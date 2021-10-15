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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Переход к мирной жизни. 2. Укрепление тоталитаризма. 3. «Борьба с космополитизмом» и «лысенковщина». 4. «Ленинградское дело» и «дело врачей». 5. Смерть Сталина и борьба в руководстве КПСС.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в СССР в 1945–1955 гг. В 1945–1950 гг. СССР вернулся к мирной жизни, прошло восстановление народного хозяйства, производство советской экономики превзошло довоенное. В 1947 г. были отменены карточки и проведена финансовая реформа. Однако советская промышленность по-прежнему была тесно связана с военным производством. Положение сельского хозяйства оставалось тяжелым, особенно во время засухи 1946 г. В условиях начавшейся «Холодной войны», концентрации сил на восстановлении экономики, сохранения тоталитарного режима усилились гонения на интеллигенцию, режим стал принимать националистический характер, обострилась борьба в высшем руководстве коммунистической партии, которая привела к новым вспышкам кровавого террора, в частности — к «Ленинградскому делу». После смерти Сталина в 1953 г. ожесточенная борьба за власть продолжалась, привела к гибели Л. Берия и усилению позиций Н. Хрущева, который стал первым секретарем ЦК КПСС. С 1953 г. начался постепенный отход от сталинской политики, реабилитация политзаключенных, осторожные дискуссии о прошлом в прессе.

Вопросы по теме лекции

1. Почему всего через несколько лет после войны масштабы промышленного производства в СССР значительно превзошли довоенные, а сельскохозяйственного производства — нет? 2. Почему отмена карточной системы произошла одновременно с денежной реформой? 3. Почему, несмотря на высокий авторитет Сталина, в первые послевоенные годы продолжалась политика репрессий? 4. Почему А. Ахматова и М. Зощенко подверглись официальной критике? 5. Чем было вызвано усиление национализма в официальной идеологии во второй половине 40-х – начале 50-х гг.? 6. Каким образом было связано преследование «космополитов» и генетиков? 7. Чем были вызваны «Ленинградское дело» и «дело врачей»? 8. Как изменилась структура высших партийных органов на XIX съезде КПСС? 9. Каковы были ближайшие последствия смерти Сталина? 10. Чем было вызван арест Л. Берия?

Литература

Данилов А.А. Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. Иванова Г.М. История ГУЛАГа. 1918–1958. М., 2006. Зубков Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1999. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998.