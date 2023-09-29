Осе́тия Ю́жная

Осе́тия Ю́жная (Республика Южная Осетия — Государство Алания) — частично признанное государство на Южн. Кавказе. Граничит на севере с Россией, на юге — с Грузией. Столица — Цхинвал. Численность населения — 56,4 тыс. человек (2020), национальный состав: осетины — 90 %, грузины — 7 %, русские — 1 % (2015).

Древнейшие археологические находки на территории О. Ю. относятся к ашелю и мустье (Кударо, Цхинвал). Для бронзового века характерно взаимодействие куро-араксской и северокавказской (ранний период), триалетской (средний период), кобано-­колхидской общности (поздний период). В раннем железном веке сюда проникает скифское влияние. С рубежа IV–III вв. до н. э. политически здесь доминировала Иберия (Картли), культурно, наряду с кобанскими и колхидскими традициями, прослеживаются связи как с персидско-­парфянскими и греко-­римскими центрами, так и с сарматским кочевым миром. С середины III — начала IV в. сюда проникали аланы (в «Картлис цховреба» — «овсни», откуда рус. «осетины»). Крещение Иберии в IV–V вв. стимулировало храмовое строительство на этих землях, наиболее активное в XII–XIII вв. В XIV–XV вв. аланы/овсы стали чаще оседать на южных склонах Главного Кавказского хребта, в том числе с дозволения Багратидов . Очередная волна миграций овсов/осетин в Закавказье относится к XVI–XVII вв. К XVIII в. в бассейне р. Большая и Малая Лиахва и их притоков сложились их общества — Кударгом, Урстуалта, Джава и др.

После присоединения Картли-­Кахетинского царства к Российской империи в 1801 в О. Ю., считавшуюся частью Грузинской области, направлялись военные экспедиции. В результате административных преобразований 1840‑х земли О. Ю. оказались разделены между Тифлисской и Кутаисской губерниями. С окончательным «замирением» южных осетин к 1850 они были полностью подчинены имперской администрации и с 1852 переведены в разряд государственных крестьян.

В июне 1917 созданный на территории О. Ю. Национальный совет и 1‑й съезд делегатов обеих Осетий высказались за «право свободного самоопределения» для южных осетин и их объединение с северными. В январе 1918 в Тифлисе возникла осетинская большевистская организация «Чермен». В марте восстание подавила меньшевистская Грузинская Демократическая Республика, которая объявила О. Ю. своей составной частью. В ответ на ввод в мае 1919 ее вой­ск, в июле в селении Джава был создан Юго-­Осетинский окружной комитет Российской коммунистической партии (большевиков) — РКП(б). В декабре, после карательного похода грузинских сил, часть югоосетинских повстанцев перешла в Северную Осетию. В мае 1920 близ Рокского перевала повстанцы провозгласили власть Советов, а в июне заняли Джаву и Цхинвал; последний вскоре отбили меньшевики; их террор вынудил значительную часть жителей прилегающих осетинских сёл бежать на север.

В марте 1921 О. Ю. перешла под контроль Красной армии, окончательно установившей здесь советский строй. В октябре Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Коммунистической партии (большевиков) Грузии предоставил О. Ю. статус автономии, который закрепил в апреле 1922 декрет ЦИК Грузинской Советской Социалистической Республики (ГССР) об образовании Юго-­Осетинской Автономной Области (ЮО АО) с центром в Цхинвале.

Попытка ЮО АО в ноябре 1989 получить статус Автономной Советской Социалистической Республики (АССР) в составе ГССР, которой оказал противодействие Тбилиси, привела в декабре к началу Южно-­Осетинского конфликта , который не смогло урегулировать вмешательство в 1991 властей СССР. Ввод грузинских военизированных формирований привел к вооруженным столкновениям, унесшим более 1000 жизней, но не предотвратил провозглашение независимости Республики Южная Осетия (РЮО) в декабре 1991, подтвержденное референдумом в январе 1992. По Сочинскому (Дагомысскому) соглашению президентов РФ и Грузии о принципах урегулирования конфликта (июнь 1992) создавались Смешанные (российско-­грузинско-осетинские) силы по поддержанию мира и контрольная комиссия. В ноябре 1993 на первых в истории РЮО президентских выборах победу одержал Л. А. Чибиров. В 2001 была принята Конституция РЮО, а президентом избран Э. Д. Кокойты.

В августе 2008, в ответ на попытку правительства М. Н. Саакашвили штурмом взять Цхинвал, РФ провела «операцию по принуждению Грузии» к миру и признала независимость ЮО, заключив в сентябре договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2012 ЮО возглавил Л. Х. Тибилов, при котором в марте 2015 подписан Договор о союзничестве и интеграции с РФ. В апреле 2017 президентом избран А. И. Бибилов (в 2014–2017 председатель парламента). Одновременно по итогам референдума принято нынешнее официальное название ЮО.

Лит. : Очерки истории Юго-Осетинской автономной области. Т. 1. Тбилиси, 1985; История южных осетин / Под ред. Л. А. Чибирова. Цхинвали, 1990; Дзаттиаты Р. Г. Культура позднесредневековой Осетии. Владикавказ, 2002; Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: Документы 1989–2006 гг. М., 2008. Т. К. Кораев.