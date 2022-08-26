Тридцать лет в засаде Прибалтийские власти активно взялись за ликвидацию советского прошлого. На чтение: 3 минуты

Прибалтийские власти активно взялись за ликвидацию советского прошлого. А судьба памятников, расположенных на территории России, видимо, литовцам, латышам и эстонцам неинтересна.

Несколько месяцев назад сейм Латвии пришёл к выводу, что одним соглашением с Россией должно быть меньше. А именно: парламент прибалтийского государства решил приостановить действие договора, который гарантировал международную защиту и сохранность советских монументов в стране. Однако и до этого на протяжении длительного времени вся Прибалтика активно «забывала» советское прошлое. А прикрывалось всё это терминами «оккупационный режим» и «декоммунизация». Есть только один нюанс. На территории Российской Федерации находится более пятидесяти памятников, посвящённых и литовцам, и латышам, и эстонцам. Но, видимо, правительства маленьких, но гордых стран о них забыли. Или не забыли, а уверены, что российская сторона их не тронет. А ведь Министерство культуры вполне могло бы устроить ревизию и рассмотреть вопрос о целесообразности тех монументов. Может, России они уже и не нужны?

«Вскрытые раны» прибалтов

Недавние события показали, что лучшие стратеги и тактики живут в Прибалтике. Посудите сами: искусный и талантливый специалист военного ремесла никогда не станет лишний раз рисковать. Он будет ждать подходящего момента, чтобы нанести удар. И неважно, сколько на это уйдёт времени. Главное, чтобы противник уже не мог ответить. Вот, например, танк. Зачем идти в лобовую атаку? Можно же подождать, пока у него не кончатся горючее, боеприпасы, не станет экипажа… Именно к такой тактике прибегли эстонские власти.

С момента распада Советского Союза, а это более тридцати лет назад, терпеливые эстонские «партизаны» сидели в засаде. А затем незаметно подкрались к танку Т-34 и нанесли внезапный удар… Жертвой стала мемориальная техника, расположенная в Нарве. Её установили в 1970 году в месте, где Красная армия во время Великой Отечественной войны форсировала реку Нарова и сумела прорвать вражескую оборону. Танк решили не уничтожать, а перенести в Эстонский военный музей, расположенный недалеко от Таллина. Причём сделано это было, несмотря на протесты местных жителей. Ведь Нарва – город русскоязычный. Но на общественный резонанс эстонская власть не обратила внимания. Главное – убрать монумент из публичного пространства. Опасаясь народного гнева, рабочих, занятых демонтажем памятника, охраняли не только полицейские. Были задействованы спецназ и военные.

Несмотря на войну, которую Эстония объявила своему советскому прошлому, в стране есть ещё несколько сотен памятников той эпохи. Местная власть пообещала героически их победить в самое ближайшее время. Уничтожить или спрятать подальше. Как говорится, с глаз долой… В той же Нарве осталось ещё шесть монументов, которые пугают Таллин. И страх так силен, что памятники решили убрать из соображений «внутренней безопасности». Видимо, с последним в Эстонии беда. Иначе как объяснить, что осколки цивилизации, погибшей более тридцати лет назад, вызывают дрожь в коленях?

Подобные «внезапные атаки» на советские памятники происходят по всей Прибалтике. На днях «отличились» латыши. Они сумели «победить» памятник советским воинам в Риге. Сначала были ликвидированы три фигуры солдат, затем статуя Родины-матери. Последней рухнула 80-метровая стела. По словам латышской стороны, мемориал используется «не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Памятник пытались защитить неравнодушные люди. Но их разогнала полиция. Несколько человек и вовсе были задержаны. Маленькой, но гордой стране нужна победа. А советское наследие - самый удобный противник. Он не может ответить.Советские памятники для современной прибалтийской власти являются «вскрытыми ранами». И, конечно, они не заживут, пока на территории трёх стран останется хотя бы один монумент, напоминающий об «оккупационном прошлом». Под раздачу попало всё, что так или иначе связано с СССР.

