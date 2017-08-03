Тайная месть США. Вместо американских дипломатов выгонят русских? Дипломатический скандал между Россией и США получил новый поворот. Источник в американском посольстве сообщил нашему автору, что вместо американских дипломатов руководство дипмиссии планирует уволить 700 человек технического персонала – преимущественно российских граждан. На совещании с послом США в России Джоном Теффтом 1 августа было сказано, что уволенные россияне останутся без компенсаций: «Они хотят уволить максимум 30 человек американцев, а остальных – нас. И мы не знаем даже, что у нас в итоге будет написано в трудовой книжке. Если сокращение, то нам ведь положены компенсации. Но Теффт сказал, что увольняет нас не посольство, а правительство России, поэтому с вопросами о компенсациях... На чтение: 1 минута

Дипломатический скандал между Россией и США получил новый поворот. Источник в американском посольстве сообщил нашему автору, что вместо американских дипломатов руководство дипмиссии планирует уволить 700 человек технического персонала – преимущественно российских граждан.

На совещании с послом США в России Джоном Теффтом 1 августа было сказано, что уволенные россияне останутся без компенсаций: «Они хотят уволить максимум 30 человек американцев, а остальных – нас. И мы не знаем даже, что у нас в итоге будет написано в трудовой книжке. Если сокращение, то нам ведь положены компенсации. Но Теффт сказал, что увольняет нас не посольство, а правительство России, поэтому с вопросами о компенсациях и выплатах надо обращаться к нему».

Наверное, гладкими взаимоотношения между нашими странами могут быть, только когда мы покорно снимаем перед американцами шляпу и склоняем голову, как в 1990-е. Однако нынче другое время, и Россия может говорить со Штатами в равноправном и порой таком же дерзком тоне.

Напомним, 27 июля 2017 года конгресс США завершил работу по ужесточению антироссийских санкций. Российская сторона в качестве ответной меры с 1 сентября приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Президент России Владимир Путин также распорядился сократить численность сотрудников посольства на 755 человек.

Интересно, что нечто подобное уже происходило в октябре 1986 года. Тогда руководство Советского Союза впервые выслало 30 американских дипломатов за деятельность, несовместимую с работой, то есть, по сути, из-за подозрений в шпионаже, а США в ответ на это объявили о сокращении штата посольства СССР. Прошло более 30 лет, но методы холодной войны, оказывается, актуальны для американцев и поныне. Их логика слишком очевидна: зачем отказываться от «своих», когда можно уволить «чужих»?..

Но в Госдепе, растерявшись, явно забыли подумать: высвобожденный объём работы дипмиссии ляжет на плечи оставшихся сотрудников – то есть американцев.

И правильно. Хватит работать за наш счёт и нашими руками. Пусть сами повкалывают!