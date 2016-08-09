Россия и Франция. Вместе через призму истории Россия и Франция. Вместе через призму истории На чтение: 3 минуты

«Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный фанатизм» — французский мыслитель Вольтер, состоявший в личной переписке с императрицей Екатериной Великой, ещё в XVIII веке сформулировал одну из причин трагических событий, которые произошли в Ницце 14 июля 2016 года.

Национальный и религиозный фанатизм часто лежат в основе террористических актов, которые совершаются в разных странах мира. Последний, вопиющей жестокости, на Английской набережной, лишь подчеркнул возрастающую опасность международного терроризма.

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении к народу Франции отметил: «Россия знает, что такое террор и угрозы, которые он создает для всех нас. Наш народ не раз сталкивался с подобными трагедиями и глубоко переживает случившееся, сочувствует французскому народу и солидарен с ним. Только объединенными усилиями можно победить терроризм».

Россия готова вместе с Францией противостоять мировому злу. Так было 100 лет назад, во времена Первой Мировой войны, так было и в годы Второй мировой, когда легендарная эскадрилья Нормандия - Неман стала символом единства двух народов в борьбе с фашизмом. И сегодня обе страны опять вместе — об этом также говорилось во французском Бресте, где на следующий день после трагедии в Ницце, состоялось открытие памятного обелиска Русскому экспедиционному корпусу.

Открытие, несмотря на траур, было решено не переносить, потому что этот обелиск символизирует союзническую доблесть и отвагу, которую проявили герои Русского экспедиционного корпуса, выполняя свой воинский долг. Часто ценой собственных жизней. Брестский обелиск — уже пятый по счёту памятник, посвящённый боевому братству русских и французских солдат и офицеров. Три из них установлены на территории Франции при участии Российского военно-исторического общества.

Отношения России и Франции уникальны, как подчеркивал Жак Ширак, «они основаны на взаимном признании и притяжении народов, неуклонно стремящихся к идеалу, красоте и правде». Были периоды вражды и противостояния, связанные с польскими событиями, Крымской войной и, особенно, попытками Наполеона покорить Россию в 1812 году. Тем не менее, взятие русской армией Парижа в 1814 году, как отмечали мемуаристы, не оставило у французов негативного восприятия русских, а скорее обогатило культуру. Вернее, произошло взаимное обогащение культур.

Интеллектуальное лидерство Франции, особенно в XVIII-XIX веках признавали многие страны, в том числе и Россия. Не случайно, правилом хорошего тона для русских дворян было общение на французском языке и обучение французским манерам. Многие в то время в России считали Францию «земным раем», и лишь заграничный поход 1814 года развеял этот миф, а французы в свою очередь перестали видеть в русских «северных варваров».

Три гранитных обелиска, посвященных солдатам и офицерам Русской армии, погибшим во время французской кампании 1814 года, созданные по инициативе Российского военно-исторического общества, установлены к 200-летию взятия Парижа русскими войсками (март 1814 года) при активном содействии Посольства России во Франции и лично Чрезвычайного и Полномочного посла РФ во Франции Александра Константиновича Орлова. Скульптор — заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств Александр Таратынов. Обелиски установлены в городах Реймс, Фер-Шампенуаз, Бержере-ле-Вертю при содействии мэрий этих городов.

Русская армия побеждала, но не могла не нести потери. Только в сражении за Париж, самом кровопролитном в кампании 1814 года, погибло около шести тысяч солдат и офицеров русской армии. Памятные обелиски погибшим русским солдатам восстановили историческую память, и стали частью современной культуры Франции, уважительно относящейся к прошлому своей страны. Война 1812 года, и заграничный поход Русской армии обе страны вспоминают как важную часть общей истории. Недаром, в Бородино каждый год в годовщину знаменитой битвы, поминают французских солдат, погибших на Бородинском поле, а спустя 200 лет, здесь были перезахоронены останки русского воина, смертельно раненного в битве у города Ножан-сюр-Сен и скончавшегося в военном госпитале в феврале 1814 года.

Решение о перезахоронении по ходатайству Посольства Российской Федерации во Франции было принято Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским во время его визита в Париж в июне 2014 года. Церемония прошла под эгидой Российского военно-исторического общества.

Как сказал тогда Владимир Мединский: «Всякая война считается законченной, когда похоронен последний солдат. И отмечая 200 лет со дня окончания Первой Отечественной войны 1812-1814 годов, мы хороним последнего русского солдата этой войны и закрываем эту книгу, пусть она больше никогда не откроется».

В конце XIX века, преодолев вражду, Россия и Франция стали двигаться в сторону укрепления дружественных связей. У обеих стран появились общие цели и интересы. Это было связано с возрастающей агрессивностью Германии. В итоге, заключённые в 1891-1894 годах соглашения между Россией и Францией, и последовавшие за ними англо-французские и русско-английские договоренности, положили начало Антанте. Союзническая верность, умение договариваться и координировать свои действия помогали России и Франции противостоять агрессии, тоталитаризму и защищать общеевропейские ценности. Это в полной мере проявилось в годы Первой Мировой войны. Решение о создании Русского экспедиционного корпуса было принято в конце 1915 года в ответ на настойчивые просьбы французского правительства. Этот корпус состоял из четырёх бригад, первая бригада прибыла во Францию через Марсель, путь остальных лежал через Брест.

«Ангел-хранитель с пальмовой ветвью» на набережной Круазетт в Каннах работы скульптора Петра Стронского увековечил память солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса и стал первым монументом в масштабной программе РВИО, посвящённой увековечиванию памяти героев Первой мировой. За два года он вошёл в число обязательных для посещения мест во время Каннского фестиваля, и стал популярной достопримечательностью города.

В апреле 2015 года министр культуры РФ Владимир Мединский открыл памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса в коммуне Курси, в регионе Шампань-Арденны. Памятник сразу полюбился местным жителям. Это скульптура русского солдата, держащего в одной руке маленькую девочку, а в другой плюшевого медвежонка. Именно в этих местах, в Шампани, отважно сражались русские солдаты в составе экспедиционных бригад. Наиболее тяжёлые бои выпали на плечи русских во время апрельского наступления 1917 года, вошедшего в историю, как «бойня Нивеля». Части 1-й бригады сражались около Реймса, заняв важный опорный пункт противника около деревни Курси, выполнив поставленную задачу. Причём потери в некоторых батальонах составляли до 70%.

Обелиск во французском Бресте, установленный 15 июля этого года по инициативе Российского военно-исторического общества, посвящён 100-летию прибытия во Францию третьей бригады Корпуса. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, принявший участие в церемонии открытия обелиска, отметил: «Мы должны помнить о союзническом единстве, о подвигах тех, кто несмотря ни на что продолжал сражаться за общие идеалы. Если мы сохраним эти идеалы, сегодня нам легче будет бороться против новых угроз мировой безопасности, находить решения для выхода из кризисных ситуаций, лучше понимать друг друга. Надо смотреть на нашу совместную историю через призму преемственности».

Преемственность истории как раз проявляется в солидарности народов России и Франции, в их сопереживании чужому горю и желании быть вместе в трудную минуту, чтобы совместными усилиями защищать мир на земле и отстаивать идеалы свободы и братства. Об этом и напоминают установленные Российским военно-историческим обществом во Франции памятники и обелиски.