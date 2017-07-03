Сколько стоит «Родина»? Шла тяжелейшая для советского народа Великая Отечественная война. Все силы воюющей страны были брошены на производство танков, пушек, пулемётов. О победе в нашей стране думали всегда. Другого исхода в этой войне для советского народа быть просто не могло. И все это время продолжалась работа над новым автомобилем, который должен был появиться в мирное время. Работа над автомобилем началась еще до войны, но официальное решение было принято сразу после завершения Сталинградской битвы. 3 февраля в Москве, в наркомате среднего машиностроения, прошло совещание, на котором главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Липгарт докладывал о проделанной работе. Говоря о перспективных моделях, он рассказал о... На чтение: 1 минута

Шла тяжелейшая для советского народа Великая Отечественная война. Все силы воюющей страны были брошены на производство танков, пушек, пулемётов. О победе в нашей стране думали всегда. Другого исхода в этой войне для советского народа быть просто не могло. И все это время продолжалась работа над новым автомобилем, который должен был появиться в мирное время.

Работа над автомобилем началась еще до войны, но официальное решение было принято сразу после завершения Сталинградской битвы. 3 февраля в Москве, в наркомате среднего машиностроения, прошло совещание, на котором главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Липгарт докладывал о проделанной работе. Говоря о перспективных моделях, он рассказал о легковой автомашине ГАЗ-25.

В июне 1945 года новую модель с рабочим названием «Родина» показали в Кремле Сталину, который поинтересовался: «Почем будете “Родину” продавать?» Намёк поняли правильно: машину срочно переименовали в «Победу». Кстати, название «Победа» было дублирующим, и уже через год машину запустили в серийное производство. Она стала доступной и простым гражданам страны – только к 1955 году с конвейера сошло около 160 тысяч автомобилей.

Помогая братьям-полякам, мы в 1951 году, по сути, отдали производство модели в Польшу, где автомобиль переименовали в «Варшаву» и выпускали до 1973 года.