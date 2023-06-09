Мемориальный комплекс «Саур-Могила» В сентябре 2022 года в ДНР был открыт восстановленный мемориальный комплекс. На чтение: 2 минуты

В сентябре 2022 года в ДНР был открыт восстановленный мемориальный комплекс.

Комплекс «Саур-Могила» посвящён освобождению Донбасса советскими воинами в 1943 году. Первый памятник на кургане появился после окончания Великой Отечественной войны, в 1959 году. Это была шестиметровая известняковая пирамида, увенчанная красной звездой. Вокруг памятника находилась корабельная цепь и пушки. Тот мемориал посвятили солдатам, отдавшим жизни за освобождение Донбасса.

В сентябре 1967 года на кургане Саур-Могила был открыт новый мемориальный комплекс. На торжественной церемонии присутствовало более трёхсот тысяч человек. На месте пирамиды появился 36-метровый гранитный обелиск. В нём находилась комната боевой славы, посвящённая ожесточённым боям на Миус-фронте. В музее можно было увидеть фотокопии газет с публикациями о сражениях, картосхемы захвата стратегической высоты, портреты красноармейцев. Кроме этого, у подножия мемориала расположилась смотровая площадка и скульптура Советского солдата (спустя несколько лет рядом появится ещё и Вечный огонь). К вершине кургана вела лестница. Справа от неё расположились пилоны, посвящённые пехотинцам, лётчикам, артиллеристам и танкистам. А слева находилась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»

Во время конфликта в 2014 году мемориальный комплекс сильно пострадал из-за обстрелов украинской стороной. Однако донецкое ополчение сумело занять «Саур-Могилу» в августе того же года.

В годы Великой Отечественной войны

Курган Саур-Могила расположен в Шахтёрском районе ДНР. Его высота составляет 277,9 метров на уровнем моря. Рядом расположен бассейн рек Крынка и Миус, который от Азовского моря отделяют лишь девяносто километров.

Сам по себе курган имеет большую историческую ценность, поскольку в нём удалось обнаружить захоронение срубной культуры в каменном ящике. Впервые он был описан в 1864 году археологом Иваном Забелиным.

В годы Великой Отечественной войны курган играл важную стратегическую роль. Несмотря на то, что территория Донбасса была оккупирована немцами уже в 1941 году, бои там не прекращались. А в окрестностях кургана фашисты возвели оборонительные сооружения первой линии Миус-фронта. Длина укреплений составляла более сотни километров, а глубина — 12 километров. Сама Саур-Могила, поскольку являлась господствующей высотой, была выбрана в качестве наблюдательного пункта 6-й армии вермахта. И на картах она обозначалась с отметкой 277,9 метра.

Главные бои за господствующую высоту произошло летом 1943 года. В июле Красной армии удалось провести молниеносную атаку. Воспользовавшись растерянностью врага, советские солдаты смогли занять важный плацдарм на западном берегу реки Миус у подножия кургана. Однако в начале августа красноармейцам пришлось отступить, поскольку противник перебросил к Саур-Могиле резервы. На протяжении последующих дней шла подготовка. И 18 августа Красная армия перешла в наступление. Кровопролитные бои длились без малого две недели. И 31 августа высота была взята.

Судьба мемориального комплекса

После окончания войны на Саур-Могиле появился первый памятник, посвящённый советским солдатам. На нём была надпись, говорящая о том, что в боях за Донбасс погибло свыше 23 тысяч человек.

В 1960 году было принято решение о создании мемориального комплекса на кургане. Союз архитекторов СССР организовал открытый конкурс, в котором приняли участие свыше тридцати творческих организаций. Победу одержали Флориан Коцюбинский, Иван Горовой и Ксанфий Кузнецов. Скульпторы и архитекторы приступили к работе. На создание грандиозного мемориального комплекса ушло несколько лет. И открыт он был 10 сентября 1967 года.

Летом 2014 года на землю Донбасса вновь пришла война. За Саур-Могилу шли ожесточённые сражения между ополченцами Донецкой Народной Республики и украинскими боевиками. Во время боёв мемориальный комплекс сильно пострадал, большая часть композиций была уничтожена. Например, полностью разрушенными оказались фигура солдата и сам обелиск. А барельефы и пилоны получили серьёзные повреждения. И только тот, что донецкие ополченцы сумели занять высоту в августе 2014 года, спасло мемориальный комплекс от полного уничтожения.

Весной 2015 года на кургане появился колокол, а также началась подготовка к строительству часовни в честь погибших ополченцев ДНР. Летом 2022 года реконструкцией мемориала занялось Министерство обороны Российской Федерации при участии Российского военно-исторического общества. Работа заняла 90 дней, после чего мемориальный комплекс был открыт.

За три месяца были восстановлены 36-метровая стела, фигура Солдата Победы, Вечный огонь и другие элементы комплекса. Кроме этого, добавили и новые элементы, посвящённые трагическим событиям 2014 года. А вот следы от обстрелов и взрывов на рельефах решили сохранить. В назидание потомкам.

8 сентября состоялось торжественное открытие мемориального комплекса. На Саур-Могиле вновь зажгли Вечный огонь, а Денис Пушилин и Леонид Пасечник возложили цветы у подножия памятника. После чего была объявлена минута молчания.

Обложка: ria.ru