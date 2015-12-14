Отмена карточек В СССР карточное распределение продовольствия было введено с июля 1941 года, отменено в декабре 1947 года. Одновременно была проведена денежная реформа в форме деноминации с конфискацией. В ходе реформы обмен наличных денег проводился в течение одной недели, в отдалённых районах Крайнего Севера — в течение двух недель. На чтение: 5 минут

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 Г. И ОТМЕНА КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Именно сельское хозяйство оставалось самым уязвимым звеном послевоенной экономики.

Тяжелым ударом по деревне стала денежная реформа. 14 декабря 1947 г. И. Сталиным и А. Ждановым было подписано постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б), в котором говорилось, что реформа проводится с целью укрепления рубля и изъятия из обращения большого количества фальшивых денег. Кроме того, это должно было воспрепятствовать спекулятивным элементам, накопившим значительные суммы за годы войны, скупать товары после отмены карточной системы. Обмен старых денег на новые производился с ограничениями, а именно - 10 рублей в старых деньгах на 1 рубль в новых. Переоценка вкладов населения в сберкассах и Госбанке осуществлялась на более льготных условиях - вклады размером до 3 тыс. рублей включительно оставались без изменения, т. е. переоценивались 1 рубль старыми деньгами на 1 рубль новыми. В постановлении 14 декабря 1947 г. отмечалось, что при проведении денежной реформы произойдут "известные жертвы". Объявлялось, что "большую часть жертв государство берет на себя. Ho надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более, что это будет последняя жертва". Реформа привела к принудительному изъятию денег у всех, кто каким-либо образом накопил значительные суммы. Пострадали в основном те, кто хранил деньги в "кубышках", вне государственных сберегательных касс. Больше всего среди этой категории населения оказалось именно сельских жителей.

Одновременно с денежной реформой была проведена отмена карточной системы. В СССР это произошло раньше, чем в других странах – участницах Второй мировой войны. Устанавливались единые розничные государственные цены на продовольственные и промышленные товары. При этом цены на хлеб, муку, крупу и макароны были снижены на 10-12%; а на мясо, рыбу, жиры, сахар, соль, картофель, овощи и кондитерские изделия сохранялись на прежнем уровне. Одновременно отмечалось, что цены на молоко, яйца, чай, фрукты, а также на ткани, обувь, одежду "слишком низки". После проведения в жизнь реформы и упразднения карточной системы цены на потребительские товары стали выше прежних нормированных, но ниже коммерческих, соответствуя условиям рынка. При среднем размере заработной платы в стране, не достигающем и 500 рублей в месяц, это означало, что большая часть населения далеко не сразу почувствует на себе "повышение уровня материального благосостояния", обещанного постановлением от 14 декабря. Тем не менее денежная реформа позволила оздоровить финансы государства и способствовала восстановлению экономики в целом.

В последующие несколько лет в СССР регулярно проводились снижения розничных цен на товары народного потребления. Как правило, объявлялось, что эта мера связана с "успехами, достигнутыми в области промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом производительности труда и снижением себестоимости продукции". Однако в основе данной политики лежала перекачка средств из сельского хозяйства. В значительной степени снижение цен было подчинено политическим, а не экономическим целям. Оно вырастало из колониальной политики по отношению к деревне и приводило к еще большему ухудшению материального положения крестьян.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/76.htm

ВВЕДЕНИЕ КАРТОЧЕК

В соответствии с приказом Наркомторга Союза ССР за № 275 от 16 июля 1941 г. в целях установления твёрдого порядка и организации бесперебойного снабжения населения г. Москвы основными продовольственными и промышленными товарами в условиях военного времени и недопущения очередей предлагаю:

1. Ввести с 17 июля 1941 г. в Москве продажу:

По продовольственным карточкам:

Хлеба, хлебобулочных изделий и муки, крупы и макарон.

Сахара и кондитерских изделий.

Масла животного, растительного и маргарина, мяса, мясопродуктов.

Рыбы и рыбопродуктов.

По промтоварным карточкам:

Хлопчатобумажных, льняных и шёлковых тканей, швейных товаров.

Трикотажных товаров.

Чулочно-носочных товаров.

Кожаной и резиновой обуви.

Мыла хозяйственного и туалетного.

[Продажу всех других продовольственных и промышленных товаров производить без карточек.]

2. Установить нормы отпуска по карточкам хлеба, крупы, макарон, сахара и кондитерских изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла животного и растительного согласно приложению № 2.

