11 класс | История России

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПРИМАКОВ Е.

Сборник составили труды Е. М. Примакова «Россия. Надежды и тревоги», «Мир без России? К чему ведет политическая близорукость» и «Мысли вслух». Евгений Максимович запомнился нам не только как крупный политический деятель, но и как мыслитель. По образному выражению президента В. В. Путина, он мыслил глобально, открыто и смело. Это не каждому дано. Лейтмотивом размышлений Примакова, нашедших отражение в книгах, была нацеленность на продвижение интересов нашей страны, анализ через их призму происходящих в мире процессов. Он всегда думал о будущем России. Его отличали глубокая интеллектуальная честность, уникальный профессиональный и жизненный опыт – все то, что принято называть мудростью.