С кем вы, «акулы пера»? О том, что пресса – это род войск в информационной войне С кем вы, «акулы пера»? О том, что пресса – это род войск в информационной войне На чтение: 2 минуты

За последние месяцы стало заметно даже невооружённым глазом, что масс-медиа из транслятора новостей сами по себе превратились в их источник, который работает бесперебойно и поставляет свежую, и главным образом – скандальную, информацию аудитории едва ли не ежедневно. Причём, что занятно, это новости из жизни не столько общества, сколько самого медиа-сообщества и его отношений с окружающей средой.

Противостояние американских мейнстримных СМИ и Дональда Трампа, прессинг RT на Западе и громкие скандалы с участием российских СМИ стали значимыми сюжетами общественной повестки (и в России, и за рубежом), которые регулярно подпитываются новыми информационными поводами, и нет никаких намёков на прекращение этих процессов. Наоборот ситуация усугубляется во всех отношениях.

Это, безусловно, свидетельствует о глубоком кризисе, в котором оказались современные медиа. Этот кризис носит системный в своей всесторонности характер. Многовековые (в буквальном смысле многовековые) правила и привычки функционирования СМИ рассыпаются на глазах. Переход от бумаги к цифровым технологиям, качественное изменение финансовых основ функционирования изданий, радикальное изменение самого понятия «профессиональный журналист» и подходов к оценке журналистского профессионализма. Да одно только постепенное внедрение компьютерных программ для замены труда человека-журналиста (пока на относительно простых и стандартизированных темах, вроде заметок о результатах спортивных соревнований) тянет на грандиозную революцию.

Каждому перечисленному пункту можно посвятить отдельный огромный текст, и на портале «История.рф» об этом недавно была заметка в честь Дня российской печати . Однако, пожалуй, самой главной проблемой является полномасштабный кризис самоидентификации и идеологии собственно деятельности масс-медиа в современном мире.

Журналистика всегда – и в реальности, и в общественном восприятии – балансировала между «второй древнейшей», пропагандой и «источником, доносящим людям объективную информацию». XX век решил эту коллизию – и даже не без изящества. Все медиа мира получили тот или иной ярлык.

Звание «второй древнейшей» было присвоено таблоидам и «желтой прессе». Ту, где «скандалы, интриги, расследования, светские сплетни», – в общем, увлекательно, низкопробно и недостоверно.

Зато по поводу второго и третьего титулов развернулась нешуточная борьба между политическими системами. Окончательную победу в ней одержал Запад и звание носителей «объективной информации», то есть «источников правды» по умолчанию, присудили сами себе СМИ, которые ныне принято называть западными мейнстримными. К тому же победитель получил право навешивать ярлык «пропаганды» по собственному выбору. Ничего удивительного, что удостаивались его оппоненты – будь то программа «Время» первого канала советского ТВ тридцать пять лет тому назад или телеканал RT в наше время.

Нельзя сказать, что такая градация была справедливой: на самом-то деле она сама по себе – инструмент пропаганды. Однако шаблон устоялся. И вот сейчас – шаблон порвался, можно сказать, буквально на глазах почтенной публики.

Причём самые тяжёлые и болезненные процессы выпали на долю именно тех медиа, которые десятилетиями (а в некоторых случаях, веками) удерживали репутацию самых профессиональных, уважаемых и честных, которые служили образцом журналистских стандартов и идеалов. На всём это ныне поставлен крест, причем в некотором смысле даже буквальный. А его символом может служить данная картинка. Это график оценки шансов на победу кандидатов на недавних президентских выборах в США от одного из самых влиятельных и респектабельных мировых СМИ – The New York Times – в ночь подсчёта голосов.

Невозможно этот график расценивать иначе, нежели вопиющие непрофессионализм, предвзятость и лживость (некогда уважаемой) газеты.

Вряд ли можно было бы придумать более убедительное и остроумное подтверждение вышедшей за все рамки приличия ангажированности и пропаганды, которые продемонстрировали мейнстримные американские (да и в целом западные) масс-медиа своей работой против Дональда Трампа в ходе президентской кампании.

