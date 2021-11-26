ПОРОШЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОРОШЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ - украинский государственный и политический деятель, предприниматель.
Из семьи служащего. В 1989 году окончил Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, кандидат юридических наук (2002). Мастер спорта по дзюдо. С началом 1990-х годов - в бизнесе (корпорация «Roshen», ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» («Укрпроминвест»)). В 1998 году избран в Верховную раду, член фракции Социал-демократической партии Украины (объединённой). В 2000 году вышел из состава этой фракции, создал и возглавил фракцию «Солидарность». С 2001 года лидер одноимённой партии (в декабре 2001 года присоединилась к блоку В.А. Ющенко «Наша Украина»). С 2002 года председатель бюджетного комитета Верховной рады. На выборах президента Украины в октябре 2004 - январе 2005 годов доверенное лицо Ющенко. СМИ неоднократно называли Порошенко «главным спонсором оранжевой революции». В феврале - сентябре 2005 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Конфликтовал с премьер-министром Ю.В. Тимошенко и её окружением. В 2006-2007 годы председатель комитета по финансам и банковской деятельности Верховный рады. После распада «оранжевой коалиции» в феврале 2007 - марте 2012 годов председатель Совета Национального банка Украины. С сентября 2007 года вновь депутат Верховной рады от пропрезидентского блока «Наша Украина - Народная самооборона». В октябре 2009 - марте 2010 годов министр иностранных дел, активно выступал за евроинтеграцию Украины и её вступление в НАТО. В период президентства В.Ф. Януковича министр экономического развития и торговли (март - декабрь 2012). После очередного избрания в Верховную раду вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Украины. В начале 2014 года одобрил акции протеста, приведшие к насильственному отстранению Януковича от власти, впоследствии поддержал проведение силовой операции против Донецкой и Луганской народных республик. 25.5.2014 года на внеочередных выборах избран президентом Украины (получил 54,7% голосов избирателей).