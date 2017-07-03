Анатолий Вассерман: почему России так важно защищать Китай Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи лидеры стран подпишут соглашения, касающиеся развития двусторонних отношений и международных вопросов. Журналист, политический технолог, интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью порталу «История.рф» заявил, что странам выгодно развитие двусторонних отношений. Более того, Китай, по его словам, будет «заботиться» о благополучии России. – Когда в самой России наконец-то значительная часть власти перешла к хозяйственникам, не стремящимся подменять хозяйственную деятельность политической, взаимоотношения начали налаживаться. В 2004 году был заключён новый пограничный договор, уже не способный вызвать те конфликты, какие порождал старый.... На чтение: 3 минуты

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи лидеры стран подпишут соглашения, касающиеся развития двусторонних отношений и международных вопросов.

Журналист, политический технолог, интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью порталу «История.рф» заявил, что странам выгодно развитие двусторонних отношений. Более того, Китай, по его словам, будет «заботиться» о благополучии России.

– Когда в самой России наконец-то значительная часть власти перешла к хозяйственникам, не стремящимся подменять хозяйственную деятельность политической, взаимоотношения начали налаживаться. В 2004 году был заключён новый пограничный договор, уже не способный вызвать те конфликты, какие порождал старый.

Дело в том, что в старом договоре граница проходила по фарватерам пограничных рек, а сами эти реки очень переменчивы, и в результате многие острова оказывались то к северу, то к югу от границы и по букве пограничного договора должны были переходить от одной страны к другой. В 1969 году был даже вооружённый конфликт на одном из таких островов – Даманском. Конфликт закончился, естественно, в нашу пользу, но через несколько лет остров все равно пришлось отдать Китаю, поскольку буква пограничного договора этого требовала, а рассчитывать на очередное деление по фарватерам в обозримом будущем не приходилось. Новый договор определяет границу по сухопутным ориентирам, а не по воде. Соответственно, быть каких-либо конфликтов не может.

Потом начало налаживаться хозяйственное взаимодействие на уровне больших проектов, причем не только проектов поставок сырья, но и проектов на различных совместных производствах. То есть сейчас, когда взаимоотношения Российской Федерации с Китаем избавились от идеологической нагрузки, появились наконец шансы наладить нечто долгосрочное.

Кроме того, по ряду глобальных экономических причин Китайской Народной Республике стратегически, жизненно необходимо создать единый рынок с Республикой Индия, но ввиду тенденциозных различий, накопленных за много веков, создание такого рынка возможно только при активном участии Российской Федерации. И более того, когда этот рынок будет создан, именно РФ на много поколений вперед останется там ведущим поставщиком новых разработок. И главное – организатором научных исследований, обеспечивающих такие разработки.

– Что принципиально изменилось в наших отношениях по сравнению с советскими временами?

– Отношения Китая с Советским Союзом поначалу были достаточно сложными, поскольку в Китае с 1912 по 1949 год шла гражданская война. И в ходе этой войны были не две противоборствующие стороны, а десятки. Практически каждая провинция Китая получила собственного военного правителя.

Сейчас у нас вспоминают в основном противоборство партии Гоминьдан (эта партия была создана в ходе Китайской революции 1911–1912 гг.) и Коммунистической партии Китая, но реально различных противников там были десятки. Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая – только самые крупные. И естественно, по ходу этих событий было очень много желающих поживиться за счет Советского Союза. Во-первых, маршал Чжан Сюэлян. В 1927 году он попытался захватить всю Китайско-Восточную железную дорогу, проходящую через Маньчжурию. Эта дорога была частью Транссибирской магистрали, существенно сокращающей путь. Сейчас это уже мало кто помнит, а в 1927 году сразу в нескольких сопредельных с Советским Союзом странах возникли социалистические осложнения, способные вызвать войну. Этот период нашей истории называется «военная тревога 1927 года». Тогда нам удалось в итоге отстоять самостоятельность этой самой Китайско-Восточной железной дороги, но неприятностей в связи с этим было очень много. И это лишь один из множества примеров. Так что проблем с Китаем было много.