Однако потеря существенной части доверия аудитории в данном случае стала только частью проблемы, причём не самой большой. Главным стало фактическое разрушение мировой системы и иерархии СМИ, которая существовала последние десятилетия.

Чем отличается CNN (после публикации позорного сфабрикованного компромата на Трампа, за что канал получил от него прозвище «фальшивые новости»/fake news) от самого популярного в мире таблоида Daily Mail? О каком моральном и профессиональном превосходстве британского BBC над «русским пропагандистским телеканалом» RT можно говорить после недавнего, сделанного на коленке фильма «Трамп – кандидат Кремля»? На какую реакцию рассчитывает оппозиционная «Медуза» (ну кроме многочисленных злых насмешек), когда для обличения Кремля и иллюстрации независимости прессы в Штатах приводит письмо какого-то университетского журналиста, взявшего на себя роль совести нации и написавшего «открытое письмо» Трампу якобы от имени президентского пула Белого дома?

В этой связи весьма характерен и крайне показателен свежий скандал между пресс-секретарем «Роснефти» Михаилом Леонтьевым и сразу двумя изданиями – телеканалом «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и британской BBC, которые заинтересовались мигалками, с которыми ездит глава компании Игорь Сечин. Оставив за кадром личные предпочтения Леонтьева в выборе слов, а заодно и сами мигалки, невозможно проигнорировать знаковость произошедшего.

Михаил Леонтьев всю свою журналистскую карьеру воспринимался, да и откровенно позиционировал себя как пропагандиста, никогда не стесняясь данного статуса. В отличие от него и «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) , и ВВС как раз являются типичными представителями медиа, которые позиционируют себя как носители той самой «объективной информации», «правды». Причём им вполне удавалось навязать это видение и немалой части аудитории. А «настоящие журналисты» на символической лестнице морали, ценностей и идеалов современного мира, разумеется, стоят куда выше «продажных пропагандистов».

Оскорбительные ответы Леонтьева, по сути, содержали в себе два сообщения журналистским коллективам «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и ВВС (а заодно и всем остальным):

Во-первых, хватит притворяться, коллеги. Вы уже просто смешно выглядите. Своей деятельностью последние годы вы убедительно продемонстрировали миру, что король голый, что ни о какой объективности и поисках правды в вашей работе речь не идет. Вы точно такие же пропагандисты, просто работающие на другую сторону. Соответственно, никаких оснований относиться к вам хоть с малейшим пиететом нет. Отношение к вам отныне будет выстраиваться по множеству параметров, однако пунктов вашего морального превосходства и долженствования перед вами там даже близко нет.

А во-вторых, мы с вами, коллеги, не просто пропагандисты, но пропагандисты, работающие на противостоящие стороны. В нынешних условиях информационной войны журналистика – это род войск, а мы с вами, по сути, солдаты, сидящие в противоположных окопах. Мы заняты не «объективным информированием» (оно практически невозможно и заодно уж спросом не пользуется) – мы заняты продвижением и аргументированием той или иной идеологии. Это ведь не просто «мировоззренческая дискуссия» (которая сама по себе, кстати, требует инструментария именно пропагандистского) – это окопы государства и «антигосударства». Это обстоятельство существенно влияет на выбор как формы, так и содержания при общении с противником.

В мире торжествует прагматизм, переходящий в цинизм. Аудитория RT вовсе не считает этот телеканал носителем высшей истины и воплощением журналистской честности. В нём просто видят полезную альтернативу пропагандистской, ангажированной картинке мира от ВВС, CNN и т.д. Про традиционно циничный подход российского общества к СМИ с привычкой «читать между строк» тем более говорить нечего.

В этих условиях перед западным информационным мейнстримом (и перед российскими либеральными медиа) – то есть всеми теми, кто привык себя ощущать и позиционировать как абсолютный моральный авторитет и носителя правды (ака объективной информации), – встаёт весьма непростая задача: им с неизбежностью придётся отказаться от такого восприятия и позиционирования себя.

По правде говоря, это единственное разумное решение. Потому что уже сейчас самообман (или пропагандистский шаблон) выглядит глупо и смешно в глазах огромной части общества. А если события продолжат развиваться в нынешнем русле, то за такой подход общество может начать и бить. Для начала в переносном смысле.