Финал «дела о русском допинге»: профанация и другие пакости ...Глава якобы независимой комиссии ВАДА канадский профессор Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о «беспрецедентных и систематических случаях приёма допинга в российском спорте». Шума накануне обнародования текста из 144 страниц было много, но уже на следующий день почти всё стихло: юристу из Западного Онтарио, как и в первый раз, вместо внятных доказательств за неплохие деньги удалось лишь сотрясти воздух. На чтение: 2 минуты

В пятницу 9 декабря глава якобы независимой комиссии ВАДА канадский профессор Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о «беспрецедентных и систематических случаях приёма допинга в российском спорте». Шума накануне обнародования текста из 144 страниц было много, но уже на следующий день почти всё стихло: юристу из Западного Онтарио, как и в первый раз, вместо внятных доказательств за неплохие деньги удалось лишь сотрясти воздух.

Опять водопроводчик из ФСБ

Олимпиады, как всем известно, бывают летними и зимними. Доклады 71-летнего Макларена в 2016 году отличились той же периодичностью. Первый, летний, призван был изгнать сборную России с Олимпиады в Рио , но цели своей не достиг по причине очевидной голословности.

Мало того, доклад был подобен бумерангу – в августе-сентябре группа хакеров Fancy Bear взломала ресурсы самого ВАДА и обнаружила вполне реальные, железобетонные доказательства секретов успеха десятков западных спортивных звёзд, имевших для приёма запрещённых препаратов т.н. «терапевтические исключения» (ТИ). Ящик Пандоры был открыт, и летние разговоры о защите «чистых спортсменов» от страшных русских допингёров потеряли даже теоретический смысл.

На фоне этих скандалов Макларен, как любили писать в советской печати, долго оттягивал свой ужасный конец и переносил сроки явления публике своего творения. Когда же, наконец, спустя пять месяцев таки явил, оказалось, что доказательства всё те же – из откровений беглого руководителя РУСАДА Григория Родченкова.

К докладу приложены 1166 расшифровок его разговоров, по сути, опровергающие любимый тезис Макларена и всея ВАДА о существовании масштабной государственной программы приёма допинга в России. По-хорошему после этих текстов Родченкова надо передавать российскому правосудию и довести до реального приговора заведённое против него уголовное дело. «Может, это была небольшая коррумпированная группа людей, работавших на собственную выгоду?», – резонно предположил отбывший дисквалификацию за допинг российский конькобежец Сергей Лисин.

На серьёзные доказательства канадский учёный так и не сподобился:

- так и осталось неизвестным, как конкретно Родченков со товарищи научились вскрывать баночки с мочой уважаемой швейцарской фирмы, доселе убеждённой в том, что вскрыть их невозможно;

- не доказана причастность к упомянутой выше системе ни Виталия Мутко, ни Олимпийского комитета России.

Последнее означает, что популярные в спортивной прессе ужастики о лишении России зимней Олимпиады-2018 и тем более чемпионата мира по футболу того же года не сбудутся практически точно. А вот в корейском Пхенчхане вполне могут повторить бразильский опыт с отстранением россиян в каком-то виде спорта, чтобы заблаговременно исключить возможность победы сочинского образца.

Характерно, что президент МОК Томас Бах вослед нынешнему докладу канадца тут же заявил о неприемлемости «коллективной ответственности за применение допинга».

У Макларена же вместо внятных доказательств – круглые, но мутные цифры – 1000 замешанных в историях с подменой проб наших спортсменов, два неназванных олимпийских чемпиона с четырьмя золотыми медалями, одна серебряная медалистка и т.п. Нарытые данные теперь передаются международным федерациям, которые и будут решать, что делать с подозреваемыми атлетами. Очень даже может быть, что доказательств будет недостаточно – валить всё на пресловутого водопроводчика из ФСБ как-то несолидно. Максимум, чего после этого добьются – задним числом лишат Россию сочинского первого места в командном зачёте. Но эта победа уже отпечаталась в нашей исторической памяти, её уже не вычеркнешь как событие.

Запомнится же зимний доклад разве что парочкой колоритных деталей – выявлена маскировка Родченковым запрещённых препаратов с помощью растворимого кофе и поваренной соли, следы марихуаны у футболистов и хоккеистов невысокого полёта и мужские гормоны в моче хоккеисток.

Вымученная халтура и новая история спорта

Итак, будь всё это озвучено летом до бразильских Игр, никакого потрясения основ даже при тогдашних политических обстоятельствах оно вызвать было бы не в состоянии. Новые сотни тысяч долларов, выделенные Макларену на его творчество, убедили разве что Юлию Латынину и потрачены были по большому счёту зря. Потому как после 8 ноября те самые политические обстоятельства изменились кардинально: Дональд Трамп не верит даже данным ЦРУ о вовлечённости российских спецслужб в американские выборы. Вряд ли как-то удивят нового президента и рассказы о дыре в стене, пробитой тем самым водопроводчиком, уж очень похожим на престарелую злодейку из КГБ из второго по счёту фильма о Джеймсе Бонде под названием «Из России с любовью» (1963). Самое время вспомнить, что у фильма того был счастливый конец: британский шпион и молодая российская агентша волею режиссёра Теренса Янга пылко возлюбили друг друга.

Так, похоже, и останется вся эта допинговая свистопляска приметным эпизодом информационной войны. Ответ же, данный хакерами, и документы о терапевтических исключениях создают новую интересную реальность. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов так оценил решение МОК перепроверить все 254 взятые у россиян на Олимпиаде в Сочи допинг-пробы: « Я бы предложил соответствующим спортивным международным организациям провести полную проверку всех допинговых проб и терапевтических исключений всех спортсменов всего мира, принимавших участие в Олимпийских играх в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, чтобы понять, наконец, размер беды и как нам всем вместе с ней бороться. В борьбе с допингом все средства хороши ». Допинговые пробы, заметим, в одной связке с теми самыми ТИ, обнаруженными хакерами. Историкам спорта впору опять переписывать результаты последних Олимпиад, изъяв оттуда не только результаты отстранённых за допинг, но и тяжело больных типа гимнастки Симоны Байлс или теннисистки Серены Уильямс, на равных соревноваться с которыми «чистым атлетам» совершенно невозможно. На наших глазах рождается новая история спорта…

На самом деле все эти спортивные страсти вокруг России можно было предвидеть уже начиная с 1986 года, с той самой поры, когда МОК открыл доступ на Олимпиады профессиональным спортсменам. Не всё тут увязано с поворотами политики, очень важна и экономическая составляющая, тесно связанная с операциями по устранению сильного и опасного конкурента, каковым российский спорт был и останется несмотря ни на что. Собственно, доклады Макларена и пляски вокруг них таковыми операциями и являются.

***

А вот с самим Ричардом Маклареном, похоже, всё ясно. Третьей части его доклада почти наверняка не будет, ибо две первые серии в прокате провалились, а материала для творчества более не осталось. Профессор очень похож на студентку Машу из старого анекдота, которая не пьёт и не курит, потому что больше не может.