3. Установить, что продажа по карточкам хлопчатобумажных, льняных и шёлковых тканей, швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой обуви производится в пределах установленных норм отпуска этих товаров в одни руки по купонам карточек с предоставлением права выбора и покупки из перечисленных в приложении № 4 товаров, но не превышая следующего количества купонов:

Для рабочих и инженерно-технических работников ....... 125 купонов

Для служащих .............................................................. 100 купонов

Для иждивенцев (включая детей и учащихся) ................... 80 купонов

Продажу мыла хозяйственного и туалетного производить по разовым талонам ежемесячно - по 1 куску хозяйственного и туалетного на 1 карточку.

4. Отпуск мясных блюд и хлеба в столовых производить по талонам продовольственных карточек в счёт установленных норм на хлеб и мясо в порядке, определенном прилагаемой инструкцией.

Распоряжение отдела торговли Мосгорисполкома «О введении в г. Москве карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары» №289 от 16 июля 1941 г.

http://www.mintorgmuseum.ru/trade/documents/normal/37/

«ТРЕБУЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ЖЕРТВЫ»

В СССР ликвидация последствий войны и денежная реформа проводятся не за счет народа. Количество занятых рабочих и служащих у нас не сокращается. У нас нет и не будет безработицы. Размеры заработной платы рабочих и служащих не только не снижаются, а наоборот - увеличиваются, ибо в несколько раз снижаются коммерческие цены, а на хлеб и крупу снижаются и пайковые цены, что означает повышение реальной заработной платы рабочих и служащих.

Все же при проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более, что это будет последняя жертва. Обмен наличных денег на новые, ввиду указанных ограничений, затронет почти все слои населения. Однако этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим их в "кубышках". Потери же подавляющего большинства трудящихся, связанные с обменом денег, будут кратковременны и незначительны и будут полностью перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих цен и снижению существующих пайковых цен на хлеб и крупу.

Одновременно с проведением денежной реформы Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили провести отмену карточной системы на продовольственные и промышленные товары, отменить высокие коммерческие цены и перейти к продаже товаров по единым государственным ценам при снижении пайковых цен на хлеб и крупу. Тем самым для населения создаются большие материальные выгоды.

Отмена карточной системы на продовольственные и промышленные товары будет осуществлена на следующих основах.

Во-первых. Продажа продовольственных и промышленных товаров будет производиться в порядке открытой торговли без карточек.

Во-вторых. Вводятся единые государственные розничные цены взамен существующих коммерческих и пайковых цен.

В-третьих. Единые цены на хлеб и крупу устанавливаются на более низком уровне, чем нынешние пайковые цены, причем пайковые цены на хлеб снижаются в среднем на 12%, на крупу - на 10%, а по сравнению с нынешними коммерческими ценами снижаются более, чем в два с половиной раза.

В-четвертых. Единые цены на другие продовольственные товары в основном сохраняются на уровне действующих пайковых цен.

В-пятых. Единые цены на промышленные товары устанавливаются на несколько повышенном уровне по сравнению с низкими пайковыми ценами, а по сравнению с коммерческими ценами снижаются в среднем более, чем в три раза.

Таким образом, в результате денежной реформы, отмены карточек и перехода к открытой торговле по единым ценам население вместо ныне обращающегося рубля с пониженной покупательной способностью получит полноценный рубль. Упорядочение денежного обращения, рост производства товаров широкого потребления и розничного товарооборота сделают возможным снижение цен и в дальнейшем, т.е. приведут к новому повышению реальной заработной платы и доходов колхозников.

Постановление Совмина СССР, ЦК ВКП(б) от 14.12.1947 N 4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары»

http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=42378&PrintVersion=1

АФЕРА БЕРИИ

Берия признал, что перед проведением в 1947 году денежной реформы он поручил Людвигову тайно разместить в различных сберкассах значительную денежную сумму (более 40 тыс. рублей), чтобы избежать переоценки денег. Людвигов выполнил это преступное распоряжение Берия (т. л. д.).

