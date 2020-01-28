Урок истории для пана Зеленского В наши дни многие политики стран Восточной Европы пытаются вторить одиозным и откровенно нацистским высказываниям высших польских чиновников, которые уже не первый год при полной поддержке парламента Польши и специально созданного для пересмотра итогов Второй мировой войны института позволяют себе всё более резкие высказывания об истории как своего, так и нашего народа. На чтение: 2 минуты

В наши дни многие политики стран Восточной Европы пытаются вторить одиозным и откровенно нацистским высказываниям высших польских чиновников, которые уже не первый год при полной поддержке парламента Польши и специально созданного для пересмотра итогов Второй мировой войны института позволяют себе всё более резкие высказывания об истории как своего, так и нашего народа. Причем с годами эта политика только набирает обороты. К сожалению, в информационном пространстве столько всего происходит, а объемы получаемой нами информации столь огромны, что мы порой забываем даже то, что случилось год или два назад. Поэтому так важно держать в памяти не только подвиги наших предков, но и те враждебные действия по отношению к их подвигам и вандализм в отношении и наших памятников и нашей истории, год за годом происходящий в странах Восточной Европы.

Так и президент Украины вслед за поляками пристроился в фарватер реабилитирующей нацизм риторики польских властей, договорившись до того, что СССР стал виновником(!) Холокоста наравне с нацистской Германией. Между тем все знают, что наши воины совместно с поляками освобождали и Польшу, после чего она лишь приросла территориями. Помнят и то, что Красная Армия освобождала многочисленные лагеря смерти, в которых было немало польских коллаборационистов-охранников. Потери нашей армии при освобождении Польши составили свыше 600 тыс. человек.

Интересно и то, что польский народ совсем не является инициатором подобного подхода, практикуемого на внешнеполитической арене. Многие поляки знают и помнят правду о Второй мировой войне. Как и другие страны Восточной Европы, Польша стала инструментом в руках гораздо более влиятельных стран, которые ещё со времени создания военно-политического блока НАТО начали через публицистику, мемуары, некоммерческие организации проводить линию на смягчение отношения к нацистским преступлениям, в том числе и в Польше. Это было нужно для того, чтобы противостоять Советскому Союзу в годы холодной войны. Ведь наша страна после Победы обладала огромным авторитетом и влиянием на международной арене. Сильному государству нужно было что-то противопоставить, а слабый не гнушается ничем: отсюда и родился такой преступный подход, как пересмотр итогов войны, и того хуже – пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала.

Более того, Зеленский не потрудился подумать и проанализировать, потому и причинно-следственная связь у него явно нарушена, видимо, польские коллеги так повлияли на него. Ведь мы говорим о следствии, а давайте вспомним причину. Пакт Пилсудского-Гитлера, Мюнхенский сговор – разве не эти враждебные СССР действия побуждали нас ожидать агрессии с Запада? Разве не поэтому руководство СССР готовилось к большой войне с начала 30-х годов, а не перед её самым началом? Но все эти вопросы кажутся нашим восточноевропейским соседям слишком неудобными.

Сын профессора и внук фронтовика, каковым является украинский президент, просто выбросил из своей речи упоминание Красной Армии, в состав которой входили и украинцы, и русские, и белорусы, и выходцы из десятков других народов нашей огромной и многонациональной страны. А ведь его дед участвовал в боях на реке Западный Буг, что пролегает и по территории Украины, и по территории Польши. Скорее всего, сейчас дед осудил бы внука за подобного рода слова и напомнил бы президенту Украины, что не только 100-я стрелковая дивизия освобождала узников самого страшного концлагеря в мире и не только 1-й Украинский фронт бил врага на огромной территории от Балтики до Черного моря.

Разделить наши народы, пересмотреть их историю, внести внутренний раскол в жизнь людей – один из самых проверенных способов, которым пытались пользоваться все враги, вторгавшиеся в пределы наших границ. Вот только ни у кого из них это не вышло. Рекомендуем пану Зеленскому вспомнить нашу общую историю, свою историю, историю польского народа. А для освежения памяти можем прислать ему учебник по военной истории, который выдержал уже не одно переиздание. Возможно, он поможет ему скорректировать свою позицию, ведь ему ещё не раз придется встречаться не только с одиозными лидерами Польши, но и с лидерами других государств, участвовать в раутах, куда поляков даже не приглашают.

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