великокняжеского сана. Организаторами заговора против великого князя стали Дмитрий Шемяка и Иоанн Можайский. Во время поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь Василий Васильевич был схвачен заговорщиками и 16 февраля 1446 г. ослеплен (отсюда его прозвище - Темный) в Москве, на дворе Шемяки в Кремле. Великокняжеский стол занял Дмитрий Шемяка, бывший великий князь был заключен в тюрьму в Угличе.

Столкнувшись со значительным сопротивлением и церковным неодобрением своих действий, Шемяка был вынужден освободить Василия Васильевича и его семью из тюрьмы. На собравшемся осенью 1446 г. Соборе духовенства состоялось примирение князей. Вскоре, однако, игумен Кириллова монастыря Трифон освободил Василия Васильевича от клятвы. После этого великий князь стал покровительствовать ученикам преподобного Кирилла Белозерского.

Из Вологды, не желая подчиняться Шемяке, Василий Васильевич направился в Тверь к великому князю Борису Александровичу, который предложил ему помощь. Союз был скреплен браком дочери тверского князя Марии и старшего сына Василия Васильевича - Иоанна III Васильевича. В Тверь стали приходить бояре и дети боярские, отказавшиеся служить Шемяке. Василию Васильевичу предложили свои услуги ордынские царевичи Касим и Якуб, сыновья Улуг-Мухаммада, изгнанные своим братом. В ночь на Рождество 1446 г. московско-тверская рать под командованием московского боярина М. Б. Плещеева внезапным наездом захватила Москву. Началась новая война. Чтобы привлечь на свою сторону удельных князей, великий князь сделал им новые пожалования: брат жены великого князя Василий Ярославич Серпуховской получил Дмитров, Иоанн Можайский - Бежецкий Верх и половину Заозерья, другую половину Заозерья получил его младший брат Михаил Андреевич Верейский.

После возвращения Василия Васильевича в Москву русское духовенство активно способствовало укреплению власти великого князя для скорейшего окончания феодальной войны. Важным шагом в этом направлении было посланное 29 декабря 1447 г. Дмитрию Шемяке письмо русских епископов и настоятелей монастырей. Шемяке был поставлен ультиматум: в краткий срок «исправиться» перед великим князем, в противном случае он будет отлучен от Церкви. В начале 1448 г. Шемяка и его союзник Иоанн Можайский вынуждены были дать великому князю «проклятые грамоты», в которых указывалось, что на нарушившем свои обязательства верности по отношению к великому князю «не буди милости Божьей и Пречистые его Богоматере, и молитв великих чюдотворцев земли нашия», и «благословениа всех епископ земли Русскиа».

Когда и это соглашение было нарушено, духовенство Московской митрополии стало рассматривать Шемяку как отлученного от Церкви, общение с которым христианам запрещено. В походе на Галич - удельную столицу Шемяки, - предпринятом Василием Васильевичем весной 1449 г., великого князя сопровождали недавно поставленный митрополит Иона и епископы. В январе следующего года войска Василия Васильевича взяли город, Шемяка бежал в Великий Новгород, где нашел помощь и поддержку, военные действия переместились на земли Русского Севера. Взятый в плен Шемякой Пермский епископ св. Питирим отказался снять с него отлучение. Когда жители Вятки вместе с галичским князем стали нападать на земли Василия Васильевича, митр. Иона пригрозил отлучить их от Церкви, а священникам обещал лишить их сана, если они не прекратят действовать вместе «с отлученным от Божия Церкве с князем Дмитреем Шемякой». Тогда же святитель обратился с посланием к Новгородскому архиепископу Евфимию II и жителям Великого Новгорода с требованием не только отказать Шемяке в поддержке, но и с ним «ни ясти, ни пити», т. к. он «сам себе от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими». После смерти Дмитрия Шемяки, отравленного в 1453 г. по приказу Василия Васильевича в Великом Новгороде, митрополит Иона запретил поминать галичского князя на заупокойных службах.

Православная энциклопедия