Русская Чехия. Почему европейцам нужен наш язык В чешском издании HlídacíPes вышла статья журналиста Кристиана Халупы (Kristián Chalupa) о значении русского языка для Чехии. Автор с любовью пишет о русском языке и отмечает его мировую значимость: «Русский язык является одним из мировых. На нём говорят десятки миллионов людей. Это родной язык выдающихся писателей: Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого, Бориса Пастернака, Александра Солженицына. Свои замечательные тексты на этом языке пел Владимир Высоцкий, а также Булат Окуджава». Кристиан Халупа утверждает, что популярным язык в Чехии был и в XX веке. Правда, во многом его значение зависело от методов преподавания в школах и университетах. Так, учительница русского языка Мирослава Фабианова, коммунистка и... На чтение: 1 минута

В чешском издании HlídacíPes вышла статья журналиста Кристиана Халупы (Kristián Chalupa) о значении русского языка для Чехии.

Автор с любовью пишет о русском языке и отмечает его мировую значимость: «Русский язык является одним из мировых. На нём говорят десятки миллионов людей. Это родной язык выдающихся писателей: Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого, Бориса Пастернака, Александра Солженицына. Свои замечательные тексты на этом языке пел Владимир Высоцкий, а также Булат Окуджава».

Кристиан Халупа утверждает, что популярным язык в Чехии был и в XX веке. Правда, во многом его значение зависело от методов преподавания в школах и университетах. Так, учительница русского языка Мирослава Фабианова, коммунистка и почитатель Иосифа Сталина , не хотела даже выпускать учеников без знания языка: «Она демонстрировала это своими частыми истериками в классах. Она кричала на своих учеников: “Дураки, я не пущу вас в среднюю школу, если вы не можете выучить русский!” Отличник Зденек Тучник <…> перед всем классом спокойно ответил учительнице на её угрозы, сказав, что русский язык – это ерунда и на медицинском факультете он не пригодится. Тогда Фабианова порвала его аттестат с одними пятёрками и поставила четвёрку по русскому языку». Но это было скорее исключением. Другие преподаватели не относились к языку столь фанатично.

В настоящее время в Чехии русский язык преподают в университетах и школах в Праге, Брно, Оломоуце, Остраве, Либереце, Пльзене, Ческе-Будеёвице и других городах.

Причины популярности

Директор Института славистики философского факультета Масарикова университета в Брно Иво Поспишил среди причин популярности русского языка выделяет применение в бизнесе, переводах, жизни. Особой популярностью в Чехии пользуется направление «русский в работе фирмы».

Некоторые студенты вдохновляются русской литературой, культурой. Кто-то опирается на опыт своих предшественников. Например, чешский психолог Владимир Смекал не знал русского, но часто с ним соприкасался. И впоследствии он настолько хорошо освоил язык, что перевёл на чешский некоторые произведения советских психологов Сергея Рубинштейна и Льва Выготского.

К причинам роста популярности также, по мнению Кристиана Халупы, можно отнести экономические успехи России в мире, которые привлекают молодых специалистов, активные политические действия наших политиков и дипломатов. Существенную роль играет обычный туризм, имеющий популярность в России. Если приехать в Турцию, Грецию, Египет, среди отельного персонала (это могут быть не только администраторы, но и горничные) обязательно найдётся русскоговорящий человек.

Таким образом, русский язык постепенно становится неотъемлемой частью международного мира. Красивый, мелодичный и очень сложный, он всё равно завоёвывает любовь иностранцев. Нельзя не брать во внимание и тот факт, что владение им может помочь и в бизнесе, и в быту. Возможно, в скором времени ему удастся потеснить даже нынешние популярные в Европе языки. Но это уже другая тема для обсуждения…

Справка. Мировое значение русского языка

На 2010 год в списке государств постсоветского пространства, граждане которых владеют русским языком, фигурировали Украина, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Эстония, Литва, Молдавия, Киргизия, Таджикистан.

Большое число носителей русского языка живёт и в странах дальнего зарубежья – в Германии , США, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Словакии, Израиле, Китае, Монголии. По степени распространённости русский язык к 2013 году занимал 6-е место после английского, испанского, китайского, хинди/урду и арабского. По данным 2015 года, для 166 миллионов русский язык является родным, для 125 миллионов – вторым, распространён в 16 странах.

Русский язык является официальным в России и Белоруссии. В Киргизии, Казахстане и Абхазии он признан официальным языком, но его использование в некоторых сферах ограничено в пользу государственного языка.

Рабочим русский язык считается в СНГ, ОБСЕ, ООН, МАГАТЭ, ИКАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС, ОДКБ, ШОС и др. Существует также версия сайта блока НАТО на русском языке.