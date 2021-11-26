БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Удельное княжество с центром в городе Белоозеро (1238—1279; 1302 — после 1380).

Выделилось из Ростовского княже­ства. В 1279 захвачено ростовским князем Дмитрием Борисовичем, но в 1302 восстановлено. Куплено Иваном Калитой (между 1328 и 1338). В 1338 ярлык на Б. к. возвращен ханом Узбеком белозерскому князю Роману Михайловичу (1314—1339 (?)). После его смерти разделено между Федором и Василием Романовичами на два удела.

После морового поветрия 1352 столица перенесена на новое место. После гибели князя Федора собственно Б. к. присоединено к Московскому великому княжеству . Удел князя Василия поделен между его наследниками.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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