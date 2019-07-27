Как соединить Волгу и Дон 27 июля 1952 года был официально открыт Волго-Донской канал У турок не получилось Сегодня трудно переоценить роль этого канала, соединившего бассейны крупнейших рек юга России: Волги и Дона. И когда по привычке мы говорим, что Москва – порт пяти морей, – это тоже заслуга канала. Волгу и Дон по линии Качалино-Ерзовская бухта разделяют всего 52 километра. Но, учитывая рельеф местности, канал имеет протяжённость почти вдвое большую –101 километр. Кажется, что это совсем немного, но прошли столетия, пока планы соединения двух рек воплотились в жизнь. Изображение канала Источник: pinterest.ru Первую реальную попытку построить канал предприняли турки в 1569 году. Султан Селим... На чтение: 1 минута

27 июля 1952 года был официально открыт Волго-Донской канал

У турок не получилось

Сегодня трудно переоценить роль этого канала, соединившего бассейны крупнейших рек юга России: Волги и Дона. И когда по привычке мы говорим, что Москва – порт пяти морей , – это тоже заслуга канала.

Волгу и Дон по линии Качалино-Ерзовская бухта разделяют всего 52 километра. Но, учитывая рельеф местности, канал имеет протяжённость почти вдвое большую –101 километр. Кажется, что это совсем немного, но прошли столетия, пока планы соединения двух рек воплотились в жизнь.

Изображение канала

Источник: pinterest.ru

Первую реальную попытку построить канал предприняли турки в 1569 году. Султан Селим II отправил 22 тысячи своих солдат на ударную средневековую стройку. Очень быстро стройка была закрыта: с таким объемом работы они справиться не смогли… Летописцы отмечали: турки отступили «с великой бранью» и при этом заявили, что «даже всем турецким народом тут и за 100 лет ничего не сделать».

Петру помешали шведы

Следующим покорителем водораздела попытался стать Пётр I. При нём инженеры хотели соединить притоки Волги и Дона. Казалось, что этот путь будет короче. В 1697 году начались работы, а возглавил стройку иностранный специалист Иоганн Бреккель. Вовремя поняв всю непосильность работ, он попросту сбежал. Назначили другого инженера – англичанина Джона Перри. Но в этом случае помешала Северная война. Петру I было не до канала, финансы пошли совсем на другие нужды, и работы были приостановлены. До революции 1917 года свет увидели свыше 30 «волго-донских» проектов, однако ни один не смогли реализовать.

Канал после открытия

Источник: pinterest.ru

По плану ГОЭЛРО тоже предусматривалось прорытие канала, но проект подготовили только к 1930-м годам. Сначала отвлекали другие масштабные стройки, а потом вмешалась Великая Отечественная война . Но уже после окончания Сталинградской битвы работы были возобновлены. Возглавлял их известный гидротехник, будущий академик Сергей Яковлевич Жук, который до этого уже руководил строительством Беломорканала и канала имени Москвы.

В 1948 году Совет Министров СССР утвердил схему Волго-Донского комплекса.

Все на стройку канала!

Стройка канала стала общенародной. По всей стране набирались рабочие, приглашались выпускники вузов и техникумов, демобилизованные солдаты. В целом вольнонаёмных собралось около 700 тысяч человек. Участие в строительстве приняли и немецкие военнопленные, которых насчитывалось около 100 тысяч человек, а также советские заключённые, которых было более 100 тысяч. Работа на стройке засчитывалась этой категории рабочих как один день за 2-3 дня заключения. Только из числа работавших на Цимлянском водохранилище досрочно было освобождено 26 тысяч человек.

Канал сейчас

Источник: pinterest.ru

Это была действительно великая стройка. В ее процессе было вынуто 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона кубометров бетона. В ходе работ было задействовано 8000 машин и механизмов. Стройка стала поистине испытательной площадкой для новой отечественной техники. Измученная войной страна смогла создать и впервые использовать в деле шагающие и многоковшовые экскаваторы, землеройные снаряды, мощные скреперы, бульдозеры и автосамосвалы.

31 мая 1952 года на окраине Сталинграда, между 1-м и 2-м шлюзами канала, впервые в истории слились воды Волги и Дона. 1 июня 1952 года началось движение судов, а 27 июля у первого шлюза состоялось официальное открытие канала и памятника товарищу Сталину.

Сегодня канал – это сложная гидротехническая система, которая соединяет Волгу в районе Волгограда с городом Калач-на-Дону. Общая её протяжённость – 101 километр, 45 километров из которых проходит по водохранилищам. В составе канала 13 шлюзов. Глубина не менее 3,5 метра. За сезон по каналу проходит около пяти тысяч судов.

Обложка: livejournal.com