Но с другой стороны, советские добровольцы воевали на стороне Китая против Японии. Это были и военные советники, включая многих видных впоследствии генералов, и советские лётчики. Они не только обучали китайцев, но и сами активно воевали, набираясь боевого опыта. Так что можно считать, что в целом баланс советско-китайских взаимоотношений сложился к пользе обеих сторон. Но именно в целом, имея множество как положительных, так и отрицательных событий.

Сама Китайская Народная Республика была создана 1 октября 1949 года. Тогда Советский Союз поддержал развитие промышленности в КНР, мы, хотя сами еще не вполне восстановили собственное хозяйство, передали Китаю значительный объем промышленного оборудования, производственного и даже несколько целых заводов. И с учётом всего этого КНР даже одно время обсуждала возможность вхождения в состав Союза Советских Социалистических Республик, но советское руководство от этой идеи отказалось, в основном потому, что СССР был, вопреки рассказам своих противников, в большей степени демократической страной. И если бы КНР вошла в состав Союза, то ее граждане составляли бы большинство граждан Союза. И в случае каких-нибудь спорных вопросов именно они бы были решающей силой при любом голосовании.

Китайская Народная Республика стала отдельной, но тем не менее отношения оставались весьма дружественными до того момента, когда 26 июня 1953 года в Советском Союзе произошёл государственный переворот. Тогда партийная бюрократия при поддержке военных, по одним данным, арестовала, по другим – убила фактического руководителя правительства Лаврентия Павловича Берию (хотя формально в тот момент страной руководил Георгий Максимилианович Маленков, но ключевые правительственные функции выполнял либо контролировал именно Берия).

Так вот, чтобы оправдать государственный переворот, партийная бюрократия устами Хрущёва обвинила самого Берию, а в дальнейшем, когда противоборство между партийным и государственным аппаратом вновь приняло довольно острые формы, в 1956 году Хрущёв обвинил в этих преступлениях уже и Джугашвили.

В Китае, где брали пример с реальной деятельности Советского Союза, а не с рассказов партийных бюрократов, это, естественно, вызвало неприязнь. Это резко охладило отношения между нашими странами, но в середине 60-х годов.

В самом Китае обострились отношения между партийными датчиками и людьми, занимающимися реальной хозяйственной деятельностью. И тогдашний председатель Мао Цзэдун попытался действовать именно теми средствами, которые Хрущёв приписывал Джугашвили. И это вызвало новое резкое обострение отношений между КНР и СССР. На сей раз обострение было уже между умеренными аппаратчиками, возглавляемыми Брежневым, и неумеренными – возглавляемыми Мао. Этот период, известный в китайской истории как «культурная революция», ознаменовался множеством острых конфликтов между нами и китайцами. И потом, когда в Китае в итоге возобладали хозяйственники во главе с человеком, известным под псевдонимом Маленький солдат Сяопин, а у нас не осталось прежних, получилось, что Китай снова с нами конфликтует, но уже с противоположной стороны. Проблемы во взаимоотношениях наших стран длились вплоть до конца второго тысячелетия.

– Председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС заявил, что Китай уже седьмой год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнёра России. Почему, несмотря на экономическую нестабильность, Китай продолжает развивать сотрудничество с нашей страной?

– Во-первых, мы поставляем Китаю многие виды сырья, прежде всего – энергоносители, по маршрутам, полностью защищённым от возможного вмешательства каких-либо третьих стран. Следовательно, это сотрудничество наиболее стабильно. Во-вторых, мы обеспечиваем Китаю глобальную защиту. Стратегического вооружения самого Китая явно недостаточно для того, чтобы нанести потенциальному противнику неприемлемый для него ущерб, тогда как РФ располагает такой возможностью. И понятно, что удар по КНР будет представлять для нас стратегическую опасность, и мы будем вынуждены накрыть своим ответным ударом любого агрессора. То есть мы – потенциальная защита Китая в самых неблагоприятных обстоятельствах. И этого Китаю уже достаточно, чтобы заботиться о нашем благополучии.