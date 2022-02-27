«Однажды в пустыне» - современное кино о современной войне Капитан Шаберов прошел уже немало войн, но никак не может найти место в жизни На чтение: 2 минуты

Капитан Шаберов прошел уже немало войн, но никак не может найти место в жизни. Поэтому русский сапер обучает разминированию молодых сирийцев, но плюет на собственную безопасность. И встречает необычную женщину.

Что хорошего в этом кино?

Ощущение реальной войны. Простреленные дорожные указатели, легковушки с надписями на арабском, портреты Башара Асада, руины еще недавно цветущей страны... Заметно, что при создании декораций и прочего антуража использовали съемки настоящей Сирии. По словам режиссера Андрея Кравчука («Союз спасения»), фильм консультировали наши саперы и сирийцы. А отец оператора Морада Абделя Фаттиха - родом из Египта.

И война – сложная. На удивление, фильм без ура-патриотизма. Потери большие - и показаны без прикрас. Малейшая ошибка – и немедленная расплата. Но можно отлично знать свое дело – а потом рядом рванет полтонны взрывчатки.

Герои – фактурны. Кто они, чем живут – показано через мелкие детали, а не длинные диалоги. Подарок дочке от молодого отца, искалеченная рука немолодого ветерана, фото на телефоне... Поэтому персонажи – убедительны.

Веришь, что ветеран по прозвищу «Уже» (Александр Робак) многое повидал.

А молодые саперы (Павел Чинарев и Александр Метелкин) – люди другого, нового поколения. Во всем.

Сирийка Джамиля (Екатерина Метелкина) – выжила на чудовищной войне, но как?

Доступно показана работа саперов – от всяческих минных хитростей до переносных «глушилок» и разминирования роботом «Уран».

Это сложное, опасное, но крайне нужное дело. А не просто перерезание проводов на скорость, как в Голливуде.

Отлично сняты батальные сцены - от подрыва фугаса до внезапной перестрелки на базаре.

Хотя в паре эпизодов есть и минусы (на мой взгляд): «слоу-мо» (замедленная съемка, много лет как штамп Голливуда), резкие «скачки» камеры и немного излишний пафос музыки. По счастью, большая часть фильма снята куда лучше.

Аккуратно показано, что наши войска в Сирии не должны выигрывать там войну. Они должны помочь местным выиграть там войну. Научить их. И сирийцы показаны очень разными людьми.

Враги – умелы, опасны и отнюдь не безлики. У них свои сложные судьбы и причины убивать. Думаете, боевик – непременно бородач с черным флагом и безумными глазами? Ошибаетесь.

Еще плюс – огромная массовка и множество техники. В новейших боевиках Голливуда такая роскошь, увы, уже пропала.

Причем техники не «абы какой» – а реально используемой нашей и сирийской армией, от бронированных Камазов и пикапов с пулеметами до штурмовиков Су-25, вертолетов и увешанных «самопальной» защитой танков.

Конечно, реальная жизнь и кино – это совершенно разные вещи.

Наверное, самый известный (и любимый зрителями) фильм о саперах – это «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу. «Повелитель...», что называется, задал тон современному военному кино. Все-таки шесть «Оскаров», включая статуэтки за лучший фильм и режиссуру (крайне редкое сочетание), плюс куча других наград, на дороге не валяются.

Поэтому некоторые моменты сюжета «Однажды в пустыне» похожи на фильм Бигелоу – но при этом сильно переработаны.

Герой «Повелителя...» (актер Джереми Реннер) – тоже весьма опытный сапер, и тоже плюет на технику безопасности. Он буквально одержим войной – и обожает рисковать жизнью.

И в голливудском кино работа сапера показана по киношным законам.

Например, трио саперов ездит по оккупированному Багдаду и местной пустыне в единственном авто, без малейшей поддержки.

Опытный профи «дергает за верёвочку» – и вытягивает целую связку снарядов. Зачем он так поступил – до сих пор не могу понять.

Причем коллега главного героя, попав в засаду, хватает чужую крупнокалиберную винтовку – и успешно «валит» вражеского снайпера, который прямо на этом месте и этой дистанции уже пристрелил трех человек. Прямо «человек-оркестр» – и сапер, и снайпер, и на дуде игрец.

А почему?

Как писали реальные ветераны США – зрители не стали бы смотреть на мужика, который два часа просто ходит туда-сюда в костюме сапера. Тем более сейчас при малейшей опасности используют роботов – и в нашей армии тоже.

Отсюда «фантастические» приключения героя Реннера. А в реальности человека с повадками такого «ковбоя» просто не допустили бы к работе.

Все люди в военной форме выглядят примерно одинаково – поэтому на экране вместо солидной поддержки крохотная одинокая группа.

Между обнаружением мины и ее обезвреживанием запросто могут пройти целые часы – кто столько высидит?

У кино - свои законы.

Поэтому капитан Шаберов – сапер, который и с автоматом по ночам бегает, и в переговорах участвует, и к генералу запросто обращается.

Причем «Однажды в пустыне» - куда реалистичнее «Повелителя бури».

У Бигелоу прочие саперы всерьез думают «случайно» подорвать главного героя - ибо он достал коллег ненужным риском. У нас саперы просто подают рапорт – не можем с таким психом работать, вот потому и потому.

Приключения Шаберова более обоснованы сюжетом. А навыки героя – могут быть «заработаны» на прошлых войнах.

Лучше прописано – что делают наши люди в сирийской пустыне. И для кого.

Пожалуй, хорошо, что сместили акцент от просто разминирования Пальмиры (как хотели изначально) к историям людей на войне.

Некоторые повороты неожиданны для зрителя – но намеки на них даны заранее. Значит, кино хорошее.

Нельзя не отметить финал – своебразную «эстафету» от прошлого к будущему.

Вердикт. «Однажды в пустыне» – более чем достойно просмотра.