Сначала Прибалтика объявила войну памятникам Владимиру Ленину. Их уничтожали с показательным остервенением. Затем взялись за мемориалы Великой Отечественной войны. Ведь, как известно, Красная армия не освобождала Прибалтику. В новейшей истории трёх государств всё наоборот. А термин «оккупация» стал своеобразным девизом и Таллина, и Риги, и Вильнюса. Процесс переписывания собственной истории идёт полным ходом.

Только за восемь месяцев 2022 года в прибалтийских странах было снесено несколько десятков памятников красноармейцам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. И здесь можно прикрываться какими угодно терминами, но сведение исторических счётов с Россией не спрятать.

Под «символ советской пропаганды» попал даже свой – латыш Теодор Нетте. Он погиб в 1926 году, защищая дипломатическую почту от бандитов. Тот факт, что Нетте был курьером Народного комиссариата иностранных дел СССР, «благодарные потомки» ему не простили. Памятный знак был демонтирован. В Латвии, как и в Эстонии, знают толк в красивых победах.

Естественно, не отстаёт и Литва. Ещё 1 июня департамент культурного наследия подготовил рекомендации по ликвидации памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Правда, сносить мемориал или нет, решать должны муниципалитеты. Если они принимают решение о ликвидации, то уже местные музеи думают, нужен он им или нет. Если нет, то мемориал могут отправить на «свалку истории». Точнее, парк-музей Грутас. Сюда «в ссылку» отправляются советские памятники со всей Литвы. Как это, например, было сделано с мемориалом советских воинов из Клайпеды. Его снесли из-за демонстрации «символов советской пропаганды».

Прибалтийское наследие в России

В этой «священной войне» Литвы, Латвии и Эстонии с советским прошлым как-то незамеченным остался один нюанс. В России на сегодняшний день есть более полусотни мемориалов, посвящённых Прибалтике. Причём все они были установлены по инициативе или при участии Литвы, Латвии и Эстонии.

Почти все мемориалы посвящены ссыльным литовцам, латышам и эстонцам. Например, в Красноярском крае установлено семь таких памятников. И три из них находятся в Норильске. В городе Соликамск, что в Пермском крае, есть памятный крест гражданам Латвии, погибшим в Усольлаге.

Но абсолютный рекордсмен по мемориалам — Томская область. Здесь расположено более двух десятков памятников. В основном, это памятные кресты на могилах ссыльных литовцев, латышей и эстонцев. Например, в Томске есть Мемориальный музей истории политических репрессий. Рядом — сквер памяти. И там находится Памятный знак латышам, жертвам политических репрессий на Томской земле.

Для России все эти памятники — часть «неудобной» истории, которую тоже можно было бы забыть. Времена были сложные, требовавшие таких же сложных решений. По факту, если отталкиваться от прибалтийской логики, то наша страна тоже должна всё «забыть». А за дело взялось бы Министерство культуры при поддержке ещё какого-нибудь ведомства. Вместе провели бы ревизию памятников, разбросанных на огромной территории, и сделали вывод: а нужны ли они? Может, стоит избавиться от них? Пойти по проторённой западными соседями дорожке. В переписывании собственной истории они мастера.

Если дело примет такой поворот, интересна реакция Прибалтики. Можно предположить, что Таллин, Рига и Вильнюс никак на это не отреагируют. Сделают вид, что для них это неважно. Но, почему-то кажется, что победители советских памятников молчать не будут. И приведут множество причин, сводящихся к одному: «Вы не понимаете, это другое!»

Хотят ли этого маленькие, но гордые народы? Нет, не так. Хочет ли подобного развития событий руководство Литвы, Латвии и Эстонии? Переписывание истории — опасное занятие. Вычёркивая параграфы, важно не увлечься. А то можно и самим оказаться «вычеркнутыми».

Обложка: gazeta.ee