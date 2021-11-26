«ПЁТР ВЕЛИКИЙ»

«ПЁТР ВЕЛИКИЙ» - На­зва­ние ко­раб­лей российского и советского ВМФ.

1) Пер­вый в ми­ре бру­ст­вер­но-ба­шен­ный бро­не­но­сец, са­мый круп­ный для сво­его вре­ме­ни ко­рабль российского ВМФ. По­стро­ен в 1869-1876 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся «Крей­сер», в 1872 году в оз­на­ме­но­ва­ние 200-ле­тия со дня ро­ж­де­ния ос­но­ва­те­ля русского фло­та Пет­ра I пе­ре­име­но­ван в «Пётр Великий». Во­до­из­ме­ще­ние свыше 10 тысяч тонн, дли­на 100,6 м, ши­ри­на 19,3 м, осад­ка 7,5 м; мощ­ность па­ро­вых ма­шин 8,3 тысяч лошадиных сил (6,1 МВт); ско­рость 14,3 узлов (26,5 км/ч); даль­ность пла­ва­ния 3,6 тысячи миль (6,7 тысяч км); воо­ру­же­ние - 18 артиллерийских ору­дий различных ка­либ­ров, 2 под­вод­ных тор­пед­ных ап­па­ра­та. До ус­та­нов­ле­ния официальной клас­си­фи­ка­ции чис­лил­ся мо­ни­то­ром, в 1873 году от­не­сён к клас­су бро­не­нос­ных ко­раб­лей, а с 1892 года - эс­кад­рен­ных бро­не­нос­цев.

В 1881-1882 годах со­вер­шил пла­ва­ние из Крон­штад­та в Сре­ди­зем­ное море и об­рат­но. В 1904-1906 годах про­шёл мо­дер­ни­за­цию и был пе­ре­ве­дён в класс учеб­но-ар­тил­ле­рий­ских ко­раб­лей. Уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не и Гражданской вой­не 1917-1922 годов , ис­поль­зо­вал­ся для под­го­тов­ки артиллерийских спе­циа­ли­стов фло­та, а с 1917 года - в ка­че­ст­ве пла­ву­чей ба­зы под­вод­ных сил Балтийского фло­та. Осе­нью 1917 года во­шёл в со­став Крас­но­го Балтийского фло­та. В 1918 году со­вер­шил пе­ре­ход из Ре­ве­ля (ны­не Тал­лин) в Гель­синг­форс (Хель­син­ки), за­тем - в Крон­штадт, где был по­став­лен на дол­го­временное хра­не­ние. 21 мая 1921 года ис­клю­чён из бое­во­го со­ста­ва фло­та, ра­зо­ру­жён и пе­ре­обо­ру­до­ван в мин­ный блок­шив. Ис­поль­зо­вал­ся для хра­не­ния мин­но­го бое­за­па­са, как склад флот­ско­го иму­ще­ст­ва, за­тем как плав­ка­зар­ма. В го­ды советско-финляндской вой­ны 1939-1940 годов и Великой Отечественной вой­ны уча­ст­во­вал в мин­но-за­гра­дительных дей­ст­ви­ях сил фло­та. В 1959 году ис­клю­чён из со­ста­ва ВМФ, ра­зо­бран на ме­тал­ло­лом.

2) Tя­жё­лый атом­ный ра­кет­ный крей­сер советского (с 1992 года российского) Северного фло­та (до 27 мая 1992 года «Юрий Ан­д­ро­пов»). По­стро­ен в 1986-1998 годах в Ле­нин­гра­де (с 1991 года Санкт-Пе­тер­бург). Во­до­из­ме­ще­ние 24,5 тысяч тонн, дли­на 251 м, ши­ри­на 28,5 м, осад­ка 10,3 м; мощ­ность энер­ге­тические ус­та­нов­ки (2 атом­ных ре­ак­то­ра) 140 тысяч лошадиных сил (103 МВт), ско­рость 31 узел (57,4 км/ч), даль­ность пла­ва­ния не­ог­ра­ни­чен­ная; воо­ру­же­ние: про­ти­во­ко­ра­бель­ный ра­кет­ный ком­плекс «Гра­нит» (20 про­ти­во­ко­ра­бель­ных ра­кет), зе­нит­ные ра­кет­ные ком­плек­сы «Форт» и «Кин­жал» (все­го 224 зе­нит­ные управ­ляе­мые ра­ке­ты), зе­нит­ный ра­кет­но-артиллерийский ком­плекс «Кор­тик» (192 зе­нит­ные не­управ­ляе­мые ра­ке­ты и 36 тысяч артиллерийских сна­ря­дов), од­на 2-стволь­ная 130-мм уни­вер­саль­ная артиллерийская ус­та­нов­ка АК-130, две 6-стволь­ные ре­ак­тив­но-бом­бо­вые ус­та­нов­ки (96 бомб), два 5-труб­ных 533-мм тор­пед­ных ап­пара­та, 20 про­ти­во­ло­доч­ных ра­кет или тор­пед, 2 вер­то­лё­та и другие ком­плек­сы и сред­ст­ва.

Кро­ме то­го, в росссийском во­енном фло­те имя «Пётр Великий» но­си­ли гос­пи­таль­ное суд­но Чер­но­мор­ско­го (1914-1919 годы) и ле­до­кол Балтийского (1914-1917 годы) фло­тов.

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