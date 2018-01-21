Как СССР строил уникальный тоннель В 2018 году Россия завершит одну грандиозную стройку – Крымский мост – и начнет другую: строительство моста между материком и островом Сахалин. И хотя ширина Татарского пролива в предполагаемом месте возведения всего 7 километров, наш президент В. В. Путин справедливо заметил, что это строительство огромного масштаба, ведь только железнодорожных путей придется построить 500 километров. Однако мало кто знает, что по одному из проектов советских лет материк и остров Сахалин должен был связать… тоннель! Остались документы, подтверждающие, что в 1950 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли закрытое постановление, и начались изыскательские и подготовительные работы на железнодорожной ветке от Комсомольска-на-Амуре... На чтение: 1 минута

В 2018 году Россия завершит одну грандиозную стройку – Крымский мост – и начнет другую: строительство моста между материком и островом Сахалин. И хотя ширина Татарского пролива в предполагаемом месте возведения всего 7 километров, наш президент В. В. Путин справедливо заметил, что это строительство огромного масштаба, ведь только железнодорожных путей придется построить 500 километров.

Однако мало кто знает, что по одному из проектов советских лет материк и остров Сахалин должен был связать… тоннель!

Остались документы, подтверждающие, что в 1950 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли закрытое постановление, и начались изыскательские и подготовительные работы на железнодорожной ветке от Комсомольска-на-Амуре до Победино на острове Сахалин со строительством тоннеля под Татарским проливом.

Справедливости ради надо сказать, что планы связать Сахалин с материком возникли намного раньше, еще в середине XIX века, а в начале ХХ столетия генерал-губернатор Приамурского края Николай Гондатти начертал на проекте резолюцию: «Оставить без последствий».

Новый план, по всей видимости, был задуман при участии товарища Сталина . Проект предусматривал тоннель длиной 10 километров. Приказ МВД СССР создавал два новых строительных подразделения с центрами в Александровске-Сахалинском и Де-Кастри.

К весне 1953 года строительство велось полным ходом. В работах принимали участие 12,5 тысячи заключенных на острове и 7 тысяч – на материке. Руководители соответствующих служб рекомендовали не допускать задержек без особых причин. За короткое время появились дороги и просеки, были сделаны насыпи. Только на материке проложили 120 километров железнодорожных путей. На берегах появились пирсы, подходы к паромным переправам. В проливе были созданы специальные искусственные насыпные острова, которые должны были стать основанием для прокладки вертикальных шахтных стволов. На материке и на острове были подготовлены начальные входы тоннеля. Началось строительство уникальной подземной электростанции…

Увы, все закончилось так же быстро, как и началось. Смерть Сталина 5 марта 1953 года поставила жирную точку во всем строительстве. Уже в конце марта тоннель остался без трудовых ресурсов из-за грандиозной амнистии заключенных ГУЛАГа. А 21 марта первый заместитель председателя Совета министров СССР Лаврентий Берия направил в Президиум Совмина распоряжение о свертывании 20 крупных проектов, не вызванных нуждами народного хозяйства. Среди них оказалась и железная дорога Комсомольск-на-Амуре – Победино…