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После войны экономика СССР вынужденно сохраняла мобилизационный характер. Благодаря неимоверному напряжению сил всего общества удалось достаточно быстро восстановить промышленность и потребительский рынок, наладить снабжение городов основными продуктами питания. Возрождались из руин города, такие как Сталинград.

Была ликвидирована ядерная монополия США, создано собственное ракетное вооружение.

Однако уровень жизни населения рос медленно. Основная причина заключалась в огромных демографических, экономических и ресурсных потерях страны в 1941—1945гг. и в начатой Западным блоком во главе с США холодной войне.

С этим периодом неразрывно связаны понятия и явления: отряды бандеровцев, члены УПА и их преступная деятельность, прибалтийские «Лесные братья», Международный валютный фонд (МВФ), репарации и репатриация; развитие сельского хозяйства, отменены продовольственные карточки, появление совета министров. Страна строит «сталинские» высотки, возводит жилье в гигантских масштабах.