Из Постановления Президиума ЦК КПСС от 1 июля 1954 г. о проекте обвинительного заключения на П. А. Шария, С. С. Мамулова, Б. А. Людвигова, Г. А. Ордынцева, и Ф. В. Муханова

http://istmat.info/node/22317

РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 30 ноября в городе Москве повысился спрос покупателей в коммерческих магазинах на продовольственные товары, пригодные для длительного хранения (копченая колбаса, сыры, балыки, консервированные продукты, масло, конфеты, чай, сахар и др. ). В связи с этим по распоряжению Московской конторы "Главособгастроном" во всех магазинах с утра 30 ноября эти продукты были изъяты из продажи. Значительно повысился также спрос на водку, в результате чего магазины Московской конторы "Особгастроном" на 30 ноября выручили против обычных дней на 3 000 000 рублей больше. 1 декабря магазины этой системы закрыты ввиду выходного дня. Торгуют только два магазина №№ 5 и 19, в которых нормирован отпуск продуктов, например, масло продается по 100 граммов в одни руки. С 29 ноября увеличился приток посетителей в московские рестораны. Сумма выручки ресторанов возросла в несколько раз… предъявляется большой спрос на кондитерские изделия, особенно на шоколад. В "Восточном ресторане" отдельные лица в пьяном виде вынимали из карманов пачки денег и выкрикивали: "Вот сколько бумаги"

(... )

Из 12-ти магазинов "Ювелирторга" 1 декабря работает только 3 магазина. Остальные 9 магазинов закрыты на учет. В торгующие магазины были выпущены в продажу вещи, лежавшие в витрине 3-4 года, которые были проданы. В Скупочном ювелирном пункте поступило от населения золота всего лишь на 2 000 рублей…

Магазин № 8 имел 12 пианино, из которых с 1 октября по 28 ноября было продано только одно. 30 ноября и 1 декабря были проданы 11 пианино. Покупатели брали эти инструменты, совершенно не интересуясь их качественным состоянием. В этом же магазине имелось в наличии большое количество патефонов, которые в обычные дни реализовывались по 1-2 в день, а 1 декабря продано 100 патефонов. Также распроданы 4 аккордеона и 12 баянов, не имевшие ранее спроса. 1 декабря усилился также спрос покупателей на струнные инструменты: скрипки и дорогие гитары.

(…)

В магазине Узбекской промкооперации (Петровский пассаж) долгое время находились тюбетейки стоимостью от 150 до 350 рублей; 28, 29 и 30 ноября все тюбетейки были распроданы, несмотря на то, что даже в летний период спрос на них совершенно отсутствовал.

(…)

На рынках г. Москвы большой наплыв населения, желающего купить дорогостоящие вещи. Так, например, слесарь завода № 1 Уваров П. Е. купил отрез темно-синей шерсти за 3500 рублей. На вопрос, откуда у него такие деньги, он объяснил, что продал корову (... )

Из разговоров населения и по письмам, отправляемым из Ленинграда, распространившиеся слухи сводятся к следующему:

а) с 15 декабря будут отменены хлебные карточки и установлены средние цены между коммерческими и карточными. Высказывается предположение относительно норм отпуска продуктов и товаров в одни руки;

б) с 15 по 30 декабря будет проведена денежная реформа. При этом будут меняться все деньги с курсом замены одного рубля новых за два рубля старых. При этом меняться будут не больше двух окладов зарплаты на каждого человека;

в) курсируют также слухи о том, что деньги будут аннулированы и никакой замены не будет.

Этим объясняют выдачу зарплаты за ноябрь месяц досрочно.

Большое отрицательное влияние оказывают на жителей Ленинграда приезжающие москвичи за товарами в ленинградские магазины.

(…)

[Из] полученных от периферийных органов МВД данных видно, что источниками распространения слухов о предстоящей замене денег в ряде случаев являются работники финансовых органов. Так, МВД Украинской ССР сообщает, что 30 ноября с. г. гражданин Кашинчук, дочь которого работает в Киевской областной конторе госбанка, в разговоре со своими знакомыми заявил: "В госбанке, который помещается на Институтской улице, на днях происходило совещание представителей областных контор госбанка. На совещании в присутствии представителя из Москвы рассматривался вопрос об обмене денег".

Начальник УМВД Рязанской области сообщает, что "распространение слухов об обмене денег активно пошло после возвращения с совещания из Москвы торговых и финансовых работников Рязанской области".

Докладная записка министра внутренних дел СССР Круглова о распространении слухов о подготовке денежной реформы и реакции населения на эти слухи Товарищу Сталину И В товарищу Берия Л. П. товарищу Вознесенскому Н. А. товарищу Кузнецову А. А от 2 декабря 1947 г.

Обложка: в московском магазине «Гастроном» № 19

Источник: https://back-in-ussr.com