Путин – «последний консерватор Европы»? 18 июля в американском журнале The American Conservative вышел материал почётного профессора гуманитарных наук Элизабеттаун-колледжа, политического философа Пола Готфрида, в котором автор рассуждает о консерватизме Владимира Путина и о зарубежных сторонниках российского президента. В центре статьи Пола Готфрида находится анализ поддержки Владимира Путина и критики американскими силами: «Нужно совершенно не разбираться в идеологических различиях между представителями правого крыла, чтобы заявлять, что все консерваторы единодушно выступают против Путина. Правые, если не считать классического «консервативного движения», которое подразумевают журналисты, когда пишут о консерваторах, питают уважение – порой даже чрезмерное уважение – к президенту России». Журналист, упоминая о некоторых коллегах, которые считают Путина «выдающимся государственным деятелем нашего времени», отрицает факт... На чтение: 1 минута

18 июля в американском журнале The American Conservative вышел материал почётного профессора гуманитарных наук Элизабеттаун-колледжа, политического философа Пола Готфрида, в котором автор рассуждает о консерватизме Владимира Путина и о зарубежных сторонниках российского президента.

В центре статьи Пола Готфрида находится анализ поддержки Владимира Путина и критики американскими силами: «Нужно совершенно не разбираться в идеологических различиях между представителями правого крыла, чтобы заявлять, что все консерваторы единодушно выступают против Путина. Правые, если не считать классического «консервативного движения», которое подразумевают журналисты, когда пишут о консерваторах, питают уважение – порой даже чрезмерное уважение – к президенту России».

Журналист, упоминая о некоторых коллегах, которые считают Путина «выдающимся государственным деятелем нашего времени», отрицает факт того, что российскому лидеру важен мир во всём мире и нужно разрешение православия на политические действия. Подобное утверждение подкрепляется бездоказательным рассуждением об агрессивном поведении Путина на Украине и в Сирии.

Постепенно, с помощью апелляции к главным человеческим ценностям – миру и религии, автор закрепляет за российским лидером ярлык «экспансионистские амбиции». Но вот только конкретных доказательств опять нет. Да и зачем, скажете вы, они журналисту, если он уже сказал про то, что Путину не интересны мир и религия? И так всё ясно? Это довольно ловкий приём, с помощью которого журналист устанавливает доверительный контакт с аудиторией, подменяя истинные аргументы тем, что всегда было и будет важно человечеству.

Далее Пол Готфрид беспокоится о своих «друзьях-консерваторах», которые забыли «обо всех тех убийствах и беззакониях, которые творили российские правительства прошлого на Украине, в Прибалтике, Венгрии, Польше и других странах Центральной и Восточной Европы». Апеллируя к тому, что Путин – бывший агент КГБ, автор возлагает ответственность за решения советского руководства и на Путина.

Но, простите, причём тут Путин? В период существования Советского Союза Владимир Путин не был лидером страны. Он родился 7 октября 1952 года. Он действительно с 1975 по 1991 год служил в КГБ, выполняя приказы вышестоящего начальства. Но какими бы ни были исторические факты, какую ответственность несёт за них человек, который не принимал тогда конкретных решений, который не распоряжался и не отдавал приказы? На эти вопросы автор не отвечает.

Готфрид также отмечает, что нынешний президент США Дональд Трамп был прав, когда напомнил полякам о страданиях от советской оккупации. Но какой оккупации?

21 апреля 1945 года в Москве был заключён Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской Республикой. 18 июля 2017 года на сайте Минобороны были опубликованы уникальные документы, доказывающие тот факт, что СССР в военные годы оказывал колоссальную помощь и боролся за освобождение страны от нацистов. Кроме того, Польша в силу сложной экономической ситуации брала кредиты как у СССР, так и у США.

Прибалтийская ситуация также остаётся непонятой, поскольку в 21 веке лидеры стран развивают мысль о необходимости России заплатить за ущерб от советской оккупации, которой, по сути, не было. Многие историки отмечают, что термин «оккупация» широко объясняется в международном праве, и то, что было на территории Прибалтики в 20 веке, никак не подходит под это объяснение…

Итак. Обвинять в том, что было в прошлом веке, человека, который работает уже в другом мире, как минимум странно. Упоминать вскользь об оккупации, но не приводить веских аргументов (по сути, их просто нет) – некорректно, хотя бы потому, что нужно иметь уважение к тем, кто одержал победу во Второй мировой войне и помогал страдающим от фашизма странам. И, наконец, бездоказательно утверждать, что российскому лидеру с его «экспансионистскими амбициями» не нужен мир?! Что с вами, мистер Готфрид?