11 класс | История России

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА

ЧУДНОВ И.

Долгие годы в отечественной литературе преобладало понимание денежной реформы 1947 г. как обмена денежных знаков, вызванного исключительно объективными факторами войны, не зависящими от экономической политики в предыдущий период. Такой подход в значительной мере снимал с государства ответственность за состояние денежного обращения и сферы распределения, объяснял его объективными трудностями войны. Денежная реформа 1947 г. не была спонтанным волюнтаристским мероприятием, а готовилась тщательно и долго, фактически с середины 1942 г., лучшими на тот момент научными силами, с привлечением практиков, с оценкой многочисленных предложений, поступавших не только от экспертов, но и от граждан. Это издание рассматривает, насколько окончательный вариант условий реформы был оптимальным, какие результаты реформы сложились в итоге и как повлияли не только на состояние экономики, но и на обычных граждан нашей страны.